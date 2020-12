Mank: quand Hollywood se regarde le nombril

Quand j’ai appris qu’un de mes cinéastes préférés, David Fincher, tournait un film sur le scénariste de Citizen Kane (1941), j’avoue que je me suis demandé quel était l’intérêt. Après avoir vu le film, Mank (Netflix), je n’ai toujours pas de réponse à ma question…

Citizen Kane est un des meilleurs films jamais tournés.

Ce fut le premier film d’Orson Welles, qui avait jusque là surtout travaillé dans le domaine de la radio. Il est aujourd’hui considéré comme un des meilleurs réalisateurs de l’histoire.

Kane a obtenu neuf nominations aux Oscars, remportant la statuette du meilleur scénario. Un prix que se sont partagé Welles et Herman J. Mankiewicz.

Mank raconte de grands bouts de la vie de Mankiewicz (Gary Oldman).

Cynique, alcoolique, dogmatique et coureur de jupons, Mank était un homme profondément amer envers Hollywood et ceux qui en tiraient les ficelles.

Il a profité de la rédaction du scénario de Citizen Kane pour régler ses comptes, ce qui lui a valu d’être honni par l’industrie.

Hommage à Welles

Il va sans dire que Mank est un hommage à Citizen Kane. Comme le classique, le film de Fincher se déroule principalement dans les années 1930 et est tourné en noir et blanc.

Fincher (Seven, Zodiac, Gone Girl) emprunte aussi énormément aux techniques de l’époque, notamment au niveau du son, des éclairages, des prises de vues et de la surimposition des comédiens sur des décors «virtuels».

Dans un moment très «méta», le scénario de Mankiewicz pour Citizen Kane est qualifié de compliqué, verbeux et de suite d’allers et venues dans le temps sans trop de repères… ce qui est exactement le modèle du scénario de Mank!

L’oeuvre de Fincher est également remplie de pépites sur l’histoire de Hollywood, que ce soit ses studios, ses films et ses hommes.

Mank est donc une histoire sur l’histoire. Pas de doute, l’Académie va adorer… d’autant plus que le film tourne beaucoup autour de la politique et des aspirations socialistes de Mankiewicz.

Le problème dans tout ça, c’est qu’à moins de détenir un diplôme en histoire du cinéma ou de disposer d’une mémoire d’éléphant, 99% des références sont totalement inaccessibles.

Mank n’est pas un film de vulgarisation. C’est plutôt un autre exemple d’une longue liste de films tournés par Hollywood pour Hollywood.

Techniquement et artistiquement, ce n’est pas un mauvais film pour autant. Il ne fait aucun doute que Fincher a suranalysé le style de Welles et l’écriture de Mankiewicz pour en recréer l’essentiel.

Le problème, c’est que Mank est profondément ennuyeux. Malgré les efforts d’Oldman pour rendre Mank intéressant, le film est interminable.

Il me peine que le talent de Fincher ait été gaspillé dans un film que peu de gens en dehors de l’industrie pourront apprécier.

(Trois étoiles sur cinq)

Godmothered: un autre échec au dossier de Disney+

Jillian Bell – Gracieuseté

Si vous cherchiez une raison pour vous abonner à Disney+, de grâce, ne le faites pas dans l’unique but de voir Godmothered…

Le film de Sharon Maguire (Bridget Jones’s Diary et Bridget Jones’s Baby) raconte l’histoire d’une poignée de fées marraines qui, dans leur royaume, se tournent les pouces parce que plus personne ne fait appel à leurs services.

Tellement que la marraine en chef songe à convertir tout son monde en fée des dents.

Une option totalement inacceptable aux yeux de la plus jeune recrue du royaume, la très zélée Eleanor (Jillian Bell).

En fouillant dans les archives de la confrérie, elle tombe sur la lettre de Mackenzie, une fillette âgée de 10 ans qui demande l’aide d’une fée pour tomber amoureuse.

Se sentant investie d’une mission, Elanor se rend dans le monde des humains afin d’aider Mackenzie. Elle souhaite ainsi démontrer à sa supérieure que les fées marraine ont encore leur raison d’être.

Or, il s’avère que Mackenzie (Isla Fisher) a vieilli de 30 ans depuis l’envoie de sa lettre, qu’elle est une veuve mère de deux enfants et que sa vie n’a rien d’un conté de fées.

La mission d’Eleanor ne sera donc pas facile. D’autant plus qu’elle ne dispose que de quelques jours avant que sa supérieure ne la bannisse du royaume en cas d’échec…

Ouverture et longueurs

Commençons d’abord avec ce qui fonctionne dans Godmothered: la fin.

Maguire nous offre une conclusion axée sur l’ouverture (on y fait même référence à un couple homosexuel, fait rare chez Disney) et qui défie les conventions du genre.

Bravo. Le prix à payer pour ces cinq minutes d’originalité est toutefois beaucoup trop cher payé parce que les 105 premières n’ont absolument rien de magiques.

Les dialogues et le prétexte de l’expédition d’Eleanor semblent tirés d’une pièce de théâtre écrite par des élèves de sixième année.

Beaucoup trop d’éléments du film sont empruntés à d’autres classiques du cinéma romantiques comme Elf (2003), Hitch (2005) et surtout Enchanted (2007).

Fisher ne remportera jamais un Oscar d’interprétation, mais elle a des airs de Merryl Streep aux côtés d’une bande de comédiens dépourvus de naturel.

Godmothered est aussi trop long: il aurait facilement pu être condensé dans les 42 minutes d’un (très moyen) épisode de la série Once.

Et à moins d’avoir moins de dix ans, on ne rit à peu près pas. Bref: un autre gênant échec à ajouter au dossier de Disney+.

(Deux étoiles sur cinq)