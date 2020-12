Trudeau, le «tango» et la diplomatie

La crise diplomatique entre Ottawa et Pékin a pris un nouveau tournant depuis l’annonce en juin de l’inculpation en Chine pour espionnage de deux ressortissants canadiens, Michael Kovrig, ancien diplomate et conseiller de l’International Crisis Group (Bruxelles), et Michael Spavor, un homme d’affaires.

Même si elles s’en sont toujours défendues, la décision des autorités chinoises a vraisemblablement été prise pour riposter après l’arrestation début décembre 2019 à Vancouver à la requête des États-Unis de l’influente femme d’affaires chinoise, Meng Wenzhou, numéro 2 de la compagnie de télécommunications Huawei.

La Chine a aussi imposé des interdictions et des restrictions aux produits agricoles canadiens, y compris le canola, le bœuf et le porc. Ses porte-parole et diplomates adressent également régulièrement à Ottawa des réprimandes assorties de menaces passablement graves.

Les États-Unis représentent environ un quart du produit intérieur brut (PIB) mondial et le Canada y exporte environ 75% de ses produits. La Chine est, elle, la deuxième économie mondiale et pilote actuellement le gigantesque projet des «nouvelles routes de la soie». Il s’agit de vastes réseaux de voies terrestres, maritimes et de fibres optiques impliquant plus d’une centaine de pays à travers l’Eurasie et dans le reste du monde.

Le Canada ne peut pas se permettre de s’aliéner les États-Unis. Il a aussi tout intérêt à ce que le climat de sa politique bilatérale avec la Chine redevienne normal. Mais pour danser un tango, il faut être deux. Le problème est que l’implication de Washington fait en sorte que le tango sino-canadien se joue à trois.

Sous la présidence de Trump, les États-Unis ont pratiqué ce que Vladimir Poutine de la Russie aime à appeler un «break dance en solo». Un nouveau président américain entrera en fonction en janvier. Joe Biden aidera-t-il à réparer les relations rompues du Canada et de la Chine?

Au moment où il se prépare à publier sa politique chinoise promise de longue date, le premier ministre Justin Trudeau ne devrait pas perdre de vue que la priorité doit être la libération sans délai des deux «Michael».

Les médias révélaient récemment que le département américain de la Justice était en pourparlers avec Mme Meng, au sujet d’un probable accord pour abandonner la demande de son extradition. Les analystes donnent depuis libre cours aux spéculations.

La Chine est régulièrement accusée d’abuser de son pouvoir économique et de son système judiciaire opaque afin de pratiquer une «diplomatie des otages». Selon une définition couramment citée qu’en donne le magazine Forbes, cette forme de diplomatie consiste «à utiliser le système judiciaire national pour condamner quelqu’un sur des charges fallacieuses et à lier sa libération à la résolution d’un autre contentieux diplomatique».

Les accusations contre la Chine dans le cas des deux «Michael» sont fondées. Cela dit, elles peuvent tout aussi bien être étendues aux États-Unis de Trump. Peu après l’arrestation de la femme d’affaires chinoise, Trump a publiquement dit qu’il voulait utiliser Mme Meng comme monnaie d’échange dans ses négociations commerciales. Ces déclarations étaient alors jugées scandaleuses et irresponsables.

D’où aussi l’absence de vigilance de la part du Canada. Il incombe certes à ses dirigeants de respecter les obligations découlant d’un traité d’extradition. Mais doivent-ils le faire en faisant abstraction du contexte politique.

Les avocats de la Chinoise font valoir que son arrestation a été entachée par l’ingérence politique de Trump. Mme Meng a aussi été arrêtée dans le cadre de sanctions unilatérales imposées contre l’Iran, auxquelles s’oppose le Canada.

Où est la sortie dans cette affaire? Des cas précédents donnent des indices sur la manière dont Joe Biden pourrait chercher à résoudre la situation de Meng. De telles transactions nécessitent généralement l’admission par la personne accusée d’actes répréhensibles et une certaine forme de coopération, en échange de l’abandon des accusations à une date ultérieure. Pour le moment, la partie chinoise refuserait de collaborer à cet effet, arguant que Meng n’a rien à se reprocher.

L’«affaire Meng» a pris une telle dimension qu’elle pourrait marquer durablement les relations sino-canadiennes. Contre la diplomatie cavalière de Donald Trump, Joe Biden promet une approche de politique étrangère plus élaborée, mais ce changement d’approche aura des implications pour le Canada.

Dans un article paru dans le magazine Foreign Affairs en janvier, Biden en a appelé à «un front uni d’alliés et de partenaires américains pour faire face aux comportements abusifs de la Chine et aux violations des droits de l’homme».

Ottawa se ralliera plus que probablement à la «coalition des volontaires» de Biden. Il en résultera forcément un durcissement de la position du Canada à l’égard de la Chine. Le Canada peut-il éviter d’être toujours la viande dans le sandwich géopolitique entre la Chine et les États-Unis?