Votre télé sur le net – 12 décembre 2020

J’ai vu pour vous

The Holiday Movies that made us – (Netflix)

Je suis un grand nostalgique. J’adore donc le concept des séries The Toys that Made Us (j’ai vu certains épisodes jusqu’à quatre fois!) et The Movies that Made Us. Je m’attendais donc à de grandes choses de The Holiday Movies that Made Us. Et mon dieu que j’ai été déçu.

Dans le cadre de deux épisodes d’une quarantaine de minutes chacun, la série explore les origines et l’impact des films de Noël Elf (2003) et The Nightmare Before Christmas (1993).

J’avoue que j’avais particulièrement hâte au premier, Elf ayant lancé la carrière cinématographique de Will Ferrell et de Zooey Deschanel, de même que celle de Jon Favreau, à titre de réalisateur. Le hic, c’est qu’aucun membre de ce trio de super vedettes ne prend la parole dans le documentaire… Pas plus que Tim Burton dans l’épisode consacré à The Nightmare Before Christmas…

On a plutôt droit aux souvenirs d’une bande d’inconnus (si on fait abstraction du musicien Danny Elfman). Comme effort, c’est tout simplement indigne d’une entreprise comme Netflix.

Heureusement, tout n’est pas perdu. Le montage des deux épisodes est extrêmement dynamique. On alterne rapidement entre entrevues, narration et répliques de films bien placées dans une facture qui a le mérite d’être originale et drôle.

Malgré tout, à moins d’avoir été profondément marqué par les deux films dont il est question dans la série, je vous conseille gentiment de diriger votre précieux temps ailleurs. (1,5/5)

À surveiller cette semaine

Tiny Pretty Things – (Netflix) (En ligne lundi)

Les amateurs de ballet en auront pour leur argent cette semaine. Tout d’abord du côté de Netflix avec la mise en ligne de Tiny Pretty Things, une série de fiction qui se déroule dans une des plus grandes écoles de ballet de la planète. On parle d’un croisement entre Pretty Little Liars et Black Swan. Vendredi, Disney+ proposera On Pointe, une série de six épisodes qui documentent les répétitions des étudiants de la prestigieuse School of American Ballet pour une présentation de Casse-Noisette au Lincoln Center de New York.

Ma Rainey’s Black Bottom – (Netflix) (En ligne vendredi)

J’ai encore de la difficulté à réaliser que l’extraordinaire Chadwick Boseman nous a quittés. Son talent et son ton de voix n’avaient que peu d’égaux. Ce film de George C. Wolfe est le dernier dans lequel l’interprète de Black Panther a tourné. Il raconte les difficultés raciales auxquelles a fait face le chanteur Ma Rainey dans le Chicago des années 1920.

Arendelle Castle Yule Log – (Disney+) (En ligne vendredi)

Petits et grands, préparez-vous pour trois heures de chants et de musique tirés de la franchise Frozen (La reine des neiges). Surveillez les apparitions d’Anna, d’Elsa, d’Olaf, de Kristoff et de Sven devant le foyer du château du royaume d’Arendelle!