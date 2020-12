Blaine Higgs aurait-il réagi de la même manière si un homme l’avait critiqué?

Blaine Higgs n’a pas particulièrement aimé se faire critiquer par l’une de ses députées, la semaine dernière.

En gros, Andrea Anderson-Mason a remis en question – en entrevue avec le Telegraph-Journal – le travail de son gouvernement dans le dossier de l’internet à haute vitesse dans les régions rurales.

Le premier ministre a qualifié cette sortie publique de «non professionnelle». Il l’a aussi accusée d’être amère d’avoir été exclue du cabinet après les dernières élections (elle avait été ministre de la Justice et procureure générale de 2018 à 2020).

La réaction de Blaine Higgs n’est pas particulièrement surprenante. Les premiers ministres ont un pouvoir énorme et ont l’habitude de travailler avec des élus obéissants. On sait que les partis traditionnels sont de véritables rouleaux compresseurs qui écrabouillent la dissension et l’esprit critique.

C’est tout de même dommage, puisque les propos d’Andrea Anderson-Mason – qui a été élue pour représenter les intérêts des gens de Fundy-Les-Îles-Saint-Jean-Ouest à l’Assemblée législative – étaient pertinents et ses questions étaient constructives.

Une autre chose me titille en pensant à ça. Je me demande si Blaine Higgs aurait réagi de la même façon si c’est un homme qui avait dit ces choses. Aurait-il balayé ses critiques du revers de la main en lui reprochant d’être amer?

Lorsque Jake Stewart a brisé les rangs plus tôt cette année pour demander la tenue d’une enquête sur le racisme systémique, Blaine Higgs a réagi très différemment.

Il a alors dit que son député était «certainement libre d’exprimer ses opinions» et qu’il s’attendait à ce qu’il «continue de travailler pour la communauté et pour les dossiers importants à ses yeux».

Méchant contraste. Après, il se peut très bien que d’autres facteurs dont j’ignore l’existence aient pesé dans la balance. Il s’entendait peut-être mieux avec Jake Stewart. Et il ne faut pas oublier qu’il l’a quand même écarté de son cabinet après les élections.

Mais tout ça porte quand même à réfléchir.