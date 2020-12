Joyeux Vaccin!

Ironie du sort ou arrangement avec le gars des vues: lundi, au moment précis où s’exprimaient les premières voix du collège électoral américain appelées à reconnaître la victoire présidentielle de Joe Biden sur Donald Trump, on administrait aux États-Unis le premier vaccin anti-mozusse-de-virus.

Certes, après avoir crié sur tous les tweets qu’on lui avait volé une élection (qu’il n’a eu de cesse depuis de tenter de voler à ses adversaires dans une cinquantaine de causes folichonnes portées devant tous les échelons de cours de justice), le bonhomme Trump a beau maintenant crier sur tous les toits que l’arrivée du vaccin est un miracle, et qu’il est responsable de ce miracle, il n’en demeure pas moins qu’il est aujourd’hui le Louseur-en-chef des États-Unis.

J’en ai parlé au Père Noël qui m’a confirmé qu’il était sur la liste des mauvais garçons de l’année et que son cadeau de Noël serait équipollent, comme disait ma tante Anita.

Porté par ma commisération légendaire, et par pitié pour le Génie-le-plus-Stable-de-l’Histoire qui vient de perdre la face de si piteuse façon, je suis parvenu à convaincre Santa de lui offrir au moins un set de make-up jaune orange pour lui remonter le moral. Merry Christmas, Loser!

***

Je ne m’épivarderai pas plus longtemps sur cet infortuné personnage, car l’actualité frétille tellement de nouvelles qu’on ne sait plus où donner de la tête.

Tenez, un vaccin nouveau nous est donné! Comme le divinenfant dans le temps des Fêtes.

J’ai été frappé par l’extraordinaire chorégraphie mise en place quand il fut annoncé que le tout premier vaccin serait administré au Royaume-Uni à une personne ordinaire.

Quand je pense que la reine Zabette est passée après les autres, alors qu’elle aurait dû passer avant tout le monde! De quoi pour phoquer son métabolisme!

Elle aurait dû passer avant, pas en raison de son titre, mais de son âge. Ciel, elle est reine depuis un siècle: la monarchie est à risque!

Vaccinons la monarchie!

***

Donc, on a applaudi la première anonyme vaccinée comme si elle venait de grimper l’Everest sur les mains! Et puis, les Américains, pour ne pas être en reste, nous ont montré, au décollage et à l’atterrissage, les avions cargo chargés de transbahuter les vaccins de ce côté-ci de l’Atlantique.

C’est probablement fait pour nous remonter le moral, comme une carotte au bout d’un bâton, vu que, parallèlement, les mesures de confinement des Fêtes se multiplient et se durcissent.

C’est à se demander si on va être autorisé à faire un arbre de Noël. J’ai bien peur d’être pogné tuseul avec mes boules à Noël! Zut.

Déjà que chu pris avec une belle dinde de 25 livres, très bien élevée dans le salon, qui glougloute à n’en pu finir, vu qu’a sent que l’heure du fourneau approche! (En passant, si quelqu’un connaît un bon nettoyeur de tapis de salon, me faire signe sivousplaît.)

***

Parlant de vaccin, je vous ai-tu conté la fois que j’avais été vacciné deux années de suite par la garde Pichette dans la tite école communale du Deuxième-Sault, pis qu’a voulait pas me crère qu’a m’avait déjà vacciné, pis que pire que ça, j’avais déjà été vacciné au Québec l’année d’avant?

Bon, ben c’est faite, je viens de vous le conter!

Fait que, le monde me demande souvent si je vais me faire vacciner contre le mozusse de virus, en me regardant bizarre, comme s’il y avait quelque chose de wrong avec moé. Pis moé, pas plus fin, je réponds «oui, bien sûr» en me tâtant mentalement tout le corps dans ma tête pour me diagnostiquer.

C’est rendu que dès que j’éternue, ou que je toussote, ou qu’un œil me démange, je capote, j’angoisse, je souffre, quoi! Et j’offre toutes ces souffrances pour les Missions Étrangères en l’honneur de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus qui m’était apparue dans un rêve, mais je vous conterai ça une autre fois.

***

OK, je vous raconte ça tusuite, en vitesse. Dans mon rêve, elle m’était apparue en disant: «Je suis l’Enfant-Jésus de sainte Thérèse», en riant aux éclats. Et elle s’était aussitôt reprise, comme les sœurs dans l’ancien temps quand elles partaient à rire et qu’elles s’apercevaient qu’elles riaient et que ça pouvait être péché de rire aux éclats, et qu’elles redevenaient sévères illico, du genre «j’entends pas à rire, moé, là, pis priez dans votre cœur pour le Seigneur»!

Le plus bizarre de cette histoire, cependant, c’est que le lendemain, mon frère, qui ignorait tout de mon rêve, me dit qu’il avait trouvé des livres dans une boîte sur un trottoir et en ouvrant la boîte, je découvre-tu pas que le premier livre sur la pile était une biographie de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face.

Parlant de face, t’aurais dû ouère la mienne!

Effrayant, toé!

***

Bon, je me suis encore laissé emporter par le courant merveilleux de ma pensée débridée. Ça m’arrive quand le trop-plein de l’anxiété fait péter mon piton de Presto mental!

Faut dire que depuis le 30 janvier dernier, jour où l’Organisation mondiale de la Santé déclarait que le mozusse de virus créait un état d’urgence planétaire de santé publique, en rajoutant une couche en mars en déclarant que la planète était entrée en pandémie, incitant les gouvernements du monde entier à mettre de l’avant des pratiques sanitaires à ce point contraignantes qu’on a dû mettre en pause des pays entiers, freinant l’économie mondiale et accentuant les disparités internationales, on n’a pas eu beaucoup de temps à nous autres pour essayer de réfléchir à tout ça à tête reposée!

Entre-temps, nos vies, nos familles, notre boulot, nos études, nos petites habitudes, nos loisirs, nos fêtes, tout a été bouleversé. Même des êtres chers ont dû nous quitter seuls, dans la noirceur d’un silence cruel.

La cacophonie des fêtes de Noël auraient permis de laisser sortir la stime de nos cœurs. Elles seront plus calmes, certes, mais puissent-elles quand même être festives!

D’ici là, je vous souhaite un Joyeux Vaccin!

Han, Madame?