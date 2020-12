La lune de miel des premiers ministres de l’Atlantique

Le dernier coup de sonde de la firme Narrative Research indique que les quatre premiers ministres de l’Atlantique bénéficient d’une lune de miel en raison de leur gestion exemplaire de la COVID-19. La crise sanitaire qui sévit dans les autres régions du pays permet de constater que la situation enviable de l’Atlantique est due à la gestion politique de la pandémie, et cela tant par des gouvernements libéraux que progressistes-conservateurs.

Un des quatre dirigeants de gouvernements en Atlantique qui a bénéficié des effets politiques positifs de la COVID-19 est le nouveau jeune premier ministre libéral de Terre-Neuve et Labrador, Andrew Furey. Celui-ci a succédé au premier ministre démissionnaire Dwith Ball en août dernier. Plus de 50% des répondants au sondage disent le préférer comme premier ministre et 58% voteraient pour le Parti libéral aux prochaines élections.

Le premier ministre progressiste-conservateur de l’Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, a formé un gouvernement minoritaire à la suite des élections de 2019. Si des élections avaient lieu maintenant, il pourrait facilement avoir une majorité pour gouverner. Avec un appui personnel de 52% auprès de l’électorat et son parti bénéficiant de 61% des intentions de vote, Dennis King est un autre politicien que la gestion de la COVID-19 a rendu très populaire.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse Stephen McNeil quittera cet hiver ses fonctions lorsque son parti va lui trouver un successeur. La gestion de la pandémie de son gouvernement lui a permis de retrouver la confiance des électeurs. Plus de 40% des répondants au sondage de Narrative Research le voudraient comme premier ministre et 49% voteraient pour les libéraux aux prochaines élections. Son successeur pourrait être tenté de déclencher des élections afin de profiter de cette popularité auprès de l’électorat.

Blaine Higgs a remporté son pari de tenir des élections anticipées cet automne en faisant élire une majorité de députés à l’Assemblée législative. Comme par magie un des premiers ministres le moins populaire au pays est devenu l’un des plus populaires. Ici encore la gestion de la COVID-19 est le principal facteur explicatif.

Le coup de sonde de Narrative Research pour le Nouveau-Brunswick montre que le gouvernement Higgs bénéficie d’un fort niveau de satisfaction dans la province. Toutefois, la fracture linguistique entre le Nord francophone et le Sud anglophone est toujours présente. Les résidents anglophones sont satisfaits à 77% alors que ceux francophones le sont à 64%.

L’arrivée de plusieurs vaccins d’ici le printemps devrait permettre d’immuniser une majorité de la population canadienne. Le temps sera alors venu de faire une analyse plus approfondie de la gestion de la COVID-19 au Canada. Toutefois, on peut déjà dire que les premiers de classe se trouvent en Atlantique. Le secret de leur réussite réside dans la dépolitisation de la COVID-19, dans un travail étroit avec les autorités médicales et une réaction citoyenne de la population.

L’histoire pourrait juger plus sévèrement le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, qui a placé la politique devant la science.