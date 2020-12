Après le vaccin

Le père Noël est passé avec quelques jours d’avance cette année. Dans son sac se trouvait le fameux vaccin contre la COVID-19.

Les 30 000 premières doses du vaccin sont atterries au Canada et la campagne de distribution et d’inoculation roule maintenant à bon train. De quoi faire taire l’opposition officielle à Ottawa qui, depuis quelques semaines, accusait le gouvernement d’avoir placé le Canada «à la fin de la file d’attente» après avoir tergiversé auprès des compagnies pharmaceutiques. Or, d’ici mai 2021, la moitié des Canadiens devraient être vaccinés, avec une immunisation totale prévue vers septembre 2021. De quoi faire rêver professeurs et enseignants d’une rentrée scolaire normale l’an prochain.

Les politiciens, eux aussi, commencent à anticiper un retour à la normale. Au gouvernement fédéral, on souhaite que l’après-COVID soit marqué par l’ambition: le discours du Trône de septembre dernier indiquait une volonté claire de profiter du choc créé par la pandémie afin de brasser les cartes et de faire avancer des dossiers importants, comme le virage vers une économie verte, la création d’une assurance-médicaments universelle, et la mise en place d’un système de garderies à l’image de celui qui existe déjà au Québec, partout au Canada.

Mais le gouvernement aura-t-il les moyens de ses ambitions?

D’une part, les libéraux n’auront plus les coudées franches au Parlement comme ce fut le cas pendant la crise, malgré leur statut minoritaire. L’opposition savait bien qu’il aurait été mal avisé de jouer la carte de la partisanerie débridée et de déstabiliser les efforts pour combattre la pandémie. Or, l’immunisation de la population laisse entrevoir la possibilité d’une élection générale de moins en moins risquée pour la santé des Canadiens… et de plus en plus tentante pour l’opposition.

Celle-ci voudra certainement mobiliser les dégâts fiscaux laissés par la COVID-19 pour discréditer le gouvernement. Le gouvernement aurait-il pu faire mieux avec moins durant la crise? Comment planifie-t-il un retour à l’équilibre budgétaire, voire un remboursement de la dette historique encourue en 2020? Voilà quelques questions difficiles auxquelles Justin Trudeau devra répondre dans une éventuelle campagne électorale.

D’autre part, plusieurs ambitions fédérales empiètent, parfois explicitement, sur les compétences des provinces. Alors que certaines d’entre elles accepteront d’être bonnes joueuses dans ce qui deviendra une série de programmes à coûts partagés, il y a fort à parier que d’autres se feront plus récalcitrantes.

Le Québec, par exemple, demandera sans aucun doute à se retirer de ces ententes pour les programmes qui existent déjà dans cette province tout en obtenant sa pleine part du gâteau. L’Ontario, l’Alberta et la Saskatchewan, pour leur part, attendront la décision de la Cour suprême concernant leur contestation de la taxe carbone fédérale, dont l’augmentation à 170$ la tonne d’ici 2030 a été récemment annoncée.

Bref, le retour à la normale à Ottawa sera sans doute houleux. Ce sera le moment pour le gouvernement tant de rendre des comptes face à sa gestion de la crise que de présenter sa vision pour l’avenir. Dans les deux cas, l’opposition l’attendra de pied ferme.