C’était à quelques jours de Noël. Je devais avoir 4 ou 5 ans et j’étais dans le salon, fièrement assise sur les genoux d’un bel officier de la marine marchande en uniforme à galons. Son cargo, le Douala, était de passage à Saint-Pierre et mon père avait invité le jeune homme à la maison pour une soirée en famille. Je m’en souviens comme si c’était hier et je m’en souviendrai jusqu’à mon dernier souffle. Deux jours plus tard, en me levant, je vis mon père les yeux noyés de larmes assis à la table de cuisine. On m’expliqua que le Douala avait fait naufrage et que le bel officier si souriant, si affectueux avec l’enfant que j’étais, ne reviendrait plus chez nous.

Je pense à lui tous les ans à cette époque, je pense à mon grand-père Reux disparu lui aussi en mer, je pense aux marins du Cap-Blanc disparu dans la Baie de Plaisance le 4 décembre 2008 et, depuis mardi, je pense aux 6 hommes d’équipage du Chief William Saulis de Delaps Cove, en Nouvelle-Écosse.

Il n’y a ni saison ni heure pour faire naufrage mais, en cette période de l’année, de telles tragédies prennent une autre dimension. Face aux festivités, à la joie et aux retrouvailles que la saison des fêtes évoque, face aux maisons illuminées, ces morts violentes « par une mer sans fond, par une nuit sans lune » comme l’écrivait Victor Hugo, me glacent le sang.

À Delaps Cove, au bord de la Baie de Fundy, 6 familles viennent de basculer dans l’horreur et avec elles, toute la Nouvelle-Écosse, déjà durement éprouvée cette année par la tuerie de Portapique, retombe dans le drame.

La semaine prochaine, au moment de déballer les cadeaux ou encore de s’asseoir à table, en famille (même limitée pour respecter les consignes de pandémie), pensons à ceux qui sont partis et, surtout, pensons à ceux qui restent et pour qui Noël n’aura pas lieu.