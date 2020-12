Donald Trump et l’indécence ordinaire

Pour le célèbre écrivain britannique George Orwell, auteur de 1984, la «common decency», ou la «décence ordinaire» du peuple, constitue la source de toute résistance ou de toute émancipation en société. Depuis 2016, on serait tenté d’affirmer que Donald Trump a inversé ce paradigme: il a fait de l’indécence ordinaire un principe de vie et un mode opératoire en politique.

Der Spiegel est l’un des magazines les plus lus en Allemagne. Il vient de nommer le président républicain américain sortant «Der Verlierer des Jahres». Traduisez : «Perdant de l’année». Peu flatteur pour un homme dont les adversaires sont des «losers».

Qui plus est, la nouvelle est sortie le jour même où le magazine américain Time nommait le président démocrate élu Joe Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris «Personne de l’année».

Le refus de Trump de «concéder la défaite» défie la décence ordinaire. Le magazine allemand n’y voit toutefois rien de franchement surprenant. La présidence trumpienne prend fin comme elle avait débuté quatre ans plus tôt. «Sans décence et sans dignité».

Lundi, le Collège électoral (élu tous les quatre ans pour désigner le président et le vice-président américain) approuvait officiellement la victoire de Joe Biden. Le même jour, le procureur général, William Barr, démissionnait après avoir provoqué la colère de Donald Trump en niant qu’il y ait eu fraude généralisée.

Quelques heures plus tard, Mitch McConnell, le chef de la majorité sénatoriale, reconnaissait finalement Joe Biden comme président élu. Quelques jours plus tôt, la Cour suprême rejetait à l’unanimité un procès jugé largement absurde visant à invalider les résultats dans les Swing States (États décisifs).

Ensemble, ces acquis légaux et institutionnels majeurs permettent maintenant à Biden de revendiquer enfin la victoire. Celle-ci doit être vécue comme celle de la décence sur l’indécence. Inspiré depuis sa campagne et son élection, Joe Biden avait à l’occasion les mots justes.

«La flamme de la démocratie a été allumée dans cette nation il y a longtemps. Et nous savons maintenant que rien, pas même une pandémie ou un abus de pouvoir, ne peut éteindre cette flamme.»

Mais pour d’autres, il s’agit d’une victoire à la Pyrrhus. La flamme de la démocratie américaine ressemblerait plus à «une bougie dans le vent» qu’à un phare imperturbable. Bref, ce que Trump a fait à l’Amérique pourrait être irréversible à court terme.

L’ordre constitutionnel américain dépend d’un style politique qualifié parfois de «nomocratique». Ce type de régime est ainsi désigné parce qu’il se tient responsable devant des processus publics (comme le vote) dont personne ne peut prédire l’issue à l’avance. Les acteurs politiques s’engagent à l’État de droit et aux respects des règles du jeu démocratique, même si c’est l’autre partie qui finit par l’emporter.

Les dirigeants du Parti démocrate américain, dont est issue Joe Biden, adhèrent généralement aux principes nomocratiques. Donald Trump s’est, lui, placé explicitement dans une perspective qualifiée de «téléocratique». Cette manière de concevoir la politique privilégie des résultats particuliers au détriment des considérations morales et de la décence. L’élection est valide seulement si notre camp gagne.

L’influence de Trump sur le Parti républicain pourrait être particulièrement néfaste. En tant qu’institution, certains analystes voient dans le GOP (Grand Old Party) depuis quelques années «un danger pour l’État de droit et l’intégrité» de la démocratie américaine. En intensifiant ses attaques contre les normes démocratiques, Trump n’a donc fait que surfer sur une vague institutionnelle.

Or, Trump a aggravé cette crise démocratique en consolidant la position des forces antidémocratiques au sein du Parti républicain. Lorsqu’il attaquait faussement la légitimité de l’élection de novembre, Trump a obtenu le soutien de nombreux fonctionnaires fédéraux du parti (y compris une majorité de républicains de la Chambre) et le silence de la grande majorité du reste.

Seule une poignée de sénateurs républicains (Mitt Romney en étant le plus résolu) se sont montrés verticaux face à Trump. À n’en pas douter, de nombreux Républicains continuent de croire aux normes démocratiques telles que l’État de droit, la centralité de la vérité, le transfert pacifique du pouvoir et la légitimité du parti d’opposition. En tolérant Trump, ils en ont toutefois fait leur véritable parrain politique.

On déplore ainsi que les États-Unis comptent aujourd’hui non seulement deux partis politiques, mais aussi deux régimes politiques, l’un nomocratique et l’autre téléocratique, cohabitant mais incompatibles.

Ceci pour dire que si Trump ne réussira pas à conserver la présidence, il s’est positionné pour continuer à pervertir le Parti républicain, la démocratie américaine et la présidence de Joe Biden. Trump a raté son coup d’État électoral et a perdu une bataille politique, mais peut-être pas encore la guerre de l’indécence contre la décence.