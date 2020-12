Le drame derrière le Jour du souvenir acadien

Crédit : A Maitland - Le dessin figure dans un manuel scolaire : The Story of Prince Edward Island de Phyllis Ruth Blakely et Myra C. Vernon,

En l’espace de quelques jours, en décembre 1758, trois navires transportant des centaines d’Acadiens de l’Île Saint-Jean (Île-du-Prince-Édouard), afin d’être déportés en France, font naufrage. Le Violet coule le 12 décembre et il n’y a aucun survivant. Le Duke William sombre le lendemain, le 13 décembre: le prêtre Jacques Girard ainsi que quatre Acadiens s’en tirent. Le 16 décembre, le Ruby s’échoue sur les rochers d’une île de l’archipel des Açores; 120 passagers survivent, mais la majorité se noient. Au total, c’est environ 850 Acadiens qui perdent la vie, en plus des dizaines d’autres qui sont morts pendant le voyage.

À la suite d’une proposition du généalogiste Stephen White, la mémoire de ces victimes est soulignée tous les 13 décembre à l’occasion du Jour du Souvenir acadien, créé pour commémorer les victimes du Grand Dérangement.

On connaît surtout l’épopée du Duke William en raison notamment d’un compte rendu du voyage paru en 1880 dans un livre intitulé Remarkable Voyages and Shipwrecks (Voyages, naufrages remarquables). Selon l’historien de l’Île-du-Prince-Édouard, Earle Lockerby, le récit semble être basé sur un journal écrit par le capitaine William Nichols, ou possiblement l’un de ses membres d’équipage. Le journal comme tel est disparu.

Selon ce récit, le Duke William, le Violet et le Ruby, après avoir fait le plein d’Acadiens de l’Île, se sont regroupés à la baie de Chedabucto, près de Canso, en Nouvelle-Écosse, et ont pris le large ensemble le 25 novembre 1758, en compagnie d’au moins quatre autres navires.

Après plusieurs jours en mer, le mauvais temps les sépare tous.

Le 10 décembre, le Duke William aperçoit le Violet et peut s’en rapprocher. Le navire se trouve «en situation terrible», selon le capitaine Sugget, en raison de l’accumulation de l’eau à bord. Les pompes ne fonctionnent plus et celui-ci craint que le Violet ne sombre avant le matin.

Entretemps, le Duke William commence lui-même à prendre l’eau en raison d’une fuite sur sa coque. L’équipage et certains Acadiens se mettent aux pompes. Le lendemain, les gens à bord du Duke William assistent avec stupéfaction au naufrage du Violet. Aucun survivant.

Sur le Duke William, on tente désespérément de ne pas subir le même sort. Le 13 décembre, des Acadiens vont voir le capitaine Nichols pour lui dire que c’est peine perdue. Selon le récit, le capitaine annonce la terrible nouvelle au prêtre embarqué avec ses ouailles, le père Jacques Girard, qui s’est alors dépêché à donner l’absolution aux passagers.

«Une scène mélancolique s’en est suivie. Des hommes forts, robustes et en santé, se regardaient l’un l’autre, les larmes aux yeux, déplorant leur condition, se préparant à mourir», peut-on lire dans le récit.

Puis, le capitaine va voir celui qu’il désigne comme étant le «chef des prisonniers», identifiés par la suite comme étant Noël Doiron, «âgé de 110 ans» (il aurait plutôt eu 74 ans), et qui «était le père de toute l’île, ayant de nombreux enfants, petits-enfants et autres parents à bord».

Le capitaine Nichols décide alors de mettre à l’eau deux petites embarcations munies d’une petite voile ne pouvant contenir que quelques personnes. Selon le récit, les Acadiens se résignent à leur sort et l’incitent à se sauver avec son équipage. Noël Doiron «l’embrassa et lui dit que lui et ses compagnons lui demandent de tenter de sauver leur vie dans leurs petits bateaux et de les laisser à leur sort, puisqu’il était impossible que les bateaux puissent les transporter», peut-on lire. Difficile de savoir si c’est la vérité ou simplement une façon pour le capitaine d’avoir bonne conscience.

Un Acadien avec une femme et des enfants à bord tente alors de se glisser dans un des bateaux de sauvetage. Interpellé par le capitaine et le prêtre, il y renonce.

Le capitaine et l’équipage prennent finalement place à bord des deux embarcations. Voyant le père Girard lever les bras devant les Acadiens, il lui demande s’il veut «risquer sa chance avec eux». Le prêtre répond: «oui, s’il y a de la place». «Il y en a», rétorque le capitaine. «Immédiatement, le prêtre donne sa bénédiction au groupe, et après avoir salué le vieil homme (Noël Doiron), il se dirige vers le bateau», raconte le récit.

Les deux embarcations, avec à bord trente-six personnes, soit le capitaine, les membres d’équipage et le père Girard, se lancent dans une aventure qui n’est pas gagnée d’avance. Ils ne savent où ils sont. C’est une nuit noire – pas de lune ni d’étoiles. Pas de nourriture. Pas d’eau.

Peu après, le Duke William coule.

Les hommes d’équipage, déjà épuisés par les derniers jours, sont à bout de souffle. Le bateau dans lequel se trouve le capitaine commence à prendre l’eau. Les hommes se disent trop fatigués pour le vider, mais le capitaine les convainc.

Après quelques jours, le capitaine Nichols aperçoit la terre. Il y a des rochers et il faut bien manœuvrer. Ils réussissent à atteindre le rivage. Il s’agit de l’extrême pointe sud-ouest de l’Angleterre, près du village de Penzance. Finalement, le Duke William n’était qu’à environ 100 kilomètres de la côte.

Les hommes dans l’autre embarcation parviennent au même endroit peu après.

Puis, apprend-on plus tard, quatre Acadiens – deux hommes mariés et deux plus jeunes – ont réussi à s’enfuir du navire sur une petite embarcation avec seulement deux rames, peu de temps après l’équipage et le père Girard. Les Acadiens n’ont jamais été identifiés.

Leur survie tient du miracle.