Safety: dans la plus pure tradition de Disney

Depuis 1963, les studios Disney ont produit une soixantaine de films de sports. La plupart tournent autour d’un exploit jugé impossible. Safety (Disney+) est du même accabit.

Des joueurs de cricket devenus baseballeurs professionnels (Million Dollar Arm; 2014); une femme qui ne connaît rien aux courses de chevaux qui achète le futur gagnant de la Triple Couronne (Secretariat; 2010); un barman qui parvient à se tailler un poste avec les Eagles de Philadelphie (Invincible; 2006); une bande de hockeyeurs amateurs qui, aux Olympiques de 1980, est parvenue à battre la puissante équipe soviétique (Miracle; 2004); un gardien de sécurité qui a fait ses débuts dans le baseball majeur à 35 ans (The Rookie; 2002).

Pas de doute, Disney aime les contes de fées!

Safety raconte l’histoire vraie de Ray McElrathbey (Jay Reeves), un jeune Noir issu des quartiers pauvres d’Atlanta.

Recruté en 2006 par la prestigieuse équipe de football de l’Université Clemson (en Caroline du Sud), Ray est forcé de s’occuper de son jeune frère, Fay, quand sa mère est admise dans un programme de désintoxication.

La vie d’athlète étudiant est déjà passablement difficile, elle l’est encore plus quand on doit jouer au parent de substitution…

Formulaïque, mais efficace

Un vieil adage dit qu’on ne doit pas modifier une formule gagnante. Disney l’a compris et applique sa bonne vieille recette à Safety.

La trame narrative du film de Reginald Hudlin est identique à toute celle des oeuvres citées précédemment.

Hudlin atteint le but recherché: on s’identifie à Ray, on souhaite qu’il réussisse et ses succès nous réchauffent le coeur.

Si Safety est assez romancé, il a le mérite de ne pas tomber dans le larmoyant.

Les comédiens sont efficaces sans plus (le meilleur du lot est le jeune Thaddeus J. Mixson, dans le rôle de Fay), la cinématographie est plutôt générique et certains éléments importants du scénario auraient pu et dû être mieux vulgarisés.

Le film a aussi parfois des airs de vidéo de recrutement pour l’Université Clemson et d’infopublicité pour Nike…

Safety est donc un film sans prétention qui se contente de raconter de façon simple l’histoire d’un jeune homme inspirant.

Dommage, toutefois, que le héros ait plus d’ambition que l’équipe de production… Un peu d’originalité et d’audace n’auraient pas fait de tort.

(Trois étoiles sur cinq)

Alabama Snake: triste exploitation de la folie

Glenn Summerford – Gracieuseté

Alabama Snake (Crave) est un documentaire portant sur une sordide histoire qui s’est déroulée au début des années 1990 dans le sud-est des États-Unis. Malheureusement, il n’est pas à la hauteur des attentes qu’il a lui même créées.

Le 4 octobre 1991, deux ambulanciers ont été appelés sur les lieux d’un incident survenu dans la petite ville tranquille de Scottsboro, en Alabama. Sur place, ils ont trouvé une femme qui arborait une grave blessure au poignet ressemblant à une morsure de serpent.

L’affaire a pris une tournure dramatique quand la victime a affirmé que son mari, un pasteur pentecôtiste, était responsable de sa blessure. Glenn Summerford l’avait en effet forcé à se mettre la main dans la cage d’un gros serpent à sonnettes.

À la suite d’un court procès, Summerford, un homme au passé complexe et très violent, a écopé d’une peine d’emprisonnement de 99 ans pour son geste.

Prometteur… et décevant

Dès la première minute, le documentaire produit par HBO met la barre très haute, affirmant que les détails dévoilés lors du procès de Summerford «hantent les habitants de l’Appalachie depuis des décennies».

J’avoue que je m’attendais à quelque chose de vraiment unique et terrifiant. Mon erreur.

L’attaque au serpent est en soit inusitée, mais la récapitulation des faits et du procès ne durent qu’environ 15 minutes. Tout le reste du documentaire est consacré à la vie de Summerford, à sa version des faits (par le biais d’enregistrements audios) ainsi qu’à celle de sa victime.

On a quand même droit à quelques révélations assez sordides, notamment concernant les «manipulateurs de serpents».

Vidéos à l’appui (dont certains tournés lors de services présidés par Summerford), le documentaire explique que dans les coins paumés de l’Appalachie, les serpents sont utilisés à des fins… religieuses.

On dit des gens qui parviennent à manipuler un serpent sans se faire mordre qu’ils sont protégés par le Saint-Esprit, ce qui leur procure des pouvoirs divins. Le fils de Summerford attribue d’ailleurs quelques miracles à son père. Des propos repris par ses fidèles…

Ce volet sur les serpents aurait pu être davantage développé, d’autant plus que le documentaire est tiré des écrits et des recherches d’un universitaire spécialisé dans ce genre de trucs.

D’autres troublantes révélations s’ajoutent. Il est ainsi notamment question d’inceste et de possession. C’est malheureusement à ce moment qu’on réalise que cette histoire n’a pas le caractère terrifiant qu’elle promettait.

Elle n’est que le récit de la vie de pauvres gens visiblement atteints de graves troubles de santé mentale. Troubles qui se sont exacerbés jusqu’à ce qu’un homme force une femme à se faire mordre par un serpent venimeux…

Que des cinéastes tentent de transformer les délires de ces gens malades en divertissement a quelque chose de profondément gênant.

(Deux étoiles et demi sur cinq)