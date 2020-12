La mijoteuse: à votre service!

Je profite de la présente chronique pour répondre aux questions d’une lectrice. Faites comme madame Gionet, et profitez-en pour m’envoyer les vôtres! Je vous répondrai avec plaisir. Bonne lecture!

La cuisson à la mijoteuse effraie encore bien des gens, et pourtant, lorsque l’on comprend son fonctionnement, on finit par l’utiliser de plus en plus souvent! Pour un résultat sans gâchis, il suffit de maîtriser ces quelques techniques de base.

Bien choisir sa mijoteuse

Le critère le plus important: choisissez-la en fonction des besoins de votre famille. Pour une famille de quatre, on suggère une mijoteuse d’au moins 5 litres.

Bien choisir ses recettes

Choisissez des recettes adaptées à de longues heures de cuisson. Les recettes à base de riz ou de pâtes ne sont donc pas à privilégier. Pour ce qui est des recettes à base de légumineuses, de viande ou de volaille, des sauces à spaghetti, des mijotés et ragoûts, elles se prêtent très bien à ce type de cuisson.

Dorer les pièces de viande et les légumes

Pour rehausser la saveur de votre mijoté, prenez l’habitude, au préalable, de dorer dans un poêlon les légumes et les viandes. Ils deviendront beaucoup plus goûteux et colorés. Le rôtissage des viandes a aussi l’avantage d’éliminer une partie des matières grasses.

Y aller mollo avec les liquides!

Étant donné que la cuisson se fait à basse température et avec le couvercle fermé, la cuisson à la mijoteuse requiert la moitié moins de liquide que la recette traditionnelle. Si vous remarquez un excédent de liquide, retirez-en une certaine quantité en fin de cuisson (que vous pourrez congeler et réutiliser comme bouillon pour des soupes, ragoûts, etc.).

Remplir juste assez, mais pas trop!

Évitez de trop remplir la mijoteuse: de la moitié aux deux tiers, pas plus! Sinon, le mélange risque de ne pas atteindre la température voulue dans la période de cuisson allouée. À l’opposé, si elle n’est pas assez remplie, la mijoteuse risque de surchauffer, et les ingrédients colleront.

Le couvercle? On le reste fermé!

Que ce soit pour humer l’odeur ou remuer les ingrédients qui mijotent, perdez ce réflexe de toujours vouloir lever le couvercle durant la cuisson! Cette mauvaise habitude réduit de beaucoup la chaleur du mélange, ce qui a pour effet de prolonger le temps de cuisson.

Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Entourez-vous des gens qui font partie de votre bulle familiale! Profitez-en pour refaire le plein d’énergie et pratiquer des activités qui vous font du bien: marche, raquette, ski, etc.! Et n’oubliez pas de mettre aussi votre mijoteuse en marche!

À votre retour, un savoureux repas vous attendra.

Les aliments à ajouter en fin de cuisson

– Pâtes et riz: cuisez-les séparément, puis ajoutez-les à la mijoteuse en fin de cuisson, durant les 30 dernières minutes. Cela leur permet d’absorber les saveurs.

– Lait, crème, crème sure: pour éviter qu’ils ne caillent, ajoutez-les à la fin de la cuisson, simplement pour les réchauffer.

– Épices et fines herbes: puisqu’elles ont tendance à perdre un peu de leur goût en cuisant, ajoutez-les seulement en fin de cuisson.

– Pour éviter que les poissons et crustacés deviennent trop coriaces sous la dent, ajoutez-les durant la dernière heure de cuisson, à faible intensité. Vous pourriez aussi les cuire séparément, puis les ajouter en fin de cuisson uniquement pour les réchauffer.