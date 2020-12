Une maison pour Dieu

Par les temps qui courent, les élans d’enthousiasme en Église ne sont pas nombreux. Pas plus dans nos villages qui se voient souvent dépouillés de services âprement acquis. Voilà une raison de savourer pleinement celui-ci: la bénédiction de la nouvelle église Saint-Paul de Bas-Caraquet et Pokesudie. Un cadeau ouvert juste à temps pour Noël.

Alors que plusieurs s’inquiètent du sort et de l’avenir des lieux de culte, l’ouverture d’une nouvelle église nous invite à mettre nos inquiétudes sur pause quelques instants. Le temps de célébrer et d’apprécier la valeur de nos maisons de prière. Parce qu’il ne s’agit pas d’édifices quelconques. La démolition de ceux-ci laisse un grand vide. Parlez-en aux gens de Dundee, de Saint-Arthur et d’ailleurs.

Dans une communauté, l’église est un lieu pour trouver la paix et la miséricorde. Parce que c’est là que ces réalités demeurent. Le silence a besoin d’un lieu pour habiter. Non pas le silence imposé pour taire les injustices. Mais l’absence de bruit qui nous ramène à nous-mêmes.

Il n’y a pas si longtemps, le silence se sentait chez lui à de nombreux endroits. Maintenant, il n’a plus de place où loger. Tant d’ennemis le font disparaître: la circulation routière et maritime, les bruits des machines, la musique constante, les téléviseurs, etc. Le silence trouve refuge dans les églises. C’est pourquoi on peut entendre, dans celles-ci, une voix qui murmure aux cœurs attentifs des projets de paix et d’avenir.

+++

C’est une église flambant neuve qui sera bénie demain. Avec des matériaux neufs, mais aussi avec plusieurs joyaux patrimoniaux (l’orgue, les vitraux, le mobilier, etc.) d’autres églises ou chapelles ayant dû fermer définitivement leurs portes. Elle est un trésor dans lequel il est possible de tirer du neuf et de l’ancien (Mt 13). Heureux les paroissiens avec cette qualité de disciple qui sait reconnaître la valeur d’un tel mélange harmonieux.

La nouvelle église n’a certes pas l’allure de celle qui a dominé le paysage pendant plus de 100 ans. Plus modeste, elle est à l’image de l’Église d’aujourd’hui appelée à faire entendre sa voix, même avec l’impression de parler comme le Baptiste dans le désert. Les déserts aussi peuvent refleurir.

L’église Saint-Paul est désormais appelée à faire partie de l’histoire. Personne ne peut dire «C’est ici que j’ai été baptisé» ou encore «C’est ici que je me suis marié!» Les souvenirs sont à faire. Tout est en avant. La nouvelle église est bâtie. Un autre chantier, plus important encore, commence: bâtir une communauté fraternelle et solidaire.

+++

La maison de prière chez les chrétiens porte le nom d’église (du mot grec «ecclesia»). Elle est le symbole d’une réalité plus grande et plus belle: l’Église (cette fois avec un grand E) qui est le peuple de Dieu.

La prière pour le rituel de la dédicace donne la raison d’être de nos églises: «C’est ici que les pauvres rencontrent la miséricorde, que les opprimés trouvent la vraie liberté, que tous recouvrent la dignité, dans l’espérance de parvenir un jour, pleins de joie, à la Jérusalem d’en haut.» Mais il y a plus.

Dans la préface, nous lisons: «L’Église est la véritable maison de la prière, symbolisée par nos édifices matériels». Plus que l’édifice, c’est chaque membre du peuple de Dieu qui est le lieu choisi par Dieu pour y faire sa demeure. C’est du corps mystique de l’Église que doit s’élever la louange.

+++

Cette semaine, l’histoire du premier Noël va être proclamée dans nos églises. Le récit commence par un recensement. Joseph doit quitter la ville de Nazareth pour monter en Judée car il était de maison et de la descendance de David. Il va se faire inscrire avec Marie son épouse. Arrivé à Bethléem, il cherche un endroit pour loger.

Pas de place pour eux à l’hôtellerie! Pas de place non plus chez leurs parents, ni chez l’aubergiste! Pas de place non plus dans la salle commune! Pas de place nulle part!

Aujourd’hui encore, on cherche un endroit pour héberger Dieu! Est-ce que quelqu’un aurait une place? On est à la recherche d’un peu d’espace et d’un peu de temps pour accueillir quelqu’un. Il y a deux mille ans, les gens étaient trop occupés avec leur recensement, les retrouvailles avec la parenté, les courses pour être à la hauteur. Pas de place! Pas de temps non plus! S’il revenait, trouverait-il un peu de place et de temps chez-nous? Je Lui souhaite. Et à nous aussi. Joyeux Noël!