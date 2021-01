Tableau de visualisation: un outil pour atteindre vos objectifs!

Cette année, faites les choses différemment! Oubliez la liste traditionnelle de résolutions. Fixez-vous plutôt des objectifs santé de façon amusante, créative et efficace! C’est justement ce que propose la méthode du tableau de visualisation!

Qu’est-ce que le tableau de visualisation?

Le tableau est fait d’un collage d’images, de mots, de citations, relatif à un rêve ou un objectif que vous souhaitez profondément atteindre dans un laps de temps rapproché ou éloigné.

Pourquoi créer votre tableau de visualisation?

Le tableau de visualisation est un outil très puissant. Jour après jour, il vous rappelle vos objectifs ainsi que les actions nécessaires pour les atteindre! Il influence positivement votre mental et le met automatiquement en mode action. Mais pour cela, vous devez croire profondément en vos rêves, sinon ça ne fonctionne pas!

Comment fabriquer votre tableau de visualisation

La première étape: nommez votre objectif ou rêve pour 2021. Par exemple, me remettre en forme, manger sainement, perdre du poids, cuisiner davantage, mieux m’hydrater, adopter une alimentation plus végétale, etc.

La deuxième étape: installez votre toile de création sur laquelle prendra forme votre chef-d’œuvre. Ce peut être aussi simple qu’un grand carton, une toile, un cadre recouvert d’un beau tissu ou un tableau blanc aimanté.

Ensuite, trouvez des images, des phrases de motivation, des citations, etc. Voici quelques idées de départ:

– Utilisez des images de vos albums, de votre cellulaire;

– Feuilletez des magazines et découpez des mots qui vous allument;

– Naviguez dans Internet et partez à la recherche de citations qui vous parlent;

– Utilisez des crayons de couleur pour écrire des pensées, créer de jolis motifs, surligner des mots importants;

– Utilisez des autocollants, du ruban adhésif transparent ou de couleur, de la ficelle, de petites épingles à linge, des aimants, etc.

Et finalement, le moment tant attendu: créez votre chef-d’œuvre! Toutes les possibilités sont bonnes. Ne vous imposez aucune restriction. C’est votre tableau, alors faites appel à votre créativité et donnez-lui de la personnalité! Mais ne collez rien tout de suite. Amusez-vous à interchanger les images, les mots, jusqu’à ce que votre tableau vous fasse vibrer!

* * *

Alors voilà! Je vous souhaite tout ce qu’il y a de mieux en 2021. Profitez-en pour réaliser vos rêves, et n’oubliez pas ceci: Ce n’est pas le vent qui décide de votre destination, c’est l’orientation que vous donnez à votre voile. Car le vent est le même pour tous! (Jim Rohn).

IMPORTANT!

Assurez-vous de bien choisir les images, les mots, les citations, etc., sinon votre tableau de visualisation n’aura pas l’effet voulu. Par exemple, si vous souhaitez courir un 5 km, vous pourriez choisir de nommer votre tableau «Juin 2021: Mon premier 5 km» et y coller les images des aliments que vous consommerez, d’une bouteille d’eau, d’une paire d’espadrilles, d’un parcours de course, d’un coureur ou d’une coureuse, des citations, etc.

Internet regorge d’idées! N’hésitez pas à naviguer sur la toile.