Votre télé sur le net – 9 janvier 2021

J’ai vu pour vous

Cobra Kai – Saison 3 – (Netflix)

Après avoir fait un tabac sur le service payant de YouTube en 2018 et 2019, les deux premières saisons de cette série – qui font état des aventures des personnages du film culte Karate Kid une fois adultes – ont été acquises par Netflix, ce qui a propulsé leur popularité dans la stratosphère. La troisième saison – la première à être exclusive à Netflix – a été mise en ligne le 1er janvier. Les conflits entre Daniel LaRusso, Johnny Lawrence, John Kreese et leurs élèves s’enveniment. Après six épisodes assez monotones et répétitifs, la série trouve son erre d’aller par la suite et les personnages évoluent (enfin!). Cobra Kai reste une série assez superficielle, qui met en vedettes des adolescents qui se tapent dessus pour se blesser (allo le message…) et pas super bien jouée (certaines scènes de karaté sont risibles, surtout celles mettant en vedette le personnage de Sam). L’effet nostalgie est toutefois parfait, quoiqu’il commence à être surutilisé. Une quatrième saison est déjà prévue. (3,5,5)

A Teacher – (Hulu)

Je suis conscient qu’à moins que vous soyez un érudit des technologies, Hulu n’est pas disponible au Canada. Qu’à cela ne tienne, en février, Disney+ rendra une partie du contenu de Hulu (via Starz) accessible au Canada. Vous aurez alors l’occasion de découvrir A Teacher, une intéressante série de dix courts épisodes. On y raconte l’histoire de Claire (Kate Mara), une enseignante du Texas qui tombe amoureuse d’un de ses élèves, Eric (Nick Robinson). Comme tout ce qui se fait chez Hulu, A Teacher est une série extrêmement nuancée, pleine de zones grises et de moments marquants. Mara (Shooter, Fantastic Four) n’a jamais été aussi bonne en 20 ans de carrière et les choix de son personnage nous forcent constamment à évaluer nos valeurs. La série est assez prévisible (du moins, dans sa première moitié) et ne réinvente pas la roue, mais elle a le mérite d’aborder une question délicate avec beaucoup de franchise et d’ouverture. (4/5)

À surveiller cette semaine

Tiger – (HBO Max et Crave) (En ligne dimanche)

Bien peu de sportifs ont marqué leur art comme Tiger Woods. Le golfeur a été dominant pendant plus d’une décennie avant de s’écrouler sous les controverses et les blessures. Ce documentaire en deux parties nous présente l’ascension, l’apogée et la chute du Tigre.

WandaVision – (Disney+) (En ligne vendredi)

L’univers cinématographique Marvel débarque au petit écran dans cette série qui met en vedette les personnages de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) dans un concept qui rappelle les comédies des années 1950. Un nouvel épisode sera mis en ligne chaque vendredi.

One Night in Miami – (Amazon Prime) (En ligne vendredi)

L’exceptionnelle Regina King – décorée d’un Oscar et d’un Golden Globe en 2019 – passe derrière la caméra et nous offre l’histoire d’une rencontre fictive entre Malcolm X, Sam Cooke, Jim Brown et Mohamed Ali. Un film que l’on dit extrêmement prometteur.