Votre télé sur le net – 17 janvier 2021

J’ai vu pour vous

WandaVision – (Disney+)

Après 23 films de 2008 à 2019, l’univers cinématographique Disney fait ses débuts au petit écran par le biais de cette série qui met en vedette deux Avengers plutôt secondaires: Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany). Pour une raison non précisée, Wanda et Vision vivent maintenant dans une banlieue des années 1950. Leurs aventures sont racontées sous la forme d’une comédie de situation fortement inspirée de la série culte Ma sorcière bien-aimée. Nos deux héros tentent de cacher leurs super pouvoirs tout en cherchant à s’intégrer. Mais visiblement, tout n’est pas ce qu’il semble être – du moins, si on se fie aux quelques indices laissés ici et là dans les deux épisodes qui ont été mis en ligne vendredi – sept autres suivront, à raison d’un par semaine. Pour le moment, l’humour est volontairement forcé et simplet, mais Olsen et Bettany sont excellents. Le concept «rétro» m’indiffère totalement, mais je suis très curieux de voir où les scénaristes vont nous emmener et comment tout ça s’intègre dans le grand univers Marvel. Considérez moi donc intrigué – mais pas encore conquis. (4/5)

Surviving Death (Netflix)

Voilà une série qui pose beaucoup de questions, mais qui offre bien peu de réponses… La principale interrogation d’entre toutes est universelle: qu’advient-il de l’âme (ou conscience) quand une personne meurt? Les six épisodes partent du principe que l’âme survit à la mort d’une façon ou d’une autre. Ils nous présentent ensuite cinq phénomènes paranormaux (expérience de mort imminente, médiums, les signes de l’au-delà, les fantômes et la réincarnation) pour prouver leur point. Plusieurs experts – dont certains des secteurs académiques et de la santé – témoignent. La qualité de la recherche est impeccable, mais comme c’est toujours le cas avec le paranormal, les «preuves» sont au mieux circonstancielles. La qualité des épisodes varie également beaucoup, les plus fascinants étant ceux portant sur la mort imminente (near-death) et la réincarnation. C’est bien fait, certaines images sont magnifiques et le désir de présenter un point de vue «objectif» est louable. Pour les grandes révélations, par contre, on repassera. (3/5)

À surveiller cette semaine

Outside the Wire (Netflix) (En ligne depuis vendredi)

Netflix a le chic pour les films d’action au scénario absolument invraisemblable. Celui-ci ne fait pas exception alors qu’Anthony Macky (Falcon dans l’univers Marvel) fait équipe avec un robot top secret en pleine guerre pour empêcher une attaque nucléaire.

Flack (Amazon Prime) (En ligne vendredi)

Après un début de carrière phénoménal, la Manitobaine Anna Paquin est un peu tombée dans l’oubli. Elle nous revient dans cette série où elle interprète une très efficace relationniste qui n’a pas son pareil pour sortir ses célèbres clients des pires crises.

Jurassic World: Camp Cretaceous – Saison 2 (Netflix) (En ligne vendredi)

Lancée en septembre, la première saison de cette série d’animation qui se déroule dans l’univers de Jurassis Park a été bien accueillie. Mon garçon âgé de 9 ans l’a dévorée d’une seule traite «parce que ça me permet de beaucoup apprendre sur les dinosaures».