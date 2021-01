Joshua Roy: la donne a changé

Maintenant que l’on sait que les Sea Dogs de Saint-Jean veulent tenter le coup dès ce printemps pour la coupe du Président et que les chances sont bonnes pour que Joshua Roy, malheureux comme les pierres dans la Ville portuaire, souhaite être échangé à une formation du Québec, je ne vois que quatre équipes qui peuvent légitimement se lancer dans ce palpitant derby qui devrait bientôt connaître son dénouement.

Il y a une semaine, même si j’ai laissé entendre qu’il pourrait peut-être se laisser tenter de viser tout de suite le Saint Graal, je voyais davantage Trevor Georgie repousser d’un an ou deux ses projets de conquête. À partir de là, j’avais dressé le nom d’équipes qui possédaient la banque de choix nécessaires pour désaltérer combler totalement l’appétit du directeur général des Sea Dogs.

Bref, parce que Georgie est désormais à la recherche de vétérans d’impact, il faut désormais regarder vers les équipes en reconstruction qui comptent dans leurs rangs les soldats dont les Sea Dogs ont besoin pour tenir tête aux autres puissances de la LHJMQ lors des prochaines séries éliminatoires.

Des quatre équipes favorites dont je faisais mention la semaine dernière, il faut donc écarter le Drakkar de Baie-Comeau, l’Océanic de Rimouski et les Remparts de Québec qui n’ont pas de vétérans de valeur à proposer à Georgie.

Le quatrième club que je voyais parmi les favoris, le Phoenix de Sherbrooke demeure toutefois dans la course, lui qui a dans ses rangs des bonshommes tels que Samuel Poulin, les frères Anctil (Vincent et Julien) et Xavier Parent, entre autres. Et si jamais le dossier de Vladislav Kotkov (toujours au camp du club-école des Sharks de San Jose) n’aboutit pas d’ici lundi, ne soyez pas surpris que Georgie exige un joueur de 20 ans dans un éventuel troc. Et à Sherbrooke, ça adonne que l’équipe à un certain Xavier Bernard, un défenseur solide dans tous les aspects du jeu. Deux (ou trois) des vétérans du Phoenix mentionnés ci-haut, avec un choix de premier tour, pourraient convaincre Georgie.

Les Voltigeurs de Drummondville sont eux aussi de sérieux candidats, sauf qu’à l’exception de leur capitaine Xavier Simoneau et Jacob Dion, les bons vétérans à offrir ne sont pas nombreux. Et comme je doute fort que Dion soit sur le marché, Georgie pourrait fort bien exiger un certain William Dufour. Et si jamais un joueur de 20 ans s’avère nécessaire dans une éventuelle mauvaise nouvelle concernant Kotkov, pourquoi pas Félix-Antoine Drolet, un arrière défensif qui pourrait donner un bon coup de main à leurs «trop nombreux quarts-arrières».

Parce qu’ils sont maintenant de véritables vendeurs, les Huskies de Rouyn-Noranda sont aussi dans l’équation. Avec Alex Beaucage et Samuel Régis, en plus de choix au repêchage, Mario Pouliot possède des bonbons très alléchants pour le vorace Georgie.

Enfin, dans une moindre mesure, les Olympiques de Gatineau pourraient bien se laisser tenter d’ajouter un surdoué comme Joshua Roy à leur déjà longue liste de beaux espoirs de 16 et 17 ans. Imaginez à Gatineau un noyau offensif composé de Joshua Roy, Zachary Dean, Antonin Verreault, Samuel Savoie, Alexei Prokopenko, Manix Landry et Pier-Olivier Roy. Ça fait saliver.

Qu’est-ce que les Olympiques ont à offrir? Le géant de 20 ans Metis Roelens, si Kotkov ne se présente pas à Saint-Jean, et Mathieu Bizier sont des joueurs qui pourraient apporter beaucoup aux Sea Dogs. Ajoutez quelques choix au repêchage, probablement deux sélections de premier tour, et je crois que Louis Robitaille aura l’écoute de Trevor Georgie.

Bon coup pour les Timberwolves

Même si la transaction est passée complètement inaperçue, les Timberwolves de Miramichi ont réalisé un très bon coup la semaine dernière en allant chercher le défenseur Emmett Gordon des Canadiens de Toronto (OJHL).

Gordon, un arrière gaucher de 6 pieds 1 pouce et 185 livres, est réputé pour la qualité de son jeu défensif tout en apportant un élément de robustesse. Son curriculum vitae comprend aussi 135 matchs d’expérience dans la OHL avec les Frontenacs de Kingston.

Avec Gordon, Jordan Spadafore, Jérémie Hébert, Antoine Leblanc et Matthew Lint, les représentants de Miramichi disposent d’une brigade défensive possédant plus de 300 matchs derrière la cravate dans le hockey junior majeur. Ce n’est pas rien et ce n’est certainement pas le gardien Daniel Moody qui va s’en plaindre.

Tout ça pour dire que les Timberwolves doivent être vus comme de très sérieux prétendants pour la coupe Canadian Tire dans la Ligue junior des Maritimes (LHM).

Bonne transaction pour les Eagles

Je peux me tromper, mais il n’empêche que je crois que le directeur général des Eagles du Cap-Breton Jacques Carrière vient d’en passer une petite vite à son homologue des Cataractes de Shawinigan Martin Mondou.

Jeudi après-midi, les Eagles ont mis la main sur les attaquants de 17 ans Matthew MacDonald et Trey Sturge, tous deux originaires de la Nouvelle-Écosse. En retour, les Cataractes obtiennent l’ailier gauche de 16 ans Alexis Bonefon et un choix de troisième tour en 2021, celui des Olympiques de Gatineau.

Pourquoi je vois un net avantage en faveur des Eagles?

D’abord parce que malgré son unique mention d’aide en 52 parties, MacDonald demeure un joueur avec un bon potentiel. D’autant plus que ce choix de troisième ronde (44e) en 2019 n’a jamais vraiment eu la chance de se mettre en évidence dans la cité de l’énergie.

Quant à Sturge, il représente pour moi une belle énigme. Âgé de 17 ans et repêché l’été dernier en 12e ronde (209e), le hockeyeur d’Antigonish affiche pas moins de 13 points (7-6) en 14 parties dans la LHM avec les Bearcats de Truro.

L’ailier gauche de 6 pieds 2 pouces et 175 livres pourrait bien faire paraître Carrière s’il s’avère être un joueur au développement tardif.

Biakabutuka à Rimouski

Les Foreurs de Val-d’Or ont procédé à une autre transaction d’importance, vendredi matin, en cédant le défenseur de 18 ans Jérémie Biakabutuka et un choix de 5e ronde en 2022 à l’Océanic de Rimouski.

Le d.g. des Foreurs Pascal Daoust met ainsi la main sur le jeune attaquant de 16 ans Charles-Antoine Beauregard, le choix de première ronde des Islanders de Charlottetown en 2021 et le choix de 3e tour des Sea Dogs de Saint-Jean en 2022.

Je ne crois pas me tromper en disant que cet échange en cache une autre à venir dans le cas des Foreurs. Je suis convaincu que ces deux choix au repêchage serviront à obtenir un autre joueur d’impact.

Cela dit, j’aime beaucoup le travail de Serge Beausoleil au cours des dernières semaines.

Pour Isaac Belliveau, Andrew Coxhead, Justin Bergeron, Zachary Massicotte, Mikaël Martel, quelques joueurs de moindre importance et six choix au repêchage, dont celui de premier tour des Islanders, le d.g. de l’Océanic est parvenu à greffer à son club Biakabutuka, Darick Louis-Jean, Alex Drover, Xavier Cormier, Tyson Hinds, Evan MacKinnon et Gabriel Boissonneault, ainsi que plusieurs excellents choix au repêchage, dont trois de première ronde.

La reconstruction risque d’être rapide à Rimouski.