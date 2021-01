Votre télé sur le net – 23 janvier 2021

J’ai vu pour vous

Tiger (HBO Max + Crave)

Ce documentaire de plus de trois heures (divisées sur deux épisodes) nous fait revivre la jeunesse, la gloire et la déchéance du golfeur Tiger Woods. Il le fait toutefois avec un agenda très clair, surtout dans le premier épisode, alors que HBO tente de démontrer que Tiger Woods était aussi mésadapté dans la vie de tous les jours qu’il pouvait être talentueux sur un terrain de golf. Les nombreuses réussites du golfeur – et Dieu sait qu’il y en a – se retrouvent donc dans l’ombre de ses déboires conjugaux, ses blessures et sa dépendance aux médicaments. Le film passe aussi beaucoup de temps à blâmer le père de Tiger pour l’avoir transformé en machine sportive plutôt qu’en humain responsable. Le hic, c’est que personne dans le camp Woods ne donne sa version des faits. On doit se fier à la parole d’anciens amis de la famille ou des maîtresses du Tigre – la plupart ayant des comptes évidents à régler. Tiger n’est donc pas The Last Dance, l’exceptionnel documentaire de ESPN portant sur Michael Jordan, dans lequel l’ancien basketeur répond à ses critiques. En fait, il ne lui arrive même pas à la cheville. Tiger ne fait qu’exploiter les pêchés et les faiblesses de la vie privée d’un homme qui n’a jamais rien fait de criminel. Très décevant. (2/5)

Servant – Saison 2 (Apple TV+)

Soit Apple TV+ a lancé la serviette, soit la pandémie l’affecte beaucoup plus que ses compétiteurs, mais le diffuseur de contenu en continu n’a pratiquement rien lancé d’exclusif au cours des derniers mois. La deuxième saison de Servant, une série d’horreur produite par M. Night Shyamalan (The Sixth Sense, The Visit) arrive donc à un très bon moment. Le premier épisode est en ligne depuis le 15 janvier et un nouveau sera mis en ligne chaque vendredi. On y suit à nouveau le couple formé de Dorothy et de Sean dont le bambin, Jericho, est décédé des suites d’un accident. Pour surmonter sa peine, Dorothy avait eu recours à une poupée thérapeutique, qu’elle considérait comme son enfant. Or, à l’embauche d’une mystérieuse nannie du nom de Leanne, Jericho a «ressuscité». La deuxième saison reprend dans les minutes suivant la fin de la première, alors que Dorothy tente de retrouver Jerricho, parti avec Leanne, et que Sean tente de l’en empêcher – aux yeux des autorités, l’enfant est décédé. Difficile de trouver une série plus tordue et ça se poursuit de plus belle dans la nouvelle saison. L’ambiance est la même: super angoissante en raison de la musique et des thèmes qui sont abordés. Petit conseil: revoyez la première saison, dont la finale remonte a déjà plus d’un an, si vous souhaitez apprécier la seconde. (3,5/5)

À surveiller cette semaine

The Little Things (HBO Max + Crave) (En ligne vendredi)

Denzell Washington nous revient après presque trois ans d’absence. Dans ce film de John Lee Hancock (The Blind Side), il interprète un policier aux trousses d’un tueur en série. Washington est entouré de deux gagnants récents d’un Oscar: Rami Malek (dans le rôle d’un jeune agent) et Jared Leto (qui incarne un suspect).

The Dig (Netflix) (En ligne vendredi)

À la fin des années 1930, des archéologues ont découvert un bateau enterré dans le Suffolk anglais qui date du 6e siècle. Ce film d’époque, avec les excellents Carey Mulligan, Ralph Fiennes et Lily James, met en lumière les recherches et les trouvailles sur ce site historique.