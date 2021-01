Le grand ménage

Nous sommes – certains diront hélas – encore en janvier, mais qu’à cela ne tienne: le Parlement a pris des allures de grand ménage du printemps. Quatre personnalités toxiques ont pris la porte, soit de leur propre chef ou parce qu’on leur a demandé de le faire. Le conservateur Derek Sloan et le libéral Ramesh Sangha ont été expulsés de leur caucus respectif, alors que la sénatrice Lynn Beyak a pris la décision de quitter le Sénat et la gouverneure générale Julie Payette, Rideau Hall.

Le député Ramesh Sangha n’était pas un personnage connu à l’extérieur de sa circonscription de Brampton Centre. Le whip des libéraux lui a montré la porte cette semaine après que M. Sangha ait accusé dans un média pendjabi-canadien l’ancien ministre de l’Industrie, Navdeep Bains, et le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, d’être des partisans du mouvement indépendantiste sikh revendiquant la création de l’État du Khalistan en Inde. Derek Sloan, pour sa part, avait été remarqué durant la course à la chefferie conservatrice pour ses propos flirtant avec les théories conspirationnistes, notamment en mettant en doute la loyauté de la docteure Theresa Tam envers le Canada et en faisant la promotion d’une pétition anti-vaccination. Néanmoins, il a fallu que l’on découvre qu’un partisan néonazi avait financé sa candidature à la direction du parti pour que le caucus conservateur considère son éjection. Cette décision semble opportune pour le parti, à un moment où le chef, Erin O’Toole, subissait de plus en plus de pression afin qu’il désavoue les éléments d’extrême droite présents au sein de son organisation.

Enfin, la très honorable Julie Payette a annoncé qu’elle quittait ses fonctions de gouverneure générale jeudi dernier, après qu’un rapport externe rapporte qu’elle avait créé un environnement de travail toxique à Rideau Hall.

L’annonce du départ à la retraite de Lynn Beyak, sénatrice ontarienne nommée par Stephen Harper en 2013, a aussi été reçue avec un soupir de soulagement. Mme Beyak était devenue persona non grata au sein du caucus conservateur en 2017 après avoir publié des lettres considérées racistes envers les Autochtones sur son site internet et tenu des propos controversés au sujet des écoles résidentielles, qui selon elle, avaient eu des «avantages» – un sujet sur lequel elle persiste et signe, dans sa lettre de démission. La réaction au Parlement, tant au gouvernement qu’à l’opposition, a été unanime: bon débarras.

Ces départs en série, volontaires ou non, ne sont pas anodins. Depuis les dernières semaines, plusieurs députés ont exprimé une prise de conscience de l’influence de leurs propos et un désir d’assainir le discours politique. Un parti demeure toutefois à la marge: le Bloc québécois, dont le chef Yves-François Blanchet a lancé des remarques à l’égard du ministre des Transports Omar Alghabra que certains ont qualifié d’islamophobes. Si cette façon particulière de se «démarquer» pourrait être payante pour le Bloc au Québec, elle détonne du consensus sur ce qui n’est plus acceptable dans l’espace public canadien – et éclabousse, au passage, le reste de la francophonie canadienne.