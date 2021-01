Et si on poétisait la vie…

Expression tirée d’une chanson du nouvel album du duo gaspésien Dans l’Shed, «Poétise la vie» résume assez bien les deux œuvres que je vous présente cette semaine. Elles sont en quelque sorte interreliées puisque Benoit Pinette alias Tire le Coyote a signé la coréalisation de Vallée embrumée.

Vallée embrumée, Dans l’Shed

Troisième album complet du duo basé à Québec et New Richmond sur les rives de la baie des Chaleurs, Vallée embrumée a été insufflé par les sonorités de la poésie, les vers et les rimes, souligne le parolier Éric Dion. Ce sont les mots qui lui ont inspiré les histoires des chansons.

«Tu observes le vent, dessines le temps, saisis la magie, poétises la vie», chante le duo dans Tu observes le vent. Une pièce qu’Éric Dion a écrite pour sa petite fille. Comportant deux faces (comme sur les vinyles), le concept est inspiré d’un classique de Bob Dylan, Bringing It All Back Home, datant de 1965. Le groupe propose ainsi deux univers folk assez distincts. D’un côté, il explore les sonorités plus indie folk en intégrant des claviers, des arrangements avec plus d’effets, tandis que sur la Face B, on retrouve le son americana, un brin country, qui caractérise ce duo. Bien que le duo avait envie d’explorer de nouvelles sonorités et de pousser la recherche en studio, il tenait tout de même à rassurer son public. Ils ont un pied dans le folk alternatif, mais ils ne sont pas très loin de leurs deux premiers albums.

Le duo cherche toujours à s’entourer de musiciens d’expérience de la grande famille folk pour la réalisation. Après Dany Placard et Guillaume Arsenault, c’est au tour du poète et musicien Benoit Pinette de tenir ce rôle de copilote. Ce dernier est d’ailleurs intimement lié aux couleurs indie folk de cet opus qui navigue à travers des musiques aériennes, planantes et électriques.

En entrant en studio, les deux complices de longue date avaient déjà en main une bonne structure des chansons avec des idées de mélodie et c’est avec les musiciens Vincent Carré et Marc-André Landry qu’ils ont finalisé le tout. Cette approche spontanée plaît au duo, fait remarquer André Lavergne.

Des textes fortement inspirés du territoire gaspésien, du paysage maritime et des gens qui y habitent, sur de belles mélodies qui font du bien à écouter. Aux dix chansons, viennent se greffer deux préludes instrumentaux ravissants. Un album très réussi qui apporte un réel plaisir, permettant ainsi d’embellir la vie en ces temps difficiles. Le disque paraît chez le label acadien Le Grenier musique le 29 janvier. ♥♥♥♥

La mémoire est une corde de bois d’allumage, Benoit Pinette

«Pourquoi célébrer l’érosion lente de mon île de grès rouge par les grosses marées?», écrit Benoit Pinette en faisant allusion à un jour de fête. Auteur-compositeur-interprète mieux connu sous le nom de Tire le Coyote, Benoit Pinette qui parcourt le monde avec sa musique depuis 2009, publie un premier recueil de poésie.

Une poésie qui, à certains égards, rappelle son univers musical singulier aux textes évocateurs. Il y a une certaine musicalité dans cette première œuvre littéraire.

Amoureux des mots, celui qui a fait des études en création littéraire construit ses poèmes méticuleusement en se servant des objets du réel et de l’environnement comme métaphores de la vie. Au détour d’une porte qui grince, d’une tuile de plancher, de la tondeuse qui passe sur son âme, il plonge dans ses souvenirs, son enfance, ses inquiétudes tout en jetant un regard sensible sur le monde.

Divisé en trois grands chantiers, le recueil explore notamment les thèmes de l’héritage, de la filiation, de la mémoire, de l’identité, de l’humanité avec des poèmes parfois très personnels qui rejoignent aussi l’universel. Si vous aimez la musique de Tire le Coyote, vous serez séduit par cet ouvrage qui rassemble des textes bien ficelés où chaque mot trouve sa place. «flashbacks à perpétuité, la mémoire est une corde de bois d’allumage, la prison d’origine, l’armure d’écorce… je me pars une collection de barreaux sciés…» (extrait du recueil). (La peuplade, 4 février 2021). ♥♥♥♥