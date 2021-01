Inquiétude pandémique aux îles Saint-Pierre et Miquelon! L’archipel avait été largement épargné par la COVID-19 depuis mars 2020. Les habitants ont d’abord vécu au printemps dernier un confinement plus restrictif encore que le nôtre, interdiction de circuler à plus d’un kilomètre autour de son domicile et obligation d’avoir en main une attestation de déplacement – marche quotidienne, rendez-vous médical, ou épicerie, étant les seuls motifs de sortie.

Depuis mars l’an dernier, interdiction aussi de venir en Atlantique – une privation très dure pour les habitants, dont certains ont des chalets à Terre-Neuve ou à Bouctouche – sauf maladie. Moyennant tous ces sacrifices collectifs, jusqu’à la troisième semaine de janvier, tout allait bien. Seulement 12 cas mineurs en tout, sur toute la période de pandémie, dus aux voyages entre la France et l’archipel. Le port du masque demeurait obligatoire en intérieur, mais pour le reste tout le monde se sentait à l’abri.

Le 22 janvier, on annonçait un foyer de contamination à l’hôpital de Saint-Pierre! Cinq personnes positives étaient identifiées, on en est aujourd’hui à sept et plus de 210 cas-contacts. Comment est-ce possible? La réponse est édifiante: deux médecins-spécialistes arrivés la semaine précédente de France ont choisi d’ignorer leur septaine et de sortir voir des connaissances, infectant des collègues et un élève du lycée. On s’est aperçu qu’ils étaient positifs lors du test de fin de «soi-disant septaine», soit près d’une semaine après leur arrivée.

Panique générale! Dans un petit archipel de 6000 habitants, je n’ai pas besoin de vous dire les ravages possibles de la COVID-19. Fermetures des bars et restaurants, annulation de toutes les activités culturelles et sportives, l’État et les responsables de l’hôpital ont agi vite, heureusement. La population ne prend pas de risques: même si les écoles restent ouvertes, la majorité des élèves sont absents, les divers bureaux et services se sont remis au télétravail et les cas contacts sont en quarantaine.

Il n’aura fallu que deux personnes irresponsables (qui plus est du monde médical!) pour plonger les îles dans la peur et les habitants dans une saine colère.

Quand on vous dit qu’il faut faire attention!