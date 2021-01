Joe Biden gifle le Canada

Pour Joe Biden, le défi le plus important durant les quatre prochaines années sera de contenir la propagation de la COVID-19 qui continue de mettre en danger la vie et les moyens de subsistance des Américains et de mettre en lumière les criantes inégalités dans le système de soins de santé du pays. Il devra atteindre cet objectif en présidant le plus rapidement possible à une reprise économique.

Des mesures sur le changement climatique, l’environnement et l’énergie sont aussi nécessaires. Mais Biden peut-il poursuivre l’intérêt national américain sans nécessairement donner l’impression de perpétuer la récente «trumpisation» de la politique américaine?

Le premier ministre Justin Trudeau semblait optimiste à l’idée que les relations avec une administration démocrate, aux vues plus similaires à celles des Libéraux canadiens, seraient suffisamment aisées afin de collaborer sur des questions importantes comme la construction d’une nouvelle économie verte ou la réponse au défini chinois.

La présence de Kamala Harris, la colistière de Biden, qui a passé son adolescence à Montréal, promettait aussi de faire de Biden peut-être le premier président américain avec un lien personnel canadien. Kamala Harris serait ainsi le nouveau point focal lumineux dans les relations entre les États-Unis et le Canada.

Immense déception. Avec moins de dix jours passés au bureau Ovale, personne ne se fait plus d’illusion sur le fait que, si une présidence Biden ouvre indiscutablement la perspective d’une plus grande coopération avec le Canada, de nombreux défis bilatéraux subsisteront.

Il ressort en particulier de la première semaine de Biden aux commandes que la nouvelle administration démocrate n’entend épargner au Canada aucun des ennuis en ce qui concerne les projets d’oléoducs, les différends commerciaux ou les politiques protectionnistes.

L’image du lundi 25 janvier valait mille mots. Biden s’est tenu devant une affiche où on lisait «Made in America», pour lancer un plan annoncé lors de la campagne présidentielle qui vise à «assurer que l’avenir est fait partout en Amérique pour les travailleurs de l’Amérique».

Ce plan de 700 milliards $ vise à revigorer le secteur manufacturier américain. Seront consentis des investissements massifs pour l’approvisionnement de l’armée, la mise en œuvre de projets d’infrastructures américaines, et des entreprises américaines seront responsables de leur exécution.

La politique «Buy America» de la nouvelle administration démocrate est inquiétante pour le Canada. Elle sera vraisemblablement préjudiciable aux fournisseurs canadiens qui ont longtemps vendu des biens et des services à des acheteurs gouvernementaux aux États-Unis.

Or, les entreprises américaines occupent une part des marchés publics canadiens estimée à 9%, contre seulement 0,15% pour les entreprises canadiennes sur les marchés publics du gouvernement américain.

Le 20 janvier, au premier jour de sa présidence, Biden confirmait également la révocation du permis de l’oléoduc Keystone XL, autorisé par son prédécesseur. Ce projet porte sur un marché de 600 milliards $ par année. De ce montant, plus de 600 millions $ ont récemment été versés à des entreprises canadiennes.

Les Canadiens doivent se demander, perplexes, ce que peuvent bien signifier pour eux les premiers jours de la présidence Biden. Certes, la mesure concernant le projet Keystone XL peut être diversement interprétée.

La Chambre de commerce du Canada pense qu’elle «représente une autre étape inutile telle qu’il sera plus difficile pour les entreprises canadiennes qui souhaiteraient obtenir des contrats aux États-Unis». D’autres analystes affirment qu’elle «ne vise pas nécessairement le Canada, mais les États-Unis». Pourtant, l’annonce de Biden peut aussi légitimement être considérée comme une gifle en plein visage du Canada.

Même si plusieurs sources confirmaient que le président élu Joe Biden avait bien l’intention d’annuler le permis de l’oléoduc Keystone XL le premier jour de sa présidence, plusieurs officiels canadiens, à l’instar du premier ministre Trudeau, semblaient convaincus du fait qu’ils seraient tout au moins invités à dire leur mot. Il n’en a pas été ainsi.

Même en gardant à l’esprit l’engagement résolu de Joe Biden au plan de la lutte climatique, il reste surprenant qu’il ait décidé de saborder un projet d’une telle envergure, avec un allié si important, sans avoir d’abord eu une conversation avec Ottawa. La rapidité avec laquelle la décision a été prise a-t-elle quelque chose à nous annoncer sur l’avenir des relations canado-américaines?

D’aucuns avertissent Ottawa sur le fait que ce n’est pas seulement le sentiment protectionniste prédominant à la Maison-Blanche qui devrait l’inquiéter. Certains sénateurs influents au Congrès, comme Chuck Schumer, est intransigeant lorsqu’il s’agit des marchés laitiers, d’œufs et de volailles fortement protégés au Canada.

Pour sa part, le sénateur démocrate Ron Wyden, de l’Oregon, peut être redoutable. Il est en effet un puissant champion de l’industrie américaine du bois d’œuvre dans sa longue campagne contre ce qu’elle considère comme l’industrie canadienne du bois d’œuvre subventionné.

Ottawa comprendra-t-il enfin l’urgence de repenser sérieusement l’intérêt national canadien?