L’abbé Le Guerne: témoin de la misère des rescapés acadiens

Après la prise du fort Beauséjour, en juin 1755, l’abbé Le Guerne s’est retrouvé seul prêtre dans cette région de la pointe sud-est du Nouveau-Brunswick actuel. Pendant les deux années qui suivent, il restera parmi les Acadiens réfugiés dans les bois et tentant d’échapper à la chasse à l’homme menée par les soldats britanniques et de la Nouvelle-Angleterre. Les écrits du religieux pendant cette période jettent un éclairage très intéressant sur ce qu’ils ont vécu et leur état d’esprit.

François Le Guerne, né en Bretagne, est arrivé au Canada en 1750 après avoir fait des études religieuses à Paris. Mais c’est à Québec qu’il est ordonné prêtre. En 1753, l’évêque de Québec, Mgr de Pontbriand, l’envoie en renfort à l’abbé Le Loutre en Acadie française. Il se rend d’abord à Tintamarre (maintenant Sackville); on lui ajoute un an plus tard les trois régions limitrophes des rivières Petcoudiac (Petitcodiac), Memramcook et Chipoudie, qu’on appelait à l’époque «les Trois-Rivières» où vivent environ 2000 Acadiens.

La chute du fort Beauséjour, au départ, ne change pas grand-chose à la vie de cette population. Tout change lorsque le 11 août, plus de 400 Acadiens répondent à l’invitation du lieutenant-colonel Robert Monckton de venir au fort – renommé Cumberland – afin d’être «informés» au sujet de leurs terres.

Le chaos commence: «l’information» qu’on leur donne est plutôt que leurs terres et leurs biens sont confisqués «au profit de la couronne» et qu’eux-mêmes seront déportés. Pour ceux qui n’ont pas répondu à cette «invitation», c’est le sauve-qui-peut et la fuite dans les bois.

Sachant l’influence de l’abbé Le Guerne sur ses ouailles acadiennes, Monckton va tenter de l’amadouer et l’invite à deux reprises de se rendre au fort.

«Ils me connaissent mal», écrit le prête dans une lettre envoyée aux autorités de l’Île Royale (Cap-Breton) en mars 1756, dans laquelle il donne un compte rendu des derniers mois. Le Guerne répond à Monckton qu’il n’ira pas, soulignant que le missionnaire Maillard avait été emprisonné après avoir été ainsi «invité», alors qu’on lui avait promis le contraire.

L’une des premières choses que l’abbé Le Guerne tente de faire est de convaincre les femmes dont les maris sont emprisonnés de ne pas se rendre au fort afin d’être déportées avec eux. «Je leur représentai qu’en se rendant à l’Anglais, elles s’ôtaient toute espérance de retour et de mettait dans le cas de perdre la religion avec toutes leurs postérités», raconte-t-il dans sa lettre. Pour les encourager, il avance qu’on «revendiquerait leurs maris en quelques endroits qu’on les transportât».

Mais ça pas suffit. «La plupart de ces malheureuses femmes séduites par les fausses nouvelles, intimidées par des craintes spécieuses, emportées par un attachement excessif pour des maris qu’elles avaient permission de voir trop souvent, fermant l’oreille à la voix de la Religion, de leur missionnaire et à toute considération raisonnable se jetèrent aveuglement et comme par désespoir dans les vaisseaux anglais au nombre de cent quarante.»

Il en restera quand même un bon nombre que Le Guerne fera marcher à l’automne de 1755 jusqu’à la côte, vers Gédaïque (Shédiac). En compagnie de vieillards et de jeunes gens, il les fait traverser à l’île Saint-Jean, toujours française. Ce groupe d’Acadiens subira bien des épreuves. Partis de l’île Saint-Jean à l’été 1756 pour Québec, leur bateau est capturé par des Britanniques qui les emmènent à Halifax où ils sont emprisonnés sur l’île George. Ils sont envoyés plusieurs mois plus tard à Louisbourg et de là, à l’été 1757, à Québec où plusieurs mourront de la variole.

À la fin de l’automne, Le Guerne estime qu’il ne reste que 250 familles dans le secteur. Il tente tant bien que mal de convaincre les Acadiens de se tenir à bonne distance de leurs anciennes maisons. Certains font à leur tête et se font capturer par les soldats.

On finit par rassembler les rescapés vers Cocagne, où l’officier canadien Boishébert a érigé un camp d’où il lance des attaques contre l’ennemi. Les conditions sont très difficiles. Le Guerne continue à dire la messe, à bénir les tombes et même à célébrer des mariages.

Mais Cocagne n’est qu’une solution temporaire. Il faut songer à se déplacer encore plus loin. L’abbé Le Guerne témoigne de la détermination de l’Acadien à s’accrocher à son pays: «À les entendre, on est misérable partout ailleurs. L’Acadie, disent-ils, jusqu’à ces dernières années était un paradis sur terre.»

Le Guerne ajoute que les réfugiés vivent avec l’espoir «que la paix viendra» ou encore «que l’Acadie sera peut-être reprise par une flotte française l’été prochain ou dans deux ans au plus, qu’on pourrait se cacher en attendant et vivre de ses bestiaux.»

Finalement, à la fin de l’été 1756, le groupe est transféré à Miramichi, au camp qu’on surnommera «d’Espérance», mais qui ne le sera que de nom. L’hiver 1756-1757 en sera un de misère en raison du manque de nourriture. On y comptait jusqu’à 1300 Acadiens, en plus de plusieurs familles autochtones. Des vivres envoyés de Québec n’arrivent pas et l’Île Saint-Jean est aussi en manque de tout.

On estime qu’environ 400 personnes sont mortes pendant l’hiver. À l’été de 1757, Le Guerne, âgé de 32 ans, quitte le camp et retourne à Québec, dégouté de cette situation et aussi en raison de sa santé. Il y retrouvera des Acadiens qui s’y étaient réfugiés.