Les libéraux de l’extrême centre

Lors d’une entrevue avec Radio-Canada en prévision du congrès biennal du Parti libéral qui avait lieu le weekend dernier, son chef par intérim, Roger Melanson, a accusé le Parti progressiste-conservateur et le Parti vert d’être respectivement «à l’extrême droite» et «à l’extrême gauche» du spectre politique. C’est faux. Nous sommes épargnés par les extrêmes en politique au Nouveau-Brunswick et c’est très bien ainsi. Même l’Alliance des gens, qui peut certainement être qualifiée de populiste, n’est pas un parti extrémiste même si certains de ses partisans le sont lorsqu’il est question de langue.

Il aurait été plus exact de dire que le Parti progressiste-conservateur est un peu plus à droite que le Parti libéral alors que le Parti vert est un peu plus à gauche.

Le précédent gouvernement libéral a privatisé la gestion du programme extra-mural et a fait en sorte que le salaire minimum augmente au même rythme que l’inflation. Le gouvernement progressiste-conservateur a choisi de préserver ces deux mesures. Maintenant dans l’opposition, les libéraux sont pour un meilleur accès à l’avortement et pour le contrôle des loyers, tout comme les verts. Ça commence à faire beaucoup de points en commun entre le Parti libéral et les deux «extrêmes».

On peut toutefois facilement comprendre pourquoi M. Melanson a choisi de dépeindre ainsi ses adversaires. Si les progressistes-conservateurs sont à l’extrême droite et que les verts sont à l’extrême gauche, le Parti libéral devient par simple élimination la seule option raisonnable.

Les libéraux auront toutefois besoin de quelque chose de beaucoup plus original que «l’extrême centre» pour remporter les prochaines élections.

À l’heure actuelle, nous ne savons toujours pas quand ils choisiront leur nouveau chef. Le plus tôt sera certainement le mieux puisque c’est seulement à ce moment-là qu’ils pourront commencer à élaborer un véritable plan pour se distinguer de leurs adversaires. Il ne sera pas suffisant de simplement brandir les idées des autres partis comme un épouvantail.