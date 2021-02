Je m’appelle Hugo Bourque. Je suis le p’tit gars à Richard à Joseph à Hénérie de Lavernière, aux Îles-de-la-Madeleine. Je suis un Acadien fier de ses racines, de son accent et de son insularité. Les Îles sont reconnues pour être un lieu très touristique. Mais il ne faut pas se faire des accroires: vivre aux Îles, c’est plus que d’hiberner jusqu’à ce que le touriste arrive pour nous observer comme si on était un troupeau de marsouins.

Vivre aux Îles, c’est beaucoup de choses. Pour moi, c’est d’abord la liberté. La liberté d’aller à peu près où tu veux, quand tu veux… même si aujourd’hui, plusieurs se sont acheté une vie privée à grand coup d’affiches et de clôtures champêtres.

Vivre aux Îles, c’est les feux de camp sur la plage. On s’installe sur des courtes-pointes qui sentent encore la boule à mites, pis on chante du Paul Piché et du 1755. Tout ça accompagné d’une bonne bière, de bons amis… et de maringouins voraces.

Vivre aux Îles, c’est une poutine au Decker Boy, un bâtonnet à l’ail à La Patio et un dîner de côtes/poitrine au Dixie Lee… tout ça en une journée. C’est donc aussi les artères bouchées à 80%.

C’est se baigner au Corfu. Faire attention de ne pas attraper le tétanos en s’accrochant les pieds dans les restes de l’épave… et assommer les nombreux taons qui nous tournent autour avec un frisbee.

Vivre aux Îles, c’est faire de longues marches dans le parc des Bucks avec des amis… et des maringouins voraces.

C’est d’être entouré d’une mer assez généreuse pour se laisser jouer dans les entrailles pour nous permettre de gagner notre vie ou tout simplement pour notre bon plaisir. Plaisir d’une petite sortie entre amis pour aller pêcher du maquereau, et le manger à bord du bateau sous un soleil couchant. D’où l’importance de respecter la mer: elle peut à tout moment refermer la main avec laquelle elle nous berce et nous garder avec elle pour l’éternité.

C’est partir chaque dimanche après-midi, la musique country dans l’tapis, pour aller faire notre traditionnelle p’tite drive. C’est le moment pour les péteux de l’île centrale d’aller voir un brin ce qui se passe aux extrémités. Je suis certain que le jour où le rond-point a ouvert à Grande-Entrée, beaucoup ont été virer par là avec Buck Owen qui chantait à tue-tête dans l’char. Et plusieurs d’entre eux ont dû se dire: ah ben ça faisait longtemps qu’on n’avait pas passé par ici!

C’est de se stationner dans l’ancien parking du Dixie Lee pour regarder le bateau arriver et les touristes débarquer… même si on n’attend pas de visite.

Vivre aux Îles, c’est d’avoir mal au dos à force de marcher dans un champ, la tête baissée, espérant trouver LA bouillée de p’tites fraises. Quand tu l’as déniché, tu t’assois dedans jusqu’à ce qu’il n’en reste plus une à ramasser. Tout ça accompagné d’amis… et de maringouins voraces.

C’est aussi de vraies tempêtes de neige. Je dis «vraies» parce que la première fois que j’ai vécu une tempête montréalaise, j’ai cru qu’on me niaisait. Il y avait à peu près quatre flocons de neige qui tombaient en même temps. Pas de vent, pas rien. Avec ce qu’ils appellent une «tempête», chez nous, non seulement on envoie les enfants à l’école, mais ils peuvent y aller en souliers.

C’est se réunir autour d’une bonne partie de 150, les soirs d’hiver, quand il fait frette. Et si la tempête poigne, on change de jeu, et on sort le O-K-O. Cinq cennes la game! Au djâbe la dépense!

Vivre aux Îles, c’est croiser quelqu’un et le regarder dans les yeux pour le saluer en passant. Ça a l’air anodin comme ça, mais à Montréal, tu te rends vite compte que les gens préfèrent fixer leurs souliers plutôt que les personnes qu’ils croisent sur leur chemin. Comme si ce qu’ils avaient aux pieds avait plus de valeurs que ce que les autres ont au fond des yeux.

Vivre aux Îles, c’est avoir le temps. Le temps de prendre son temps. Aux Îles, il y a des temps morts, des temps fous, des temps libres… mais il y a surtout le temps nécessaire, le temps réel et le temps précieux. On peut facilement passer le temps, trouver du temps et même perdre son temps. Aux Îles, on a le temps. Le temps de prendre son temps.

Vivre aux Îles, c’est les convois pour aller au Havre, c’est la Mi-Carême, les festivals, les symposiums, la musique; c’est les palabres, c’est connaître à peu près tout le monde ou s’imaginer qu’on les connaît; c’est faire confiance, c’est la sécurité. Vivre aux Îles, c’est le tissé serré, la couenne dure, la «va comme j’te pousse»; c’est les «godêche» pis les «c’tu fâ?».

On entend souvent dire que les Îles sont loin. Moi, je vais vous dire que tout est une question de perspective. En regardant tout ça, j’ai souvent l’impression que c’est moi qui suis éloigné.

On se r’parle!