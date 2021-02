Entre la marmotte et le vaccin

Bon, vlà le Myanmar qui s’en mêle! Le Myanmar ou la Birmanie, c’est selon. Le pays, appelé Birmanie au moment de son indépendance du Royaume-Uni, en 1948, vit sous le joug d’une dictature militaire depuis 1962, l’année de ma communion solennelle en plus! Tu parles si je l’ai avalé de travers!

Paraît que Myanmar, ça veut dire «pays des merveilles», ou quelque chose du genre. Mais beaucoup de pays, dont la France, refusent d’utiliser ce nom pour parler de la Birmanie.

C’est donc en hommage à notre mère-patrie que je l’appelle aussi Birmanie. Mais libre à vous de l’appeler Miammiam, ou même Myriam Lamarre, si ça vous chante! (Quoique, ces jours-ci, en ce pays exotique, on n’ait probablement pas le cœur à chanter.)

***

Même si les militaires ont la main haute sur le pouvoir, ils avaient quand même lâché du «lousse» depuis une dizaine d’années et c’était un gouvernement civil qui veillait à l’administration du pays, sous la houlette de la célèbre Aung San Suu Kyi.

On sait qu’elle doit une partie de sa notoriété à son prix Nobel de la Paix, mais dans son pays elle la doit surtout au fait qu’elle est la fille du général Aung San, assassiné à 32 ans et considéré comme le père de la Birmanie moderne.

Pour le commun des Birmans, toucher à Aung San Suu Kyi est l’équivalent d’un crime de lèse-patriotisme.

***

Il y a quand même une étrange ironie dans ce nouveau coup d’État militaire. En novembre dernier, des élections législatives avaient eu lieu en Birmanie, confortant l’immense popularité du gouvernement d’Aung San Suu Kyi.

Les militaires, pas du tout contents du résultat, ont réagi comme Donald Trump après sa propre défaite électorale de novembre, invoquant eux aussi des fraudes massives aussi imaginaires que les pouvoirs divinatoires de la marmotte.

Sauf que le bonhomme Trump, probablement à regret, ne disposait pas d’une armée pour se maintenir au pouvoir et qu’il a dû se rabattre sur une horde d’écervelés grimpant fiévreusement aux murs du Capitole. Avec les conséquences que l’on sait.

Morale de cette histoire: il est toujours mieux d’avoir une armée sous ses ordres quand on tente un coup d’État!

***

Depuis un an, on ne cesse de répéter que l’apparition du mozusse de virus a littéralement stoppé une grande partie de l’activité humaine sur la planète. La peur, notamment, a «inspiré» nombre de gouvernements cherchant à éviter la propagation de cet infâme microbe.

Nous en faisons les frais tous les jours depuis des semaines. «S’encabaner pour l’hiver», cette vieille expression résumant notre rapport collectif à cette saison diabolique, prend maintenant tout son sens! Et quel sens!

Combien de temps pourrons-nous tenir? Et pour combien de temps encore saurons-nous faire abstraction aux nouvelles de ce qui se passe ailleurs sur la terre sans rapport avec la pandémie? Comme le coup d’État militaire en Birmanie.

Perso, cette nouvelle m’a sorti d’une sorte de torpeur dans laquelle j’avais glissé sans trop m’en rendre compte. Oui, il y a le mozusse de virus; oui, il y a la pandémie; oui, il y a le confinement; mais il y a aussi la vie qui bat (de l’aile) sur une planète en émoi. Et j’ose le dire: en ébullition.

***

Il m’arrive de penser, en effet, que nous sommes à la veille d’une flambée de révoltes populaires qui ébranleront bien des gouvernements.

Évidemment, on n’est pas en Birmanie, les militaires ne squattent pas devant nos parlements, mais l’écho des bruits sourds qui tambourinent dans les médias sociaux, et même dans les médias traditionnels, me laisse à penser que la peur née de la pandémie, et que la colère née de cette peur, finiront par éclater sur les places publiques.

Le printemps s’amènera le mois prochain. La sève montera. Chaque année, après l’encabanement de l’hiver, instinctivement, nous n’avons qu’une idée en tête: sortir dans la rue. Nous «désencabaner», quoi!

En Occident, comment réussirons-nous, cette année, à concilier notre pulsion instinctive de prendre le large et nos contraintes liées au confinement et au couvre-feu?

***

J’évoquais dans ma dernière chronique les émeutes dans certains pays en réaction aux mesures anti-pandémiques. Ce sont des bulles de rage qui éclatent l’une après l’autre.

Et ces traînées de poudre ne sont pas nouvelles. Qu’on pense à l’engrenage des manifs monstres de la fin des années 1980 dans les États satellites de l’URSS. Qu’on pense à la propagation pétaradante des printemps arabes, il y a une dizaine d’années.

L’Histoire, celle qu’on apprend dans les manuels scolaires et celle qu’on vit tous les jours sans nécessairement en prendre conscience, est faite de ces ras-le-bol qui dégénèrent en rébellion, ensuite en révolte, et finalement en révolution.

***

Oh la la, j’en beurre épais aujourd’hui! La révolution, toé! Serais-je victime de trop d’encabanement?

C’est vrai que je bave d’envie d’un bon steak-frites, sur une terrasse, avec des amis démasqués, à trinquer à la mémoire d’Épicure!

Mais on n’en est pas encore là.

Hier, on célébrait la Chandeleur, très vieille fête païenne des chandelles, reconvertie en fête chrétienne dont plus grand monde ne se soucie: la marmotte a pris le dessus!

La marmotte nous annonce l’air du temps, il paraît. On aurait dû, cette année, la charger d’une mission plus utile: nous prédire la fin de la pandémie!

Elle se serait probablement trompée, encore une fois, mais au moins on pourrait se rabattre sur cette «fake news» de plus pour se remonter le moral.

***

Oui, nous en sommes là: imaginer des faux scénarios post-pandémie pour soulager notre quotidien entravé. Car le mozusse de virus a beau être invisible, nous le traînons avec nous, comme un carcan.

La fête des chandelles portait une symbolique: la purification. Aujourd’hui, à défaut de chandelles, nous tentons de nous «purifier» avec un vaccin, tandis qu’à l’autre bout du monde, les militaires birmans tentent de «purifier» l’air du temps par un coup d’État.

On aura vraiment tout essayé!

Han, Madame?