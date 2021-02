Langues officielles: un terrain miné

On aurait pu croire qu’après plus de 50 ans après l’adoption en 1969 de la première Loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick que cette question ne serait plus un objet de division et de tension linguistique. Un petit groupe très vocal d’anglophones s’oppose non seulement au bilinguisme mais également à la reconnaissance de l’égalité des deux communautés linguistiques officielles.

On peut rappeler que c’est à la suite de l’arrivée de milliers de loyalistes fuyant la Révolution américaine que le Nouveau-Brunswick a été créé à partir de la partie nord de la Nouvelle-Écosse. Cette nouvelle province sera unilingue anglaise. Les Acadiens et les francophones devront se faire discrets pendant plus d’un siècle et demi avant l’élection en 1960 du premier acadien comme premier ministre, Louis Robichaud.

Les deux partis traditionnels, libéral et progressiste-conservateur, qui ont gouverné la province depuis sa fondation n’ont pas voulu faire des langues officielles un enjeu partisan. L’adoption de la première Loi sur les langues officielles voulue par le gouvernement libéral de Louis Robichaud s’est faite avec l’appui des progressistes-conservateurs dirigés par Richard Hatfield.

Le premier ministre Hatfield, qui prendra le pouvoir en 1970, fera promulguer certains articles de la Loi votée en 1969. Son gouvernement ira plus loin en faisant adopter en 1981 la Loi 88 reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles de la province. Ce rapprochement du parti progressiste-conservateur des Acadiens et des francophones ne fera pas que des heureux dans ce parti.

Après sa défaite humiliante aux mains des libéraux de Franck McKenna en 1987, le parti progressiste-conservateur va se trouver déchiré et ses éléments anti-bilinguisme vont quitter le navire pour créer une autre formation politique, le Confederation of Region (CoR). Le CoR à la surprise de plusieurs fera élire 8 députés lors des élections provinciales de 1991 pour former l’opposition officielle.

L’élection d’un jeune chef francophone en 1997, Bernard Lord, permettra aux progressistes-conservateurs de refaire leur unité et d’être porté au pouvoir en 1999 avec la plus grande majorité de leur histoire avec un appui important de la communauté francophone. C’est le gouvernement de Bernard Lord qui fera adopter une nouvelle Loi sur les langues officielles à la suite d’une poursuite devant les tribunaux d’un citoyen de Moncton qui contestait la constitutionnalité de la Loi de 1969 qui ne s’appliquait pas aux municipalités.

C’est avec l’appui des libéraux en 2002 que la nouvelle Loi sera adoptée à l’unanimité par l’Assemblée législative. En 2010 un autre parti opposé au bilinguisme fera son apparition sur la scène politique provinciale, le People’s Alliance qui fera élire trois de ses candidats en 2018 et deux en 2020.

L’accommodement des deux partis traditionnels concernant les langues officielles n’a pas permis d’étouffer l’opposition d’une franche radicale de la communauté anglophone. Tant les libéraux et les progressistes-conservateurs éprouvent un malaise à composer avec la patate chaude des langues officielles.

C’est sur un terrain politiquement miné que les deux commissaires responsables de la révision de la Loi actuelle devront s’aventurer.