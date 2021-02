Lukas Cormier ne cesse d’impressionner

Je ne vous apprendrai probablement rien en vous révélant que le défenseur Lukas Cormier connaît toute une saison avec les Islanders de Charlottetown. En fait, l’Acadien de Sainte-Marie-de-Kent connaît une saison exceptionnelle.

Croyez-le ou non, le choix de troisième ronde des Golden Knights de Vegas, le 68e joueur réclamé au total lors du dernier encan de la LNH, est en train de flirter avec l’histoire de la LHJMQ.

Jusqu’ici cette saison, ses 24 points (9-15) en 15 parties lui procurent une moyenne de 1,60 point par match. Sachez que seulement 10 défenseurs ont fait mieux que lui dans l’histoire de la ligue (voir tableau) et rien ne dit qu’il ne parviendra pas à améliorer son classement d’ici la fin de la campagne.

Sur une saison de 68 rencontres, Cormier produit présentement à un rythme qui lui permettrait d’atteindre un total de 41 buts, 68 mentions d’aide et 109 points. Ce sont là des chiffres qui ont rarement été obtenus depuis 1969-1970.

En passant, il ne faut pas oublier qu’il se marquait beaucoup plus de buts lors deux premières décennies de la LHJMQ. Ça explique d’ailleurs pourquoi 16 des 23 moyennes supérieures à 1,50 point ont été réalisées de 1969-1970 à 1989-1990.

Les seuls qui sont depuis parvenus à réussir l’exploit sont Philippe Boucher (Laval, 1992-1993), Steve Gosselin (Chicoutimi, 1993-1994), Frédéric Bouchard (Chicoutimi, 1996-1997), Derrick Walser (Rimouski, 1997-1998), Danny Groulx (Victoriaville, 2001-2002), Chris Lyness (Val-d’Or, 2001-2002) et bien sûr Lukas Cormier.

J’ai justement demandé à Lukas s’il croyait possible de pouvoir maintenir le rythme. L’arrière de 18 ans n’était même pas au courant qu’il figurait aussi bien dans ce classement. Son ton de voix trahissait d’ailleurs sa surprise.

«Il doit y avoir une raison pour laquelle ce n’est pas arrivé souvent, m’a-t-il confié. C’est seulement un début de saison. Je ne fais que jouer du mieux que je peux et je ne recherche pas nécessairement les exploits individuels.»

J’en ai profité pour lui demander s’il avait le sentiment que la division Maritimes était un brin sous-estimée vis-à-vis des deux sections du Québec.

Si les Foreurs de Val-d’Or sont considérés (et avec raison) comme étant les grands favoris pour remporter la coupe du Président, la plupart des experts semblent également voir les Tigres de Victoriaville, l’Armada de Blainville-Boisbriand, les Saguenéens de Chicoutimi et les Cataractes de Shawinigan devant les Islanders.

«Nous avons une bien meilleure équipe que les gens peuvent croire et nous allons le prouver», a répliqué Lukas.

Avec un gardien comme Colten Ellis, un top-6 défensif composé de Lukas, Noah Laaouan, William Trudeau, Sean Stewart, Oscar Pandlowski et Braeden Virtue, ainsi qu’une attaque construite autour de Cédric Desruisseaux, Thomas Casey, Brett Budgell, Patrick Guay et Bailey Peach, les Islanders seront assurément coriaces à battre.

Dominic Cormier dans la LAH

Pendant que Lukas s’amuse à Charlottetown, un autre Cormier, Dominic, vient de faire le saut dans la Ligue américaine. Le natif de Moncton, qui évolue également à la position de défenseur, a obtenu un essai avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton, le club-école des Penguins de Pittsburgh dans la LAH.

Après une brillante carrière dans la LHJMQ (Rimouski et Victoriaville) et une saison avec les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa, Cormier a pris la décision cet automne de faire le saut chez les professionnels.

Ses débuts ont d’ailleurs été plutôt rock’n’roll. Après avoir entamé la saison dans la ECHL avec le Rush de Rapid City, club qui a toutefois fermé les livres au bout de seulement sept rencontres en raison de la pandémie, Cormier s’est ensuite retrouvé au ballottage et sélectionné par les Nailers de Wheelers, aussi affiliés aux Penguins. Il n’y restera finalement qu’un seul match avant d’obtenir son essai à Wilkes-Barre/Scranton.

Cormier profite maintenant de la vague de blessures qui frappe l’équipe de Pittsburgh, privée de plusieurs défenseurs dont Kristopher Letang.

Il n’empêche qu’il s’agit d’une excellente nouvelle pour l’Acadien de 23 ans.

Les trois Denis

Ceux et celles qui suivaient la LHJMQ bien avant que le circuit n’ouvre ses portes aux provinces de l’Atlantique se rappellent peut-être le trio des trois Denis à la fin des années 1970. Ce trio a terrifié les défensives adverses pendant trois saisons avec les Juniors de Montréal.

Aussi étrange que ça puisse paraître, les Denis sont nés le même jour, soit le 4 février 1961. Ils viennent donc d’atteindre le cap des 60 ans. Quelles étaient les chances de regrouper dans un même trio trois joueurs nés le même jour et portant le même prénom?

De 1978 à 1980, Denis Savard, Denis Cyr et Denis Tremblay ont totalisé 1025 points, dont 426 buts, en 216 rencontres. On parle ici d’une moyenne de près de cinq points par match pour ce trio mythique.

Savard est évidemment le plus connu. Il est devenu par la suite une grande vedette de la Ligue nationale avec les Blackhawks de Chicago, les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay.

Cyr, pour sa part, a disputé près de 200 matchs dans la LNH avec les Flames de Calgary, les Blackhawks et les Blues de St-Louis.

Quant à Tremblay, sa carrière de hockeyeur a pris fin après son stage junior.

Quand JC était le roi

Il y a 14 ans, 4 février 2007, Jean-Claude Sawyer disputait son meilleur match en carrière en y allant de trois buts, dont le filet vainqueur, et trois passes pour un total de six points, dans une victoire de 8 à 2 des Screaming Eagles du Cap-Breton sur les Voltigeurs de Drummondville.

JC, qui avait de plus terminé le match avec un différentiel de +6, a évidemment été choisi la première étoile du match. L’autre Acadien des Aigles Criards, Dean Ouellet, s’était lui aussi illustré avec une paire de buts.

Deux jours plus tard, JC dispute un autre match du tonnerre avec un but et quatre mentions d’aide pour cinq points dans un gain de 7 à 3 sur les Wildcats de Moncton. En plus de présenter un différentiel positif de +3, il avait encore une fois été élu la première étoile de la rencontre.

Devinez qui avait été choisi le joueur défensif de la semaine.