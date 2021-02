Le vrai courage

Les nouvelles internationales nous donnent, ces temps-ci, des exemples magistraux de courage et de résistance contre l’autoritarisme, des gens comme Alexeï Navalny, critique de Vladimir Poutine, persécuté, presque tué par les sbires du président russe, qui a choisi de défier le Kremlin et de rentrer en Russie pour continuer la lutte, sachant qu’il irait tout droit en prison. Qui l’aurait blâmé de rester en Allemagne, après avoir frôlé la mort par empoisonnement? Comme sa famille qui vit sous la menace et ceux et celles qui l’appuient et manifestent par centaines de milliers. Ils sont de tous âges, des gens ordinaires comme vous et moi, qui vont manifester la peur au ventre, pour défendre leur liberté. Des milliers d’entre eux sont roués de coups et emprisonnés. Ces gestes de résistance se répètent partout: à Hong Kong ou en Ouganda et, depuis quelques jours, au Myanmar, après le coup des militaires.

Et que se passe-t-il chez nous en ces temps troublés? Nous avons «nos braves des braves», ceux et celles qui montent au front pour protester contre les masques, contre les restrictions sanitaires, contre les vaccins. Pire encore (mais c’est aux États-Unis, dont on comprend que le pays est tombé sur la tête), il y a les «patriotes» qui veulent renverser leur gouvernement au nom d’une élection soi-disant volée ou d’une conspiration pédophile internationale!

On dit souvent que «quand on se compare, on se console», ici je dirais plutôt que «quand on se compare, on se désole!» Notre société, oui même la nôtre en Atlantique, est-elle à ce point affaiblie qu’on en soit rendu à se croire courageux parce qu’on refuse de porter un masque? Qu’on se pense militant parce qu’on critique vertement tout et n’importe quoi sur les réseaux sociaux, sans aucun risque, ni crainte, de conséquences?

Nous avons la chance inouïe de vivre dans une démocratie qui encourage la critique et qui respecte le droit d’exprimer ses opinions. À mon sens, ces droits comprennent la responsabilité d’en user avec discernement. Mais pour ça, il serait utile de regarder autre chose que notre nombril.