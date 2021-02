Quand la création puise dans l’actualité

Il y a de ces œuvres qui se nourrissent de l’actualité. C’est le cas du roman Génération sandwich qui explore des enjeux sociaux actuels et de l’album Outrage qui cherche à éveiller les consciences sur les absurdités du monde.

Génération sandwich, Hélène Koscielniak

Connaissez-vous la génération sandwich? C’est ce segment de la population, âgé environ de 45 à 64 ans, coincé entre leurs parents vieillissants, leurs enfants adultes qui reviennent parfois à la maison et leurs petits-enfants qui peuvent vivre de profonds bouleversements. Comment arriver à prendre soin de tous ses proches? C’est ce que le personnage principal de Génération sandwich, Lianne Ménard, 58 ans, cherche à faire. Réceptionniste dans un bureau médical et passionnée de vitrail, aînée de trois frères, mère de deux enfants, grand-mère et remariée, elle se sent responsable du bonheur de tout le monde.

Autour de Lianne gravitent plusieurs personnes. Il y a son père Dominique au caractère belliqueux qui vit seul dans sa maison et qui souffre de problèmes de santé. Ce dernier commence à perdre la mémoire. Lianne qui s’est remarié avec André doit aussi affronter le fils de celui-ci, un jeune homme paresseux sans ambition. Il y a aussi sa fille Sophie qui a ses propres difficultés familiales et son fils Stéphane qui vit dans l’Ouest. Tous ces personnages traverseront des défis personnels.

Sa petite-fille, Lily, 16 ans, annonce à sa famille qu’elle s’est toujours sentie comme un garçon. Au fil du récit, Lily deviendra donc Liam. Le sujet est abordé avec beaucoup de sensibilité. L’auteure ne pose pas de jugement et l’histoire est amenée par les différents personnages, nous permettant ainsi de mieux saisir leur point de vue. Autre originalité du roman: le personnage de Miss Culpa, une espèce d’ombre flottant autour de Lianne, qui vient personnifier son sentiment de culpabilité. Lianne a l’impression que tout repose sur ses épaules et elle est rongée par un puissant sentiment de culpabilité. Au fil du récit, l’étau se resserre et elle se sent de plus en plus débordée et épuisée. Elle ne veut pas que son père soit placé dans un foyer, malgré l’insistance de ses frères.

La romancière témoigne de réalités bien présentes dans notre société. La vieillesse, les familles recomposées, l’identité de genre, les relations parents-enfants, la transsexualité et les aidants naturels. C’est un roman d’une grande actualité qui nous amène à réfléchir à plusieurs enjeux sociaux et humains, notamment au bien-être des aînés et à notre propre vieillesse qui viendra tôt ou tard.

Si le récit s’étire parfois en longueur et peut paraître lourd, il reste qu’on y croit à cette famille puisque c’est raconté avec beaucoup de réalisme. Le récit fort en dialogues qui est aussi teinté d’un peu d’humour comporte quelques dénouements inattendus.

Établie à Kapuskasing dans le nord de l’Ontario, Hélène Koscielniak est l’auteure de près d’une dizaine d’ouvrages. Génération sandwich est le roman qui a donné le coup d’envoi au club de lecture, D’un océan à l’autre, mis sur pied par le Regroupement des éditeurs franco-canadiens en janvier. Une initiative merveilleuse qui se poursuit toute l’année. Chaque mois, un livre est mis en vedette. (L’Interligne, 2020) ♥♥♥½

Outrage, Adieu Epsilon

Deuxième album de ce duo gaspésien, Outrage pose un regard critique parfois cinglant, sans dentelles, sur le monde actuel. Les imbécillités humaines nourrissent leur écriture. «Je savoure l’absurdité en guise de pain quotidien, inutile de résister, ça ne servira à rien», évoque Mur à Mur. «L’humain est un mammifère moron qui a sacré le feu à sa propre maison.», chante le duo dans Lave-vaisselle.

Dans un style musical qualifié de rock régressif – boutade à l’époque du rock progressif -, Adieu Epsilon s’inscrit tout à fait dans cet univers avec ses longues pièces planantes en français. Projet musical de l’écrivain Philippe Garon (Cours, Ben, cours!, Ton dictionnaire au bout de la terre), Adieu Epsilon n’hésite pas à jeter en pleine face les absurdités, les travers et les méchancetés de ce monde.

Philippe Garon, qui écrit les paroles, souligne que l’actualité leur fournit beaucoup de matériel, surtout avec tous les actes irréfléchis commis depuis le mois de mars. Tel un cri du cœur, un genre de mix entre le poète chanteur Lucien Francoeur et les Hôtesses d’Hilaire, le duo évoque à certains égards la contre-culture. Il aborde divers sujets d’actualité: la gloire, la richesse, la boisson, les survivalistes, la pandémie, l’armée, l’environnement, etc. Si vous aimez le style de chanson moins mélodique plus déclamée que chantante, avec une pensée critique, sur une musique assez étoffée et inventive, vous serez séduits. Richard Dunn compose la musique. ♥♥♥