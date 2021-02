Votre télé sur le net – 6 février 2021

J’ai vu pour vous

We Are: The Brooklyn Saints (Netflix)

C’était tranquille cette semaine côté nouvelles séries télévisées exclusives. Je me suis donc rabattu sur ce documentaire sportif portant sur un programme de football pour enfants (7 à 13 ans) des quartiers défavorisés de Brooklyn, à New York. Le résumé qu’en faisait Netflix a attiré mon attention. On y parle de bénévoles qui aident des jeunes Noirs d’un milieu difficile à se sortir de la misère grâce au football. Dès les premières minutes du premier épisode, l’entraîneur des petits Saints affirme que, chaque année, son objectif est le même: sauver une vie (de quoi? Ce n’est pas précisé…). Le gros problème, c’est que le documentaire est malheureusement plus sportif que social. Au lieu de proposer des témoignages d’anciens Saints qui vivent aujourd’hui une meilleure existence grâce au football, on nous offre plutôt une espèce de vidéo extrêmement banale wqui résume la saison de l’équipe (dont les images, instables et cadrées de trop près, semblent avoir été tournéwes par votre oncle Gérard) . Et c’est franchement ennuyant. À plusieurs reprises, des intervenants répètent que pour ces jeunes «défavorisés», le football peut être une porte d’entrée vers une école dont leurs parents ne pourraient autrement pas payer les droits de scolarité mirobolants. On n’a malheureusement pas d’exemple concret de ça. On se contente d’entrevues vraiment superficielles avec des jeunes de 9 ans qui n’ont absolument rien à dire. Pire, ces jeunes ne semblent pas trop défavorisés. Ils ont tous un cellulaire, des espadilles hors de prix et des écouteurs haut de gamme. Et leurs parents ont tous les moyens de les envoyer disputer un tournoi à près de 2000 kilomètres de chez eux, en Floride… Du gros n’importe quoi. (1/5)

À surveiller cette semaine

News of the World (Netflix) (En ligne mercredi)

Tom Hanks et le cinéaste Paul Greengrass, qui nous a notamment offert la trilogie Bourne et Captain Phillips (2013), font la paire dans ce road movie qui se déroule dans le cadre de la guerre de Sécession. Mes attentes sont très élevées.

Marvel’s Behind the Mask (Disney+) (En ligne vendredi)

Le premier superhéros ouvertement gai. Le premier superhéros noir. Le premier superhéros latino. La première superhéroïne du grand écran. Ce documentaire retrace les grands jalons de l’histoire identitaire de Marvel.

The Map of Tiny Perfect Things (Amazon Prime) (En ligne vendredi)

Dans ce qui ressemble étrangement au scénario de l’excellent Palm Beach (2020), deux adolescents (Kathryn Newton et Kyle Allen) revivent sans cesse la même journée. Ils mettent alors sur pied la liste des choses qui les rendent le plus heureux.

To All The Boys: Always And Forever (Netflix) (En ligne vendredi)

Les adolescents seront nombreux à se lancer sur le troisième et dernier volet de la saga To All the Boys I’ve Loved Before, amorcée en 2018. Les cinéphiles à la recherche de quelque chose d’un peu plus soutenu pourront de leur côté se tourner dès jeudi vers Red Dot (Netflix), un suspense suédois dont on dit beaucoup de bien.