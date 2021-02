Biden et le piège de la rhétorique creuse

Analystes et partisans n’ont de cesse d’égrainer les mérites du nouveau président américain Joe Biden, nouveau héraut de la démocratie américaine et d’un ordre mondial orphelin d’un habile leader. En conférence de presse à la Maison Blanche jeudi, un de ses conseillers affirmait que Biden était, sans l’ombre d’un doute, l’occupant du bureau Ovale avec le plus impressionnant pedigree en matière de politique étrangère dans l’histoire de la présidentielle américaine.

Invité en 1971 par le diplomate américain Henry Kissinger à évaluer l’impact de la Révolution française de 1789, le célèbre premier ministre chinois Zhou Enlai répondit en ces termes: «Il est trop tôt pour le dire».

Réécoutez ses discours de campagne, son discours inaugural et son premier grand discours sur la politique étrangère jeudi… Joe Biden laisse même l’analyste bien intentionné au mieux impassible et au pire dubitatif.

Jeudi, les trois phrases les plus retentissantes du président démocrate fraîchement intronisé ont sans doute été: «L’Amérique est de retour»; «La diplomatie est de retour au centre de la politique étrangère américaine»; «Nous n’utiliserons pas seulement l’exemple de notre pouvoir, mais aussi le pouvoir de notre exemple».

Ces formules pour le moins creuses ont, par moment, donné l’impression de réécouter Barack Obama, le Démosthène américain des temps modernes: «The audacity of hope»; «Yes we can»; «The fierce urgency of now». Autrement dit, le genre de phrases remplies de vœux pieux qui donnent habituellement une mauvaise réputation aux politiciens, ironisait-on parfois à propos d’Obama.

S’interroger sur la substance de Biden ne revient toutefois pas nécessairement à en faire un dirigeant aussi irrésolu qu’Obama ou aussi erratique que son prédécesseur. Adossé à une doctrine discutable, Obama voulait «diriger dans l’ombre» («Leading from behind») ou «éviter de faire des conneries stupides» («Don’t do stupid sh–»).

Donald Trump défendait, lui, aveuglément certains des autocrates de ce monde comme Vladimir Poutine et insultait les alliés américains.

Biden: «J’ai clairement fait savoir au président Poutine, d’une manière très différente de celle de mon prédécesseur, que l’époque où les États-Unis se retournaient face aux actions agressives de la Russie, à l’interférence dans nos élections, les cyberattaques, l’empoisonnement de ses citoyens, était révolue».

Biden épingle toutefois la Chine de Xi Jinping comme «notre concurrent le plus sérieux».

«Nous allons faire face aux abus économiques de la Chine, contrer son action agressive et coercitive pour repousser l’attaque de la Chine contre les droits de l’homme, la propriété intellectuelle et la gouvernance mondiale.»

Biden a demandé la libération immédiatement de l’opposant politique russe Alexeï Navalny, qui vient d’être condamné à trois ans et demi de prison suite à une récente tentative d’assassinat et d’une interpellation dont il accuse le président Vladimir Poutine.

Même exigence pour la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, récemment détenue à la suite d’un coup d’État contre son régime qui vient de remporter haut la main des élections législatives en Birmanie. Biden n’a cependant pas précisé quelles mesures il envisage de prendre pour parvenir à ces objectifs.

Pour le moment, sa seule mesure véritablement concrète a été l’annonce que les États-Unis cesseraient de soutenir l’offensive militaire de l’Arabie saoudite dans la guerre au Yémen qui l’oppose aux milices houthistes soutenues par l’Iran. Six ans après, cette guerre par procuration au Moyen-Orient fait du Yémen la pire crise humanitaire au monde.

Tant en matière de politique intérieure que de politique étrangère, le succès des stratégies de Biden dépendra en grande partie des réponses de la Russie et de la Chine. Il serait donc impératif que les États-Unis privilégient le dialogue plutôt que la confrontation.

Pour citer Zbigniew Brzezinski, l’un des plus vénérés stratèges américains décédé en 2017, «la solution idéale à long terme est une solution dans laquelle les trois puissances militairement dominantes – les États-Unis, la Chine et la Russie – travaillent ensemble pour soutenir la stabilité mondiale».

Or, il n’échappe pas aux analystes que la Russie et la Chine coordonnent de plus en plus des éléments clés de leurs politiques à l’égard des États-Unis. Le poids combiné de ces deux pays en Asie de l’Est et dans toute l’Eurasie centrale complique le défi américain bien au-delà de celui posé par l’un ou l’autre pris isolément.

Par exemple, l’acteur le plus important en Birmanie est Pékin. Une rencontre le mois dernier entre le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, et le général militaire birman Min Aung Hlaing, pourrait avoir été le point de départ du coup d’État militaire. Pékin s’est récemment rapproché de l’Union européenne.

Que peut, seul, Biden face à la Chine, l’Iran, la Russie et la Corée du Nord? Est-il crédible?

Écoutons Zhou Enlai!