Votre télé sur le net – 27 février 2021

J’ai vu pour vous

Behind Her Eyes (Netflix)

Sortie d’un peu nulle part, cette série britannique s’est rapidement hissée en tête du palmarès canadien sur Netflix. Et avec raison! On y fait la connaissance de Louise (Simona Brown), une mère seule qui, un soir, embrasse un bel Écossais, David (Tom Bateman), dans un bar de Londres. Ce qu’elle ignore, c’est que l’homme en question est son nouveau patron. Les choses se compliquent davantage quand Louise se lie d’amitié avec Adele (la fille du chanteur Bono, Eve Hewson), la très intense, instable et mystérieuse épouse de l’homme. Or, David et Adele cachent de lourds secrets qui, s’ils sont mis à jour, pourraient mettre Louise en danger. J’ai beaucoup aimé cette série, principalement en raison du mystère qu’elle cultive. On sent dès le départ que la vérité qui nous est présentée est, au mieux, partielle, et que d’intéressantes révélations nous attendent plus tard. Et c’est le cas! J’ai trouvé légèrement décevant, mais pas au point de gâcher l’ensemble, que le surnaturel s’invite à la dernière minute dans un récit qui aurait très bien pu faire sans. Hewson (qui interprétait Marian dans la plus récente mouture cinématographique de Robin Hood) et Brown sont excellentes. Bateman est de son côté un peu hésitant dans son jeu. La qualité des images des scènes extérieures (malheureusement trop peu nombreuses) est extraordinaire. Au final, Behind Her Eyes est un très bon divertissement qui nous fait constamment cogiter. Cinq heures d’écoute très bien investies, si vous voulez mon avis. (4/5)

À surveiller cette semaine

Moxie (Netflix) (En ligne mercredi)

Amy Poehler a un sens de l’humour unique et je suis très curieux de voir ce qu’elle nous réserve, à titre de réalisatrice, avec Moxie. Dans cette comédie, une adolescente, inspirée par le passé anarchiste de sa mère, organise une révolution féministe à son école.

Coming 2 America (Amazon Prime) (En ligne vendredi)

Au pinacle de sa carrière, en 1988, Eddie Murphy nous a offert Coming to America, une comédie sur un prince africain débarquant à New York pour se trouver une épouse. Trente-trois ans plus tard, Akeem revient en Amérique, cette fois pour faire la connaissance d’un fils qu’il ne savait pas avoir. Arsenio Hall et Wesley Snipes sont aussi de la partie.

WandaVision – Dernier épisode de la saison (Disney+) (En ligne vendredi)

Cette série télévisée de l’univers cinématographique Marvel est devenue un véritable phénomène culturel. Le dernier épisode s’annonce plein de surprises et de révélations qui pourraient avoir un impact majeur sur les films à venir mettant en vedette Spider-Man (décembre 2021) et Doctor Strange (mars 2022).

Vice et Yes, God, Yes (Netflix) (En ligne vendredi)

C’est très rare que je vous propose des «vieux» films dans le cadre de cette chronique, mais quand pas une, mais deux oeuvres pertinentes et de qualités deviennent accessibles le même jour, je me permets de faire une exception. En lice pour six Oscars dont celui du meilleur film en 2018, Vice raconte l’impact qu’a encore aujourd’hui la vice-présidence de Dick Cheney (Christian Bale), aux États-Unis. L’ironique Yes, God, Yes, de son côté, porte sur une jeune femme (Natalia Dyer) d’une famille catholique qui découvre sa sexualité.