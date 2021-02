Calculer les chances d’un Néo-Brunswickois d’atteindre la LNH

Les amateurs de hockey de la province ont été choyés durant la dernière saison morte de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec le repêchage de Lukas Cormier (originaire de Sainte-Marie-de-Kent) par les Golden Knights de Las Vegas, la prolongation de contrat de Philippe Myers (Dieppe) avec les Flyers de Philadelphie, l’acquisition des Canadiens de Montréal de Jake Allen (Fredericton) et, sans oublier, la remise du trophée Selke au meilleur attaquant défensif à Sean Couturier (Bathurst).

Depuis les débuts de la LNH il y a plus de 100 ans, la contribution de hockeyeurs et de bâtisseurs originaires de notre province à cette ligue est non négligeable.

C’est le rêve de tous les jeunes lors de leurs premiers coups de patin sur une patinoire: jouer un match dans la LNH. Au 1er février, c’est près de 325 joueurs nés au Canada qui ont lacé leurs patins pour au moins une partie en ce début de la saison ordinaire 2020-2021 de la LNH. Il n’est pas évident de faire partie de ce club sélect, surtout pour un Néo-Brunswickois où la province ne représente qu’une petite partie de la population canadienne. Quelles sont alors les chances qu’un hockeyeur néo-brunswickois fasse partie de cette ligue professionnelle?

Dans le livre The Physics of Hockey paru en 2002, mon collègue du campus de Moncton, Alain Haché, utilisa l’approche d’un échantillon aléatoire parmi tous les hommes de 20 à 35 ans au Canada afin de calculer les chances d’une personne de ce groupe d’accéder à la LNH. Sa conclusion est un rapport d’un joueur de la LNH pour 6000 hommes au Canada dans cette tranche d’âge. Les bases de cette estimation étaient que trois quarts de ces hommes connaissent très bien le sport du hockey et que la moitié des joueurs de la LNH sont originaires du Canada. Une chance de 0,02%, c’est beaucoup plus intéressant qu’une loterie traditionnelle, mentionne l’auteur.

Utilisons alors quelques données récentes pour revoir le calcul des chances d’accéder à la LNH. Ce n’est tout simplement pas un roulement de dés. Dans un cours de statistique descriptive à l’UMCS, nous parlerons ici d’une probabilité basée sur l’observation de résultats obtenus. Notre population ne sera pas aléatoire parmi tous les Canadiens, mais sera ciblée parmi ceux déjà inscrits au hockey. Notons en premier que le nombre de joueurs canadiens s’établit à environ 42% parmi tous les joueurs de la LNH cette saison. Il s’agit d’un pourcentage en diminution au cours des dernières décennies avec la progression de ce sport d’hiver dans les autres pays.

Selon le dernier rapport annuel de Hockey Canada, 351 000 hockeyeurs de 7 à 20 ans étaient officiellement inscrits au sein de l’organisme. Il est acceptable de supposer que les hockeyeurs de cette tranche d’âge ont reçu une bonne base compétitive de notre sport national et ont, à un moment donné, rêvé à une carrière professionnelle. Pour le Nouveau-Brunswick, la part dans ce groupe de hockeyeurs se situe à 2,8%.

Ce pourcentage nous indique que nous devrions nous attendre à suivre neuf hockeyeurs originaires du Nouveau-Brunswick qui joueront une partie dans la LNH cette saison.

Examinons en premier l’intérêt des Néo-Brunswickois pour le hockey. Dans le groupe des 7 à 20 ans, Hockey Canada dévoile dans son rapport annuel l’inscription de 9947 joueurs néobrunswickois. Avec une population masculine d’environ 56 500 pour cette tranche d’âge, nous soulignerons dans notre estimation que 18% des Néo-Brunswickois ont une bonne formation de base du hockey.

Puisque la répartition des joueurs de la LNH se situe entre 20 et 35 ans, utilisons alors ce pourcentage (18%) pour estimer le nombre d’adultes néo-brunswickois qui auront accès aux neuf places souhaitées du Nouveau-Brunswick dans la LNH. Avec une population approximative de 65 300 adultes dans cette tranche d’âge et en jugeant que 11 750 auront joué à un moment de leur jeune âge à un niveau officiel de hockey, il est alors estimé que les chances de jouer une partie dans la LNH pour un hockeyeur néo-brunswickois sont de 0,077% (ou 1 joueur pour chaque 1300 hockeyeurs).

Ce résultat fait en sorte qu’il est probable chaque fois qu’une personne suit de près plusieurs tournois annuels provinciaux de différents niveaux qu’il y ait quelques hockeyeurs qui se rapprocheront de leurs rêves de la LNH.

Et les Néo-Brunswickoises?

Le niveau professionnel féminin est en changement. En effet, la Canadian Women’s Hockey League, où Kim Deschênes (Saint-Quentin) avait fait sa marque, a été dissoute en 2019. Ceci a amené à repenser le hockey professionnel féminin par une restructuration de la National Women’s Hockey League (NWHL) et aussi par la création d’une association de hockeyeuses professionnelles dont l’objectif est de voir à une ligue durable.

C’est une bonne nouvelle pour les jeunes hockeyeuses, d’autant plus que le nombre de hockeyeuses inscrites a pratiquement doublé dans notre province au cours des douze dernières années, passant de 1484 à 2637, tous niveaux confondus.

Statistiquement, il est plus sage d’attendre quelques années pour obtenir des données plus fiables afin d’estimer les chances d’une hockeyeuse néo-brunswickoise d’accéder à une ligue professionnelle.

Mais nous sommes dans le contexte d’estimation.

En supposant une expansion de deux équipes dans la NWHL (pour un nouveau total de huit équipes) dont la moitié des joueuses de cette ligue seront d’origine canadienne, nous estimerons dans ce contexte qu’il y aura trois hockeyeuses originaires du Nouveau-Brunswick dans ce nouveau circuit en se basant sur les chiffres de Hockey Canada.

Nous remarquons que 3,7% de la population féminine du Nouveau-Brunswick entre 7 et 20 ans sont officiellement inscrites au hockey. Un pourcentage qui sera sûrement revu à la hausse au cours des prochaines années. Puisque la NWHL est composée de joueuses de 20 à 30 ans et considérant la population du Nouveau-Brunswick, nous estimons à 0,19% les chances qu’une néo-brunswickoise – soit 1 joueuse parmi 540 hockeyeuses – joue au moins un match dans cette ligue.

L’évolution du hockey professionnel féminin, notamment avec la présence de Marie-Jo Pelletier (Dalhousie) avec les Beauts de Buffalo, de la NWHL, sera un dossier intéressant à suivre, tant sur le plan de l’actualité que des statistiques.

Pierre P. Ferguson est doyen adjoint et professeur à Université de Moncton, campus de Shippagan.