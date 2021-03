Votre télé sur le net – 6 mars 2021

J’ai vu pour vous

The Boarding School: Las Cumbres (Amazon Prime)

Après avoir visionné le huitième et dernier épisode de cette série espagnole, j’ai presque lancé ma télécommande dans mon téléviseur. Quelle série frustrante! Tout avait pourtant bien commencé. On y suit quelques étudiants d’une école qui accueille des jeunes à problèmes. L’établissement en question est mené par des moines et est situé au coeur d’une forêt profonde, entourée de crevasses et de hautes montagnes. Les jeunes y sont instruits dans une discipline presque militaire. Un jour, quatre d’entre eux tentent de s’enfuir. Le plus hardi du groupe fait une chute dans un ravin et est capturé par un homme vêtu de noir et portant un masque de corbeau. Quelques jours plus tard, la jeune fille de la cuisinière de l’école est retrouvée pendue à un arbre, énuclée. Des étudiants sont alors convaincus que quelque chose de sinistre se cache derrière les murs de leur école. Ils se mettent donc à enquêter, au péril de leur vie. S’ajoutent à cela quelques intrigues mystérieuses, comme une étudiante qui a tout oublié de son passé et des jeunes au comportement extrêmement anormal. Tout ça est bien construit et les intrigues se chevauchent avec beaucoup d’habiletés. Le problème, c’est qu’après huit épisodes et plus de six heures d’écoute, l’intrigue n’a à peu près pas avancé, les personnages n’ont pratiquement pas été développés et, surtout, on n’obtient AUCUNE réponse. Absolument ridicule. Je me doute que les scénaristes et cinéastes souhaitaient se garder de la matière pour une deuxième saison. Personnellement, je passerai mon tour. Je suis tombé dans le piège et j’ai perdu mon temps avec la première saison. On ne m’y reprendra pas avec la seconde. (2/5)

P.S. Si vous cherchez une bonne série empreinte de mystères, je vous conseille Wayward Pines, mise en ligne la semaine dernière sur Disney+ par le biais du nouveau service Star. Mettant en vedette Matt Dillon, cette série date de quelques années, mais a très bien vieilli. Elle a du Lost, du Twin Peaks et du Silent Hill dans le nez. Mais surtout, elle nous donne des réponses bien plus rapidement que Las Cumbres…

À surveiller cette semaine

The One (Netflix) (En ligne vendredi)

Je suis surpris que personne n’ait pensé à ce concept avant: dans cette série de science-fiction britannique, une entreprise vous promet de trouver votre âme soeur par le biais d’un simple test d’ADN. Mais comme toute nouvelle technologie, celle-ci a ses secrets…

Yes Day (Netflix) (En ligne vendredi)

Dans ce qui ressemble à une variation du film Yes Man (2008), mettant en vedette Jim Carrey, deux parents (Jennifer Garner et Edgar Ramirez) acceptent d’exaucer tous les souhaits de leurs enfants pour une journée. Mon petit doigt me dit qu’on ne parle pas ici d’un futur chef-d’oeuvre…