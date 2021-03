Les nouveaux clochards royaux

Bon anniversaire du mozusse de virus! Oui, déjà un an qu’on nous rabat les oreilles avec des statistiques mortuaires et sanitaires, des plans de confinement et de déconfinement, des stratégies d’endiguement pandémique. On est chanceux, nous, car on est encore ici pour en baver. Oups, je veux dire: pour en parler.

N’ayez crainte! Ça va bien aller! Surtout pour les internautes qui fréquentent des pages comme Facebook où pullulent les épidémiologistes et autres microbiologistes disséminant leur science à tous vents comme un virus transmis par aérosol.

Qui se doutait qu’il y avait autant de spécialistes du mozusse de virus parmi nous? Incroyable!

Sur ce, je vais aller me laver les mains au Purell. Mes belles mains en écailles de poisson. Ne vous surprenez pas si je commence à faire des bulles de poisson rouge. C’est un effet secondaire des mesures d’hygiène antivirale.

***

Au moins, je peux encore tenir ma manette de télé! J’en ai d’ailleurs profité dimanche soir pour écouter quelques lamentations du très sexy prince Harry et de son épouse, la très sexy duchesse de Sussex.

(Pour ceux qui ignorent où est situé Sussex, c’est facile à trouver: la bourgade est nichée dans la vallée de la rivière Kennebecasis, au Niou-Brunswick.)

Personne n’a pu m’expliquer pourquoi la reine Zabette a donné un hameau loyaliste du Niou-Brunswick à une actrice californienne qui, faute d’exceller dans son art, transforme sa vie en télé-réalité au bras d’un prince charmant qui lui donne gauchement la réplique.

Ö les mystères insondables de la Couronne britannique!

***

Quoi qu’il en soit, Meghan, c’est le nom de l’actrice, en avait gros sur le cœur dimanche soir. La célèbre Oprah, jamais en manque d’une histoire croustillante où elle peut donner libre cours à son empathie télévisuelle aussi légendaire que financière, n’allait pas se faire prier pour recueillir – en présentiel! – les larmes sacrificielles de la duchesse de Sussex jouant les ingénues en lui relatant l’immonde traitement dont elle fut apparemment victime derrière les murs vermoulus du palais de Buckingham. La pauvre!

Après Les Misérables de Victor Hugo, voici Les Misérables du Vieux Château!

Pure et innocente victime par excellence d’infamies royales alléguées, elle a même déploré que la Couronne ne daigne pas donner à son fils Archie le titre de prince, ce qui lui assurerait un service de protection policière. Comme tout enfant normal, quoi!

La ci-devant Altesse Royale ignore, de toute évidence, que le titre de prince n’est pas automatique et qu’il est réservé aux enfants et petits-enfants du souverain. Quand le grand-père d’Archie deviendra roi, Archie pourra se péter les bretelles avec son titre de prince. Mais pas avant.

Harry et Meghan n’avaient-ils pas justement «divorcé» l’an dernier de la famille royale pour être «libres» et vivre normalement comme tout le monde?

Les voilà, moins d’un an plus tard, exigeant un traitement royal! Good Lord Almighty!

***

Et c’est sans compter leur désarroi financier! Car il leur faut maintenant payer les factures d’électricité et d’épicerie, comme tout un chacun.

Pour un prince multimillionnaire qui, jusqu’à l’an dernier, n’avait jamais rien eu à payer de sa vie pour subvenir à ses besoins – grâce à la Couronne et, depuis quelques années, grâce à son père, le prince aux oreilles ostentatoires –, la barre est maintenant haute. Et le prix des couches aussi.

D’où ce cri du cœur pour obtenir le beurre et l’argent du beurre.

En effet, comment peut-on vivre décemment dans une villa de plusieurs millions de dollars qui ne possède que 14 salles de bain, je vous le demande? Non, mais!

Aussi bien se réfugier à la Maison Nazareth à Moncton, sise à 80 kilomètres à peine de Sussex. Apparence que les couches sont fournies!

***

Bon, dans ce mélodrame soigneusement mis en scène pour «ébranler» la Couronne britannique, il y a quelques éléments qui clochent. Entre autres, l’allégation à l’effet que quelqu’un de l’entourage du prince Harry se serait à l’époque questionné à voix haute sur la couleur de la peau du futur Archie.

Cette interrogation, comme celle du sexe d’un poupon attendu, est radioactive en cette époque d’hypersensibilité planétaire à tout ce qui entoure les mots «race» et «genre».

Dans ce contexte, le prince et l’actrice n’allaient quand même pas se priver de faire vibrer la corde «racialisante» pendant une entrevue concoctée justement pour émouvoir tout le monde.

En nous réservant, comme bonbon final, la révélation du sexe du futur bébé. It’s a guuurl! Yéé.

Bizarre qu’Oprah ne se soit pas épivardée également sur les allégations d’harcèlement visant la duchesse, mais sans doute que cela jurait trop avec l’image victimaire qu’elle voulait donner de l’actrice.

Mon petit doigt me dit que la duchesse s’attaque à un gros nonosse si elle compte ainsi déboulonner de quelques cillements d’yeux effarés cette institution qui n’en est pas aux premiers caprices d’une starlette devenue duchesse!

***

Finalement, l’entrevue s’est terminée avec un résidu: la question de la discrimination. C’était le but visé.

Bien malin qui pourrait dire si la chose s’est vraiment passée comme elle a été révélée, mais la reine a déjà fait savoir, dans un communiqué, qu’une enquête aurait lieu… en privé. La reine ne lave pas son linge sale à la télé.

Elle sait aussi que ce que nous appelons «discrimination» ne semble pas toujours l’être pour la Couronne qui interdit à tout catholique d’accéder au trône d’Angleterre. Discrimination religieuse?

Et que penser de la «gaité»? Pouvons-nous imaginer un seul instant un futur monarque annonçant qu’il compte épouser son amant? Discrimination sexuelle?

***

Évidemment, les antimonarchistes sauteront sur l’occasion pour fustiger cette institution qui, à leurs yeux, est un déni de démocratie.

Les monarchistes, de leur côté, feront valoir que cette institution qui coûte des millions, rapporte des milliards au royaume.

Qui a raison? J’aimerais bien répondre à toutes ces questions, mais la chronique est déjà finie. Zut!

Entre-temps, tandis que Harry et Meghan explorent à l’aide d’un GPS leurs 14 salles de bain, ayons une pensée charitable pour ces nouveaux clochards royaux.

On leur souhaite bonne chance et bon courage.

Han, Madame?