Une loi, c’est bien, mais…

Les nouvelles décourageantes en matière de langues officielles ne cessent de fuser de toutes parts depuis une semaine.

En Ontario, on apprenait que le seul juge bilingue de la région d’Algoma, un district à forte concentration francophone, ne sera pas remplacé lors de son départ à la retraite. Son poste sera transféré au district voisin de Sudbury, signifiant que les individus souhaitant être entendus par un juge francophone pourraient devoir conduire plus de cinq heures pour se rendre au tribunal. Pendant ce temps, au Québec, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette semble prêt à empiéter sur l’indépendance de la magistrature et imposer à la Cour du Québec l’unilinguisme français dans certaines embauches, allant à l’encontre des besoins de la cour, selon la juge en chef Lucie Rondeau. Deux gouvernements provinciaux, même absence de compréhension de la nécessité d’élargir, et non de restreindre, l’accès à la justice dans la langue officielle de son choix.

À Ottawa, la situation n’est guère plus réjouissante. Le Bureau du Conseil privé, l’agence centrale du gouvernement à qui la ministre Mélanie Joly promet dans son plan de réforme de confier la mise en œuvre à la grandeur du gouvernement de la nouvelle Loi sur les langues officielles, fait fi de ses obligations en matière de langues officielles en toute impunité.

Le Conseil privé aurait remis aux parlementaires du Comité sur la santé, présentement en charge d’étudier la réponse du gouvernement canadien à la pandémie de COVID-19, près de 8000 pages de documents en anglais seulement.

Or, non seulement cette décision va-t-elle à l’encontre de la LLO, elle a aussi pour résultat de paralyser les travaux du comité, car des documents unilingues ne peuvent pas être distribués par le greffier aux députés qui en sont membres. À moins que ceux-ci, à l’unanimité, acceptent de contourner la loi et de recevoir des documents dans une seule langue… Autrement dit, l’institution à qui l’on prétend faire confiance au point où on souhaite s’en remettre à elle pour veiller au grain en matière de langues officielles dans le reste de l’appareil étatique fédéral n’a pas été en mesure de remplir ses propres exigences en matière de respect de la LLO.

La seule nouvelle réjouissante ces derniers jours provient de la Nouvelle-Écosse. Malgré l’absence d’obligation à cet égard, le nouveau premier ministre de la province, Iain Rankin, a récemment répondu aux questions des journalistes en français. Il vaut aussi la peine de souligner la diligence du gouvernement de la Nouvelle-Écosse en matière d’information en français en ligne sur la pandémie. Son site internet a été mis à jour en temps réel dans les deux langues, et ce, depuis maintenant près d’un an. Voilà qui fait changement de l’attitude obstinée du premier ministre Higgs, qui continue de refuser d’utiliser toutes les ressources à sa disposition pour bien remplir son mandat et offrir à la population néo-brunswickoise un service de qualité égale dans les deux langues officielles.

Comme quoi une loi, c’est bien, mais la bonne volonté, c’est parfois mieux.