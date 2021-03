Des héros acadiens sur la route

Cette semaine, on plonge dans deux séries pour tous qui reposent sur l’aventure et le fantastique avec une touche éducative et muséale. D’abord, le nouveau roman jeunesse de Denis M. Boucher qui se déroule dans le Vieux-Québec et puis dans un tout autre registre, le deuxième tome de la bande dessinée Capitaine Acadie qui débarque à Ottawa.

Le chien d’or de Québec, Denis M. Boucher

L’auteur jeunesse de Moncton est de retour avec une neuvième aventure des Trois Mousquetaires. Cette fois, les trois amis-enquêteurs doivent résoudre une énigme autour d’un chien étrange qui ressemble au bas-relief du Chien d’or ornant un édifice du Vieux-Québec.

Lauréats du concours d’essais Québec-Acadie, Ania, Mamadou et Gabriel ont gagné un voyage à Québec. Accompagnés de mamie Georgette, les trois jeunes entreprennent le voyage en train.

À leur arrivée dans la capitale québécoise, ils sont invités à visiter le Musée de la civilisation où ils sont accueillis par le directeur Alexis Nadeau. Ce dernier reçoit un mystérieux message de menace qui semble venir du Chien d’or. Les jeunes enquêteurs décident de faire des recherches pour tenter de savoir qui pourrait bien en vouloir au directeur. Certains témoins auraient vu le fameux Chien d’or errer dans les rues de la ville. Gabriel affirme avoir aperçu l’animal fabuleux. Au fil de leur enquête, ils feront la rencontre de personnages étranges tels que le professeur Bizaroff, l’historien Jean-Paul Goudron-Têtu ainsi que l’expert en informatique, Philippe Hébert. Ce sont tous des collègues du directeur. Plus on avance, plus l’histoire devient captivante et l’auteur ne lésine pas sur la complexité de l’intrigue. Celle-ci fait référence notamment à cette affaire fascinante de la famille Nadeau du Madawaska qui croyait avoir des origines dans la royauté. Si on sait à quoi s’attendre en matière d’écriture avec Denis M. Boucher, il reste qu’il arrive à surprendre le lecteur avec ce nouveau récit ponctué par des revirements, bien qu’à un certain moment on commence à douter du coupable.

Ce que j’ai aimé de ce roman, c’est qu’il s’appuie sur des faits réels et qu’il permet de redécouvrir la vieille ville. L’auteur a le souci d’éduquer le jeune lecteur en fournissant de l’information sur divers sujets quoique le côté parfois un peu trop didactique nuit au rythme de l’intrigue.

Une touche d’humour pimente le récit avec des noms de personnages plutôt loufoques. L’auteur prône des valeurs d’amitié et d’entraide tout en présentant une légère réflexion sur les nouvelles technologies dans nos vies. Vous verrez aussi qu’il ne faut pas se fier aux apparences. Les images du roman sont signées par un illustrateur d’expérience Paul Roux. (Bouton d’or Acadie, 2021). ♥♥♥

Capitaine Acadie, Combat à Ottawa, Dany et Daniel Bouffard

Gabriel alias Capitaine Acadie et sa copine Ève se retrouvent dans la capitale nationale à l’occasion de la Fête du 15 août. Les célébrations prendront une tournure inattendue puisque des météorites se dirigent vers la Terre à toute vitesse. Une pluie de ces étranges morceaux d’astéroïdes tombent à proximité du Musée des beaux-arts du Canada. Ainsi de gigantesques araignées envahissent la ville. La brigade des policiers fera alors appel au superhéros acadien pour tenter de les anéantir. Plusieurs personnes seront prises au piège par les araignées, dont l’amie de Gabriel. Devant l’urgence de la situation, Capitaine Acadie interviendra pour sauver la ville grâce à ses pouvoirs magiques. Le scénario est quand même assez simple et prévisible.

Capitaine Acadie s’inscrit tout à fait dans les magazines de bande dessinée du genre Comic book. Capitaine Acadie ne sort pas beaucoup du cadre traditionnel des superhéros en perpétuant le cliché de celui qui vient à la rescousse de son amoureuse. Mais ce n’est qu’un début et j’imagine que les histoires évolueront au fil des prochains tomes.

Or, l’originalité de cette bande dessinée c’est qu’elle met en scène le premier superhéros acadien et qu’elle présente un volet instructif. Grâce à la réalité augmentée, le lecteur a accès à de l’information supplémentaire notamment sur la sculpture de l’araignée monumentale de Louise Bourgeois, Maman, installée devant le Musée de la civilisation. Il est aussi question du parlement, de sa bibliothèque, du tintamarre acadien, tout cela par le biais d’une application téléchargeable qui fournit du contenu virtuel. On peut même y entendre et voir un extrait d’une prestation du groupe Salebarbes. C’est inventif, ludique et informatif. Ce deuxième tome de Capitaine Acadie vient tout juste de paraître dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie. C’est à suivre… (Bedecomics, 2021). ♥♥½