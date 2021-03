Pour en terminer avec les Alpines de Moncton

J’ai pris beaucoup de plaisir dans les deux dernières semaines à replonger dans l’histoire des Alpines de Moncton, via une série d’entrevues réalisées auprès d’acteurs de la première heure.

À travers leurs souvenirs, riches en anecdotes, Lucien DeBlois, Roland Collette, David-Alexandre Beauregard, Pierre Dagenais, Martin Latulippe, Jeff LeBlanc, Sébastien Roger, Martin Villeneuve, Danny Dupont et Frédéric Munger ont tout de même su témoigner leur fierté d’avoir fait partie de cette aventure qui, pourtant, n’a rien eu de facile.

Vous avez par ailleurs été plusieurs à m’écrire pour me remercier d’avoir raconté les débuts de la LHJMQ en sol néo-brunswickois.

Certains m’ont même confié leurs propres souvenirs, dont le comédien et journaliste Mario Mercier qui, croyez-le ou non, a été animateur de foule pour les parties locales des Alpines. «C’était un job étudiant plus ou moins payant. J’étudiais en arts dramatiques et on prenait tout ce qui passait pour se faire voir. Nous étions deux et nous avons été les premiers congédiés dans la débâcle financière de l’équipe», m’a entre autres confié Mario.

Mon ex-collègue à l’Acadie Nouvelle, Hugues Chiasson, avait de son côté quelques trucs intéressants à raconter au sujet du Russe Mikhail Kazakevich. Je vous en livre les grandes lignes.

«Roland Collette me refilait parfois de l’information intéressante pour mon émission Sport Hebdo à la télévision communautaire de Moncton. Une fois, il m’a même donné l’autorisation d’aller jaser un peu avec Mikhail Kazakevich dans le vestiaire des Alpines. Comme j’avais appris les rudiments du russe à l’Université Dalhousie à Halifax, j’ai même servi deux fois d’interprète car Kazakevich ne parlait pas un mot d’anglais. J’ai d’ailleurs une anecdote concernant l’arrivée de Kazakevich au Canada. Au lieu d’atterrir à l’aéroport de Moncton, il est plutôt descendu à Fredericton. Étant incapable de prononcer un seul mot d’anglais, il a utilisé le mot Hackyeille (prononciation en russe) auprès des autorités de l’aéroport. En comprenant le mot hockey, on l’a conduit au Centre Aitken pour rencontrer l’entraîneur-chef des Red Devils de UNB, Danny Grant. C’est ce dernier qui a appelé quelqu’un des Alpines pour leur demander s’ils attendaient un joueur du nom de Kazakevich. Le Russe a pris la direction de Moncton en taxi», m’a partagé Hugues.

«La première fois que je lui ai parlé, c’était à la suite d’un entraînement au Colisée de Moncton. On m’a fait entrer dans le vestiaire et je lui ai demandé comment il allait en russe. Inutile de te dire sa surprise et son soulagement d’avoir enfin quelqu’un pour lui faire la jasette. Il m’a parlé de son camp d’entraînement avec les Penguins de Pittsburgh et du fait qu’il avait joué au sein du même trio que Mario Lemieux et Jaromir Jagr. C’était pour lui le summum de sa carrière. Il m’a aussi parlé de sa famille, ses frères et ses sœurs, en Russie. Je pouvais sentir qu’il était nostalgique et qu’il s’ennuyait de ses proches. Roland Collette voulait également que je traduise des mots de base à Kazakevich, comme l’heure d’un entraînement, les salutations d’usage, etc. Et pour mieux l’intégrer à l’équipe, j’ai même donné quelques mots de russe aux joueurs canadiens. Je leur ai notamment appris le mot tchiort qui signifie mange de la m… en russe. Les coéquipiers de Kazakevich ont bien rigolé, surtout les Québécois. Cela avait contribué à améliorer la relation entre Kazakevich et les joueurs», m’a également rapporté l’ami Hugues.

Pourquoi pas une équipe M18 à Dieppe?

Plus j’y pense et plus je crois que le moment est peut-être venu de doter le Sud-Est d’une deuxième équipe dans la Ligue de hockey des moins de 18 ans du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Je sais que ça ne date pas d’hier que l’idée fait son chemin, mais j’ai comme l’impression qu’il est temps que ce dossier progresse.

D’autant plus que ce ne serait quand même pas un précédent dans les Maritimes puisque la grande région de Halifax compte actuellement sur deux formations, soit les McDonalds de Halifax et le Steele Subaru de Dartmouth. Même qu’il y a quelques années, on y retrouvait trois équipes avec l’Académie Newbridge qui a depuis fermé ses portes.

Ce qui est certain, c’est que le bassin de joueurs (15 à 17 ans) du Sud-Est est amplement suffisant pour nourrir deux équipes. La preuve, le camp d’entraînement des Flyers attire bon an, mal an, plus de 60 joueurs.

En fait, le bassin de joueurs est tellement nombreux qu’on y retrouve neuf équipes scolaires (Tantramar, Harrison Trimble, Louis-J.-Robichaud, Moncton High, Bernice MacNaughton, Riverview High, L’Odyssée, Mathieu-Martin et Clément-Cormier). Et c’est sans oublier les deux formations qui évoluent dans le Circuit provincial des moins de 15 ans (Dieppe et Moncton).

Je verrais très bien cette nouvelle équipe s’installer dans le tout nouveau tout beau Centre UNIplex de Dieppe.

Et pour ceux et celles qui craignent le risque de voir le niveau de jeu diminuer, je tiens à faire remarquer que les Flyers favorisent depuis plusieurs années les patineurs de 15 ans. Personnellement, j’ai toujours cru que c’était une erreur de croire que les jeunes de 16 et 17 ans ne peuvent plus progresser suffisamment pour aspirer à évoluer ensuite à un niveau plus élevé.

J’ai justement deux noms qui me viennent en tête et qui n’ont jamais eu leur chance avec les Flyers: Mathieu Newcomb, qui a évolué pour les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa dans les dernières années, et Émile Boudreau, dont les débuts avec les Aigles Bleus se fera cet automne.

Le grand retour d’Anderson

J’ai récemment appris une bonne nouvelle au sujet d’Anderson MacDonald. Le hockeyeur de Saint-Jean, dont les frasques hors-glace dues à des problèmes de santé mentale l’ont aussi bien dire chassé de la LHJMQ, s’est trouvé du boulot.

Le hockeyeur de 20 ans évoluera avec le Ice de Winnipeg dans la WHL. MacDonald aura donc une ultime chance d’attirer l’attention d’une équipe de la Ligue nationale.

Je lui souhaite du succès parce qu’il serait bien dommage de voir un aussi beau talent gaspillé.

En 196 parties avec le Phoenix de Sherbrooke, les Wildcats de Moncton, le Titan d’Acadie-Bathurst et les Sea Dogs de Saint-Jean, MacDonald a totalisé 85 buts et 57 mentions d’aide pour 142 points.

Rappelons qu’Anderson MacDonald est l’un des trois seuls joueurs à avoir porté les couleurs des trois formations du Nouveau-Brunswick dans la LHJMQ. Les deux autres sont Charles Bergeron et Liam Leonard.

La diaspora acadienne du Bleu et Or Les régions francophones seront très bien représentées en 2021-2022 au sein de l’équipe masculine de hockey des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

William Basque (Tracadie) et Olivier-Luc Haché (Savoy Landing) seront les fiers représentants de la Péninsule acadienne, Denis Toner (Saint-André-de-Madawaska) et Mika Cyr (Sainte-Anne-de-Madawaska) ceux du Nord-Ouest, Francis Thibeault (Val-d’Amour) du Restigouche, ainsi que Maxime Boudreau (Shediac) et Alexandre Bernier (Dieppe) dans le Sud-Est.

Bon anniversaire les gars

Deux visages bien connus des partisans des Wildcats célèbrent aujourd’hui (11 mars) leur anniversaire de naissance.

Il s’agit de l’actuel entraîneur-chef Daniel Lacroix, qui a désormais 52 ans, et de Conor Garland, aujourd’hui l’un des joueurs importants des Coyotes de Phœnix qui souffle ses 25 bougies.

Le Titan n’est pas en reste puisque Jordan Maher et Félix Boivin ont aujourd’hui 23 ans, alors que Joël Blanchard fête pour sa part ses 27 ans.

C’est également l’anniversaire de Sprague Cleghorn, probablement le seul joueur des années 1920 qui avait aussi mauvaise réputation qu’Eddie Shore. Les deux bonshommes sont d’ailleurs réputés pour figurer parmi les hockeyeurs les plus violents de l’histoire du hockey.

Pour la petite histoire, on raconte que le trophée Lady Byng est remis au joueur démontrant le meilleur esprit sportif parce que la façon de jouer de Cleghorn horrifiait la véritable Lady Byng, j’ai nommé Marie Evelyn Moreton, épouse du vicomte Byng de Vimy.

Si le sympathique Sprague était toujours parmi nous, il aurait aujourd’hui 131 ans.

Bon anniversaire les gars.