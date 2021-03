Vivre et mourir

Pendant que le projet de loi C-7 qui met à jour la Loi sur le droit à mourir se promène entre la Chambre des communes et le Sénat (après une quatrième extension de la Cour), pendant que certains partis d’opposition continuent d’objecter et de retarder son adoption, les grands malades doivent patienter – et Dieu sait qu’ils n’ont pas vraiment le temps! – tandis que nous pouvons continuer à réfléchir sur ce que cette loi pourrait signifier au moment de notre grand départ.

J’ai, malheureusement, un peu d’expérience dans le domaine de la fin de vie. Entre autres expériences, j’ai accompagné mon père pendant les six dernières années de sa vie, un cauchemar pour lui et nous et j’ai connu les soins palliatifs pour un ami qui, lui, avait la tranquillité d’esprit d’avoir le droit d’en finir si sa maladie s’éternisait.

Je peux vous dire – c’est une expérience que j’ai partagée lors des audiences publiques – qu’il y a un monde entre ces deux fins de vie. L’une a été un chemin de croix, l’autre une résignation tranquille. Dans le premier cas, c’était l’angoisse et l’attente interminable et, dans le second, la sérénité.

Je comprends bien que tout le monde ne voit pas les choses de la même manière quand il s’agit du droit à mourir, que certains craignent les abus, surtout envers les personnes handicapées. Cependant il est clair que vivre c’est mourir et que, tout comme on tente d’améliorer les conditions de naissance et de vie de chacun, il me semble qu’on doit réfléchir aux conditions pour en sortir.

Puisqu’on nous reconnaît le contrôle de notre corps – le droit d’accepter ou non une grossesse, de refuser un traitement, une transfusion de sang, un vaccin, même – comment peut-on encore nous refuser le droit d’activement décider comment mourir?

Je comprends certaines hésitations, mais je maintiens qu’il est urgent que le Parlement agisse et mette à jour le droit à mourir dans la dignité. Après tout, il s’agit là d’un choix individuel tant pour ceux et celles qui aujourd’hui attendent la fin dans la douleur morale et physique que pour nous qui devons, tôt ou tard, envisager notre déclin et notre départ.