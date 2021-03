COVID-19 et le nouvel ordre mondial

Dans quel monde vivons-nous aujourd’hui, un an après la confirmation de la pandémie du nouveau coronavirus en mars 2020? La COVID-19 n’aura pas été pas seulement une catastrophe pour la santé publique mondiale. Elle sera vraisemblablement l’accélérateur d’un changement majeur dans l’ordre mondial.

La manière dont les pays sont gouvernés, plutôt que l’idéologie ou le type, est le vrai enjeu ici. Singapour, Corée du Sud, Hong Kong et Taiwan ont été des exemples de succès. Qu’en est-il des grandes puissances?

Le «piège de Thucydide», souvent cité par les internationalistes, se réfère à l’avertissement de l’historien grec antique pour qui une guerre cataclysmique peut éclater lorsqu’un pouvoir établi (comme les États-Unis) ressent une peur démesurée face une nouvelle puissance (comme la Chine).

Historiquement, les pandémies ont également affecté et modifié des ordres mondiaux pourtant bien établis. Un événement central dans le récit de Thucydide de la guerre du Péloponnèse est la peste qui a frappé Athènes au cinquième siècle avant notre ère et a persisté pendant plus de trois ans.

Cette peste a peut-être tué environ un tiers de la population d’Athènes, y compris des dirigeants éminents tels que Périclès, avec des effets négatifs sur le potentiel de puissance à long terme d’Athènes.

La peste noire, qui a sévi au milieu du XIVe siècle (au Moyen Âge), considérée comme ayant également émergé en Chine, a tué 90% de la population de la province centrale de Hubei, et environ la moitié de la population chinoise de l’époque de 123 millions d’habitants, a réduit celle mondiale de plus de 100 millions d’habitants. Elle est créditée d’avoir sonné le glas du puissant ordre mondial mongol.

Comment le coronavirus influera-t-il alors sur l’ordre mondial actuel? S’il est encore tôt pour le savoir, certaines tendances ne sont pas moins révélatrices. La crise a considérablement diminué ce qu’il restait de la crédibilité des États-Unis dans le monde. La puissance américaine est apparue comme un «gouvernement mal dirigé», selon l’expression populaire.

Première économie mondiale, le gouvernement américain a été embourbé dans une grave pénurie de fournitures médicales, ce qui a coûté la vie à d’innombrables personnes. La gestion désastreuse par l’administration Trump de la crise sanitaire signifie aux yeux de plus d’un la fin du leadership mondial américain.

Le virus a également asséné un coup fatal à l’idée même d’Occident. Incapable de soutenir même ses membres gravement touchés comme l’Italie et l’Espagne, l’Europe est devenue la plus grande victime mondiale du nouveau coronavirus.

La Chine a-t-elle gagné? Elle a été critiquée pour son incapacité initiale à agir de manière transparente et efficace, ce qui aurait pu empêcher le virus de devenir incontrôlable. Cet échec, révélateur des limites de l’autoritarisme chinois, pourrait saper durablement les ambitions de Pékin en matière de leadership mondial.

Les dégâts causés dans le monde sont tels qu’ils ne seront pas facilement oubliés ou pardonnés, même si Pékin cherche à les réparer en fournissant de l’aide et des conseils à de nombreux pays pour les aider à faire face à leur propre désarroi. Tant que la Chine n’aura pas accepté sa part de responsabilité dans l’épidémie, son image internationale ne sera probablement pas réhabilitée.

Mieux que ses principales puissances occidentales rivales, la Chine a néanmoins réussi à maîtriser l’épidémie. Les dernières projections de croissance économique que vient d’annoncer Pékin (6% environ) ont été jugées décevantes. L’économie chinoise montre toutefois des signes d’une robustesse qui ont parfois surpris les analystes.

Ces bonnes nouvelles suffiront-elles à relancer de la Chine comme une destination d’investissement et touristique attrayante? Pourront-elles freiner l’accélération du découplage entre les États-Unis et la Chine et la réorientation de la chaîne d’approvisionnement loin de la Chine?

La gestion de la crise sanitaire est devenue le nouveau théâtre où se déroule la bataille pour l’hégémonie mondiale. Elle a placé les modèles politiques et économiques des États-Unis et de la Chine sous les feux de la rampe à l’échelle mondiale.

Celui qui s’en sortira le mieux gagnera en crédibilité. Les premières mesures de Joe Biden, en matière de vaccination de masse et de relance économique, sont généralement jugées rassurantes. Malgré tout, en raison de l’héritage trumpien, l’impact économique de la pandémie sera vraisemblable plus sévère sur les États-Unis.

Si cela se confirme, comme les autres grandes pandémies dans l’histoires, la COVID-19, aura accéléré le transfert de pouvoir vers l’Asie, qui était déjà en cours. La perte du «hard power» et du «soft power» des États-Unis accentuerait ainsi la transition vers un ordre mondial post-occidental.

Car, même si l’Occident ne se résume pas aux États-Unis, l’idéal occidental (au sens de cultures, de valeurs et de normes partagées) serait sérieusement menacé d’extinction, sans le leadership américain. Après une éclipse d’environ deux cents ans, l’Asie redeviendrait le centre de gravité du monde.