Raya and the Last Dragon: doublement recommandé!

Il y a longtemps que je n’étais pas allé au cinéma à titre de chroniqueur. Et je n’ai pas raté mon coup: le film d’animation Raya and the Last Dragon (en salle depuis le 5 mars), le petit dernier des studios Disney, m’a énormément impressionné.

Bienvenue à Kumandra, un royaume oriental autrefois peuplé de dragons qui, aujourd’hui, est divisé entre cinq factions qui se détestent et se craignent.

Un jour, une pierre mystérieuse qui protège le royaume est détruite, laissant les humains vulnérables à une menace qui les transforme en pierre.

Kumandra devient alors un endroit désolé.

Pendant des années, la petite Raya tente de retracer le mythique dernier dragon du royaume. Grâce à l’aide de la créature, elle espère reconstruire la pierre afin d’unir les clans et de faire renaître ceux qui sont devenus pierre, dont son père adoré.

Les obstacles sur sa route seront toutefois très nombreux…

Original

De par mes responsabilités de chroniqueur, je vois beaucoup de films et de séries télévisées en une année. Ça devient donc de plus en plus difficile de me surprendre.

Or, Raya and the Last Dragon m’a impressionné. Et pas juste une fois.

Si l’histoire est assez classique et que la fin heureuse est hyper prévisible, les moyens mis en oeuvre par Disney pour raconter l’histoire, eux, sont tous sauf banals.

On a droit à une héroïne forte (ce qui devient assez commun, j’en conviens), un dragon hilarant qui n’a absolument rien d’ordinaire et tout un paquet de concepts et d’inventions qui débordent d’originalité.

Visuellement, le film est magnifique. Les textures de l’eau, du brouillard et de la fourrure des dragons frôlent la réalité.

Pas banal quand on sait que le film a été créé et monté entièrement en télétravail!

Il n’y a pas à dire, quand Disney s’en donne la peine et crée dans un désir artistique au lieu de prendre des raccourcis, personne sur la planète ne peut faire mieux.

En plus d’être captivant et prenant, Raya and the Last Dragon est aussi inspirant.

Il y est question du pouvoir de l’optimisme, d’apprendre à faire confiance et de l’importance de travailler en équipe. Tout ça dans un film qui se déroule en Orient.

Les petits y trouveront de belles valeurs à intégrer à leur quotidien alors que les grands y verront peut-être, comme moi, une fable drôlement bien ficelée sur la COVID-19.

Mon garçon âgé de 9 ans a raffolé du film et a insisté pour que j’écrive dans ma chronique qu’il le conseille à tout le monde.

Je seconde ses sages propos.

Dans la grisaille qui nous entoure, ce film est un véritable arc-en-ciel d’émotions, de couleurs et de sagesse.

(Quatre étoiles et demi sur cinq)

Sentinelle: un exercice de futilité

Olga Kurylenko dans Sentinelle. – Gracieuseté

«Pourquoi?» C’est la question que je me suis posé après avoir visionné le très décevant film d’action français Sentinelle (Netflix). Dans quel but ce film a-t-il été tourné? Et que sommes-nous censés tirer de sa conclusion aussi amorale que stupide?

Klara (l’ex Bond Girl Olga Kurylenko) est une militaire française d’origine russe qui est déployée au Moyen-Orient.

Un jour, elle est témoin d’un attentat-suicide qui coûte la vie à un de ses coéquipiers.

Profondément ébranlée, Klara est rapatriée en France où on lui demande de participer à l’opération Sentinelle – 15 000 soldats armés parcourent les rues des plus grandes villes du pays à l’affût de la moindre menace terroriste.

Un soir, lors d’une soirée en discothèque, la soeur de Klara est violée et laissée pour morte.

La militaire mettra alors son entraînement à profit afin de débusquer le coupable et de le faire payer.

Très américain

Le cinéaste français Julien Leclercq semble vouer un culte au cinéma américain.

Plusieurs de ses films (dont le très ordinaire La Terre et le Sang, mis en ligne l’an passé sur Netflix) ressemblent en effet à s’y méprendre à des oeuvres tournées à Hollywood.

Le problème, c’est que Leclercq se contente, au mieux, de copier ce qui se fait aux États-Unis, sans chercher à donner sa touche personnelle ou une âme européenne à son produit.

Dans Sentinelle, il reprend des idées et des scènes de films infiniment supérieurs comme Atomic Blonde (2017) et Taken (2008).

Résultat: comme divertissement et produit artistique, Sentinelle est un exercice de futilité.

Scénario simplet

Si les scènes d’action sont médiocres, l’oeuvre de Leclercq nous offre un scénario tout aussi gênant. Le récit déborde d’incongruités, de raccourcis et d’heureuses conséquences.

Difficile de croire que deux têtes aient été nécessaires pour pondre un tel ramassis de clichés dépourvus de toute intelligence ou de bon sens.

Le pire est toutefois la conclusion. Klara finit par achever l’homme qui a violé sa soeur – après avoir tué six innocents pour parvenir à ses fins.

Résultat: sa soeur ne va pas mieux pour autant et Klara va devoir passer le reste de sa vie à fuir la justice… sans pouvoir voir sa soeur.

Honnêtement, ce film ressemble beaucoup à un prétexte simplet pour que Leclercq mette en scène une espèce de fantasme qui prend la forme d’une guerrière sexy, tatouée et lesbienne.

Ça ne vole pas plus haut que ça…

(Une étoile sur cinq)