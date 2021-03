Votre télé sur le net – 13 mars 2021

J’ai vu pour vous

Murder Among the Mormons (Netflix)

Si vous êtes un collectionneur dans l’âme et un passionné de true-crime, vous allez adorer ce documentaire produit par la BBC. On y raconte l’histoire vraie de deux meurtres qui se sont déroulés dans la communauté mormone de Salt Lake City, dans les années 1980. Au coeur de cette histoire, des documents historiques qui remettent en doute les dogmes fondateurs de la jeune église mormone, peut-être la plus riche aux États-Unis. J’ai avalé les 200 minutes de cette série de trois épisodes coup sur coup tellement j’ai été fasciné par cette histoire – dont j’ignorais absolument tout. On découvre le monde captivant et mystérieux de la recherche, la vente et la collection de documents historiques religieux. La série est bien montée alors que le premier épisode nous présente les faits de base, le second s’attarde à l’enquête et que le troisième nous fait découvrir le psyché, les motifs et les techniques de l’assassin. À mes yeux, Murder Among the Mormons est véritablement la première série à ne pas manquer cette année sur le web. (4/5)

WandaVision (Disney+)

Je vous avais partagé mon appréciation de cette série de l’univers cinématographique Marvel après le très bon premier épisode. Maintenant que la saison de neuf épisodes est terminée, je me permets d’y revenir parce que, franchement, les derniers épisodes m’ont beaucoup déçu. Au départ, la série prenait des airs de sit-com dans lequel les personnages de Wanda et Vision vivaient des jours heureux dans une petite communauté idyllique. On se doutait toutefois que les apparences étaient trompeuses et c’est ce qui s’est avéré à mesure que les épisodes étaient mis en ligne. Alors que le potentiel semblait immense afin de lier la série avec les futurs films de l’univers Marvel (notamment Doctor Strange et Spider-Man), la conclusion est banale. On réalise en fait que malgré plus de cinq heures d’émission, WandaVision aurait aussi bien pu ne pas exister et l’univers Marvel n’en aurait pas souffert. À ce compte-là, WandaVision se limite à être une série qui porte sur les sorcières qui n’est pas très excitante – en plus d’être par moment incompréhensible. Bref, une immense déception et une belle occasion ratée – à moins d’être un passionné qui s’enthousiasme devant la moindre petite référence aux bandes dessinées. (2,5/5)

À surveiller cette semaine

Zach Snyder’s Justice League (Crave) (En ligne jeudi)

En 2017, les studios DC ont lancé Justice League, un film réunissant ses plus grands héros. Pour des raisons personnelles, Zack Snyder a dû laisser sa place en cours de tournage. Le film a finalement été un échec. Trois ans plus tard, Snyder présente sa version.

The Stand (Amazon Prime) (En ligne vendredi)

Lancée en décembre sur CBS, cette adaptation du livre classique de Stephen King s’est attirée des critiques assez divisées. On y raconte l’histoire d’un monde post-pandémique où les rares survivants sont attirés par un personnage angélique et un autre diabolique.

The Falcon and The Winter Soldier (Disney+) (En ligne vendredi)

Disney+ reprend la formule de WandaVision en offrant à deux personnages tertiaires (et peu coûteux) leurs propres aventures au petit écran. On promet une aventure planétaire.