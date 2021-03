Bons pour vous, et à votre goût: les légumes

«Bon pour vous, et à votre goût! Les diététistes vous aident à trouver des stratégies santé» est le thème du mois de la nutrition 2021.

Les légumes sont riches en antioxydants, en vitamines et en minéraux. Ils ont de nombreux bienfaits pour la santé, raisons pour lesquelles le Guide alimentaire canadien suggère d’en garnir la moitié de votre assiette (légumes et fruits) aussi souvent que possible.

Voici huit trucs culinaires qui aideront à savourer chaque jour une variété de légumes, sans jamais s’en fatiguer.

Crudités

S’il y a un plateau de crudités devant vous, vous y goûtez, n’est-ce pas? Pourquoi ne pas en conserver un chaque semaine au frigo?

Ces légumes déjà prêt-à-manger peuvent être servis comme collation ou durant le repas. Et si l’idée de manger des légumes nature vous déplaît, servez-les avec une vinaigrette ou une trempette maison à base de yogourt grec et d’herbes fraîches.

Légumes surgelés

Autrefois, les supermarchés n’offraient qu’une petite variété de légumes: carottes et petits pois surgelés. Aujourd’hui, on y trouve un assortiment incroyable de produits surgelés: asperges, patates douces, choux de Bruxelles, riz de chou-fleur, mélanges asiatiques, californiens ou pour spaghettis, spirale de courgette ou de courge, etc. Et l’avantage des légumes surgelés, c’est qu’ils se conservent plusieurs mois au congélateur, ce qui réduit grandement le gaspillage.

Légumes grillés

Plusieurs légumes se prêtent très bien à la cuisson sur le gril (barbecue) ou au four: pommes de terre grelots, asperges, poivrons, chou-fleur, brocoli, courgette, courge, patate douce, etc. Sur le gril ou au four, le temps de cuisson variera selon la nature du légume, l’épaisseur et le type de cuisson. N’hésitez donc pas à consulter internet pour découvrir des recettes qui tiennent compte de tous ces facteurs.

Légumes sautés

Vous vous surprendrez de découvrir que certains légumes que vous redoutez sont succulents lorsqu’ils sont sautés (ou cuits au four ou sur le gril). Il suffit d’ajouter un peu d’huile dans une poêle ou un wok, puis d’y faire revenir, par exemple poivrons, choux, brocoli, chou de Bruxelles, asperges, courgettes, oignons, champignons. Servis sur un lit de riz, de nouilles, de couscous ou de quinoa, délicieux!

Potage de légumes

Vers la fin de la semaine, profitez-en pour transformer les légumes défraîchis (tomates, brocolis, chou-fleur, asperges, poivrons, céleri, etc.) en un délicieux potage.

Faites de même avec vos restes de légumes crus, cuits au four, au grill ou sautés. Pour obtenir un potage plus crémeux, ajoutez-y une crème de cajou ou du tofu soyeux en purée.

Frappés

Une fois qu’ils sont réduits au mélangeur, les épinards et le chou frisé frais passent complètement inaperçus. N’hésitez donc pas à les ajouter à vos frappés fruités.

Trucs: Vos épinards et vos choux-frisés arrivent-ils en fin de vie? Congelez-les et utilisez-les dans vos frappés.

Osez essayer!

Vous connaissez l’okra (gombos), le bok choy, l’igname, le chou nappa, le cactus, la roquette, l’aubergine, la courge kabocha, le jicama, la châtaigne d’eau, le kai-lan (brocoli chinois), etc. Informez-vous auprès de votre épicier. Qui sait? Il vous mènera peut-être directement au comptoir où les trouver!

Mangez les produits de saison

Manger des produits locaux, c’est un petit geste qui procure de nombreux avantages, tant pour vous et votre famille que pour l’environnement et les producteurs.

Pour découvrir la diversité des légumes (et des fruits) qui poussent dans votre région, profitez des paniers hebdomadaires qu’offrent certains producteurs. Vous y découvrirez de nouvelles saveurs!

En espérant que mes trucs culinaires vous donnent le goût de mettre plus de légumes au menu, je vous souhaite un excellent samedi!