Persévérant sur la route

Je marche chacun de mes carêmes avec des compagnons. Un poème de Jean de la Croix a déjà rythmé mon pas. Un chant du Père Robert m’a aussi soutenu sur le chemin vers Pâques. Cette année, le souvenir de Jackie Vautour m’inspire. Il en est peut-être le premier surpris à lire cela du haut des cieux ce matin.

Je n’ai pas la prétention de pouvoir évaluer le bien-fondé de la justesse des moyens utilisés pour revendiquer. Je souscris à la pertinence des propos des membres du conseil d’administration du la Commission de services régionaux de Kent qui ont écrit que nous pouvons être en accord ou en désaccord avec la façon dont les terres ont été expropriées, mais personne ne peut rester insensible face au déracinement vécu. Ni rester de marbre devant la ténacité de Jackie Vautour.

Ses revendications n’auront pas permis aux 250 familles expropriées de pouvoir revenir dans leur village. Elles auront pourtant changé la manière de procéder à la création ou à l’agrandissement des parcs nationaux. La détermination d’un seul homme aura permis à plusieurs de voir un autre côté des choses. Avec des répercussions pour des générations à venir.

+++

Depuis son départ, plusieurs ont parlé de Jackie le militant, le rebelle ou le batailleur. Pour moi, il est Jackie le persévérant. Cette vertu ne court pas les rues (ou les parcs) en ce règne de l’instantané.

Les grands idéaux prennent forme et tirent vers le haut grâce à deux valeurs reconnues: la fidélité aux principes que l’on défend et la persévérance qui est spécifique au temps. Sans fidélité, les principes (de justice, d’équité, de liberté, etc.) sont dénaturés de leur fondement; sans persévérance, elles sont éphémères. Plusieurs ont reconnu ces valeurs dans le combattant de Kouchibouguac.

+++

Pour persévérer, ce n’est pas seulement le corps qui doit être sollicité; l’esprit aussi a besoin d’être discipliné. Parce qu’il arrive qu’avec le temps, les forces diminuent au combat. On doit trouver des moyens de renouveler nos énergies.

Il y a toutes sortes de formes de persévérance. Celle du parent qui doit répéter une énième fois la routine à son enfant souffrant d’autisme. Celle du préposé aux soins qui refait les mêmes gestes pour réconforter les patients. Les persévérances du quotidien: celle qui motive à se lever chaque matin, à préparer les repas, à voir le bon côté des choses. Celle des femmes qui doivent encore et encore convaincre que leurs combats sont l’affaire de tous. Et la plus récente Perseverance, l’astromobile qui s’est posée sur la planète Mars après des années de travail acharné.

Les modèles de persévérance nous inspirent. Alors que nous pouvons nous sentir usés par les consignes sanitaires imposées depuis un an, ces modèles sont précieux. Pour les chrétiens, rendus à la Mi-Carême, les témoins viennent soutenir leur «entraînement au combat spirituel» (prière du mercredi des Cendres).

+++

En apprenant le décès du géant Vautour, j’ai pensé à ses luttes épiques. J’ai aussi revu les paysages du parc national de Kouchibouguac: les grands pins caractéristiques de la forêt acadienne, les dunes, le littoral. J’ai beaucoup de souvenirs d’escapades au parc: du camping d’hiver, des pique-niques en famille, des randonnées en vélo, des baignades rafraîchissantes. Des événements mémorables! Mais il y a un «mais».

Je ne saurais exprimer clairement ce que je ressens lorsque je suis au parc, mais la beauté des lieux et la joie profonde des événements ne réussissent pas à faire disparaître un sentiment «désagréable» d’être sur une terre confisquée, prise avec violence et revendiquée par la suite. À cause de cela, chaque séjour est teinté d’un sentiment d’occuper un territoire qui n’est pas le mien; chaque fois, j’espère que ce sentiment va disparaître. Mais c’est peine perdue!

Presque cinquante ans après la création du parc, il y a des visiteurs, comme moi, qui ne réussissent pas à apprécier pleinement leur visite à cause des souvenirs douloureux du déracinement forcé des expropriés. Ce malaise intérieur est un puissant rappel d’une lutte menée avec détermination et courage. Le rappel aussi de tant de populations qui, encore aujourd’hui, sont déplacées de force.

C’est une leçon de vie pour toute personne qui cherche à embellir son pays intérieur. Lorsqu’on aménage un territoire, déplacer des éléments de force, ça laisse des traces. Il peut y avoir des facettes de nos vies que nous n’aimons pas et que nous cherchons à faire disparaître. Chercher à éliminer des éléments fondamentaux de notre personnalité, c’est se faire violence.

Se réconcilier avec toutes les composantes de soi est le secret d’un cœur en paix. Consentir à son histoire est un pas à faire sur un chemin de sagesse. Sur un chemin sinueux entre forêts et marais, empruntant de longues passerelles, enjambant des pierres. Un tel chemin est toujours récompensé par une mer immense et belle comme la vie dans laquelle nous pouvons nous jeter.