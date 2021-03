Fêtons notre cédille française!

Ça adonne-tu pas ben? C’t’encore la semaine de la francofunny! Chu t’assez fier de tça, que je me sus mis toute swell! Nous, les francos, on

l’a-tu l’affaire! Let’s paaaaarty!

En plus, cette année, on est en pleine révision des lois canadienne et niou-brunswickoise sur les langues officielles. Ça d’l’air qu’on va même pouvoir parler la langue qu’on veut! Oh My God!

Bon, faudrait quand même pas que la fête dure trop longtemps, parce que c’est pas facile de bien «perler» tout le temps. Parfois, on finit par faire des liaisons pas t’appropriées pantoutre.

Et puis, si qu’on parle inque français toute la semaine, on va finir par oublier notre anglais! Je voulions point pardre mon anglais, moé, là.

Surtout après toués efforts qu’on a dû consentir pour se faire péter le «th» comme il faut quand on est pogné pour dire «teethe, teething, teethed, teethes» dans la même phrase!

Non, je vous le dis: fêtons, mais fêtons égal. Inspirons-nous des «chances égales» de Robichaud, pis de «l’égalité linguistique» d’Hatfield. Quel bel héritage ils nous ont légué! Laissons-le pas mourir dans l’indignité.

***

Autre adon festif, c’est aujourd’hui la Saint-Patrick. Yéé. Apparence qu’il aurait converti l’Irlande en expliquant aux habitants, probablement éberlués, que la Sainte Trinité, c’est fait comme une feuille de trèfle!

Évidemment, il s’est trouvé un p’tit comique pour demander ce qui en était alors du trèfle à quatre feuilles! Et c’est là que saint Patrick, jamais en manque d’une punch-line, a sorti son fameux «Good Luck!» qui a fait la bonne fortune de ce p’tit bout de feuillage. Qui a dit que les saints n’avaient pas le sens de l’humour?

Et c’est pas tout. On fête aussi demain, 18 mars, la journée mondiale du recyclage! Yéé. Vous allez pouvoir vous débarrasser de mes vieilles chroniques!

Vendredi, 19 mars, on fête le père adoptif de Jésus, ainsi que la journée internationale du canari. Entre les deux, mon cœur balance. Surtout que mon père a été aussi absent de ma vie que celui de Jésus dans les évangiles, et que j’ai déjà eu un merveilleux canari, appelé Octave, qui turlutait comme la Bolduc, pis que j’ai pensé m’en acheter un autre récemment, mais il semble que les éleveurs de canari soient rares comme du compost papal!

Méchant dilemme, toé!

***

Pis la semaine n’est pas terminée! Samedi, c’est la journée internationale sans viande et la journée internationale du macaron. Moé qui pensais faire un rôti de porc avec des patates jaunes et me priver de sucrage vu que c’est le carême, me vlà obligé de changer mon menu! Les festivités mondiales viennent boloxer ma diète, en pleine pandémie planétaire par-dessus le marché!

En plus, ce 20 mars toujours, on célèbre la semaine internationale pour les alternatives aux pesticides, la journée internationale de lutte contre les violences policières, la journée mondiale du conte et la journée mondiale du bonheur! Pis je vous conte pas de menteries.

Ah oui ! J’allais oublier: c’est aussi la journée mondiale du moineau et la journée internationale de la francofunny. Encore elle? Moé qui la pensais morte!

***

Ça commence à faire! Je connais une goutte qui est à la veille de déborder du vase, moé, là! Parce que je vous ai pas tout dit. Ça continue sur les chapeaux de roue le dimanche 21 mars. Oui, c’est l’arrivée du printemps!

On l’avait quasiment oublié celui-là, tellement le confinement nous maintient dans une bulle d’air hivernal vicié par les nouvelles plates, plates, plates que nous distillent les télés du monde entier entre deux messages publicitaires!

Et comme si l’arrivée de ce printemps n’était pas suffisante pour combler notre agenda le 21, on en profite pour célébrer aussi, au même moment, les journées internationales des forêts, de l’élimination de la discrimination raciale, de la musique ancienne, de la Trisomie 21, de la marionnette, du rangement de bureaux, le tout agrémenté de la journée mondiale de la poésie!

Au secours, pleine est la cour!

***

Franchement, je ne sais pas comment je parviendrai à intercaler toutes ces journées entre mes siestes de l’avant-midi, de l’après-midi et du début de soirée que je m’autorise entre deux séances de binge-watching sur Netflix, plus la popote, plus la méditation transcendantale dans le salon, assis en lotus fané les deux pieds sua tête! Ouf!

Évidemment, le bon sens voudrait qu’on privilégie les journées, ou plutôt les thèmes, qui nous touchent plus intimement. Personnellement, la journée du rangement de bureaux, euh… comment dire… NON. Pas c’t’année. Je vais donner la chance à que’qu’un d’autre…

En fait, cette année, je vais me concentrer sur la francofunny. Comme la vieille locataire anglophone de mon immeuble qui me racontait, me baragouinait plutôt, il y a quelques mois, qu’elle «étudiait» les cédilles ce soir-là!

Cette confidence m’avait non seulement touché, mais elle m’interpelle encore. Jamais de ma vie n’ai-je entendu une personne francophone (notez l’écriture épicène!) me parler de ce diacritique (notez le grand mot!) de l’alphabet latin!

Épicène: «Se dit d’un nom qui peut désigner indifféremment un mâle ou une femelle». Larousse. (Le dictionnaire!)

Et jamais aucune personne ne m’avait parlé des diacritiques avant que je ne cherche la signification du mot! Il s’agit simplement des signes accompagnant une lettre pour en modifier la prononciation. Comme l’accent circonflexe, le tréma, ou la cédille.

***

Il a fallu une octogénaire anglophone née en Saskatchewan pour m’amener indirectement à l’apprendre. J’ai été heureux de le découvrir, comme je le suis de partager cette info «essentielle» avec vous, pour me faire pardonner, par quelques puristes, le français volontairement malmené que j’ai utilisé dans cette chronique; et par quelques antiélitistes, certains «grands» mots pourtant accessibles à n’importe qui.

Aujourd’hui, j’ai simplement voulu rappeler que la francophonie, c’est NOUS. Que notre langue – qu’on la perle, la baragouine, la châtie ou la crache, qu’elle soit critique ou diacritique, qu’elle soit non binaire, genrée ou épicène – est un reflet de notre âme collective.

Et tout ça, à cause d’une cédille!

Fêtons-la donc dans tous ses états, NOTRE cédille française!

Han, Madame?