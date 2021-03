Pourquoi une demande en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick de la part de l’Acadie Nouvelle concernant le programme de promotion Destination Acadie a-t-elle été frappée par la loi du silence à Fredericton? Pourtant la Loi est claire et aucun fonctionnaire ne devrait pouvoir de manière arbitraire et abusive refuser de s’y conformer. L’article 9 de ladite Loi stipule que «le responsable d’un organisme public fait tous les efforts possibles pour prêter assistance à l’auteur de la demande sans délai et de façon ouverte, précise et complète».

C’est tout le contraire à l’esprit et à la lettre de cet article 9 que la requête de l’Acadie Nouvelle a été traitée par d’obscures fonctionnaires. Pour ne pas divulguer des renseignements pourtant d’intérêt public, deux autres articles de la Loi peuvent être invoqués. L’article 16(1.1) qui concerne la pertinence des renseignements et l’article 21la vie privée d’un tiers.

Le journaliste dans son article explique que «le gouvernement a refusé de révéler entièrement les rapports financiers, les livres comptables, les factures, les reçus, les récépissés, les honoraires et les documents d’appels d’offres liés à Destination Acadie». Lorsqu’il s’agit de rendre des comptes sur des centaines de milliers de dollars de fonds publics, une personne raisonnable pourrait croire que tous ces documents sont pertinents et on ne saurait invoquer l’article 16(1.1) ou l’article 21 pour cacher de l’information.

La même Loi prévoit un mécanisme de recours en vertu de l’article 36(5) qui permet de «déposer une plainte auprès de l’ombud ou déférer à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick». Ce n’est donc pas les fonctionnaires qui ont le dernier mot. L’ombud ou un juge peut examiner les documents demandés et vérifier s’il est fondé de ne pas les rendre publics en partie ou en totalité.

La vérificatrice générale de la province a aussi dans le cadre de ses audits le pouvoir de consulter tout document qu’elle juge nécessaire pour mener ses enquêtes. Un autre moyen pour briser la loi du silence des fonctionnaires est de s’en remettre à leurs maîtres politiques. C’est le ministre qui est le chef légal d’un ministère. Dans le cas présent, on pourrait penser que le ministre responsable des fonds versés pour le programme Destination Acadie n’a pas été informé de la demande du journaliste de l’Acadie Nouvelle.

Maintenant que cette affaire a été dévoilée au grand jour, le ministre concerné devrait exiger des explications de ses fonctionnaires. Pourquoi dans un premier temps avoir refusé de transmettre les documents à l’Acadie nouvelle pour ensuite invoquer sans doute les articles 16(l.1) et 21 de la Loi pour les soustraire aux yeux du public?

Le Comité permanent des comptes publics de l’Assemblée législative devrait convoquer le ministre responsable et les hauts fonctionnaires du ministère qui ont autorisé les versements de fonds publics à Destination Acadie.

Il faut rendre publics ces documents.