Mario Pouliot au repos forcé

J’ai appris avec stupeur que Mario Pouliot a subi un malaise cardiaque.

L’organisation des Huskies de Rouyn-Noranda a d’ailleurs annoncé jeudi que leur directeur général et entraîneur-chef allait s’absenter pour une période indéterminée, le temps de retrouver la santé.

«Des examens plus approfondis auront lieu prochainement pour en connaître davantage sur son état de santé», a fait savoir l’équipe dans un communiqué publié jeudi matin.

Pendant son absence, Brad Yetman et Marc-André Bourdon agiront respectivement comme entraîneur-chef et directeur général par intérim.

Âgé de 57 ans, Mario Pouliot est le seul entraîneur-chef dans l’histoire de la LHJMQ à revendiquer deux conquêtes de la coupe Memorial, exploit qu’il a réalisé en 2018 avec le Titan d’Acadie-Bathurst et en 2019 avec les Huskies.

Mario partage aussi avec deux autres entraîneurs le record pour le plus grand nombre de victoires en une saison, soit 58 pendant la saison 2018-2019 avec les Huskies. Les deux autres sont deux visages bien connus des amateurs de hockey puisqu’il s’agit de l’ancien entraîneur des Nordiques de Québec et des Rangers de New York Michel Bergeron et de l’actuel pilote des Canadiens de Montréal Dominique Ducharme. Bergeron avait mené les Draveurs de Trois-Rivières à 58 gains en 1978-1979 avec comme meneurs les Jean-François Sauvé, Robert Mongrain, Pierre Lacroix, Jean-Gaston Douville, Normand Rochefort et Jacques Cloutier. Quant à Ducharme, ça remonte à la saison 2012-2013 des Mooseheads de Halifax qui comptaient dans leurs rangs Nathan MacKinnon, Jonathan Drouin, Martin Frk, Mackenzie Weegar, Zachary Fucale, ainsi que les Néo-Brunswickois Trey Lewis et Matt Murphy.

En carrière, Mario Pouliot revendique 268 victoires en 548 matchs de saison régulière. Outre les Huskies et le Titan, il a également dirigé le Laser de Saint-Hyacinthe et le Drakkar de Baie-Comeau.

Notons qu’il a remporté le trophée Brian-Kilrea (entraîneur-chef de l’année dans la LCH), de même que le trophée Ron-Lapointe (entraîneur-chef de l’année dans la LHJMQ) et le trophée Maurice-Filion (directeur général de l’année dans la LHJMQ) au terme de la saison 2018-2019.

Mario a également dirigé la formation midget AAA des Gaulois du collège Antoine-Girouard pendant huit saisons (2001 à 2009), au cours desquelles il a été honoré à deux reprises à titre d’entraîneur de l’année. Il a d’ailleurs été intronisé au Temple de la renommée du circuit en mai 2011.

Parmi les hockeyeurs sur qui il a eu un impact positif au fil des années, on retrouve Kristopher Letang, Maxime Talbot, Bruno Gervais, Patrice Cormier, Martin Brodeur, Patrick Poulin et bien sûr Noah Dobson et Jeffrey Viel, pour ne nommer que ceux-ci.

Bon rétablissement coach.

Gardiens: la LHJMQ en panne sèche

À une certaine époque, on retrouvait bon an, mal an, une quinzaine de gardiens issus de la LHJMQ parmi les équipes de la LNH.

Aujourd’hui, ils se comptent sur les doigts d’une main puisqu’on en dénombre que quatre. Il s’agit de Marc-André Fleury des Golden Knights de Vegas, Jonathan Bernier des Red Wings de Détroit, Jaroslav Halak des Bruins de Boston et bien entendu le Néo-Brunswickois Jake Allen des Canadiens de Montréal.

Il y a exactement 10 ans, ils étaient pourtant 15 avec Fleury (Pittsburgh), Halak (St. Louis), Bernier (Los Angeles), Roberto Luongo (Vancouver), Martin Biron (NY Rangers), Corey Crawford (Chicago), Kevin Poulin (NY Islanders), Martin Brodeur (New Jersey), Joey MacDonald (Détroit), José Théodore (Minnesota), Mathieu Garon (Columbus), Ondrej Pavelec (Atlanta), Pascal Leclaire (Ottawa), Jean-Sébastien Giguère (Toronto) et Patrick Lalime (Buffalo).

Ils étaient également 15 il y a 20 ans avec Brodeur (New Jersey), Lalime (Ottawa), Luongo (Floride), Garon (Montréal), Biron (Buffalo), Giguère (Anaheim), Théodore (Montréal), Patrick Roy (Colorado), Manny Fernandez (Minnesota), Félix Potvin (Vancouver, Los Angeles), Jocelyn Thibault (Chicago), Dominic Roussel (Anaheim, Edmonton), Jean-Sébastien Aubin (Pittsburgh), Marc Denis (Columbus) et Stéphane Fiset (Los Angeles).

N’ayons pas peur des mots, c’est une méchante débarque.

Tout un duo chez les Islanders

Cédric Desruisseaux et Thomas Casey connaissent toute une saison avec les Islanders de Charlottetown.

Desruisseaux domine non seulement la colonne des buteurs (35) et des pointeurs (60), mais il réussit aussi à maintenir une moyenne de deux points par rencontre. Pour ce qui est de Casey (26-33=59), sa moyenne de points par match est pour l’instant de 1,99.

Il faut remonter à la saison 2000-2001, soit il y a 20 ans, pour retrouver deux autres duo aussi productifs.

Cette saison-là, Simon Gamache (74-100=184) et Brandon Reid (45-81=126) des Foreurs de Val-d’Or avaient respectivement maintenu des moyennes de 2,56 et 2,21 points par partie.

Radim Vrbata et Dominic Forget des Cataractes de Shawinigan étaient eux aussi venus bien près de maintenir une moyenne de deux points par match. Si Vrbata (55, 56-64=120, 2,18) avait la note de passage, Forget (71, 47-94=141, 1,99) s’était pour sa part arrêté à un centième de l’objectif.

Cormier dans la cour des grands

Toujours au sujet des Islanders, si sa moyenne de points par match a chuté un peu, Lukas Cormier n’en continue pas moins d’accumuler les points à un rythme impressionnant pour un défenseur.

En fait, l’Acadien de Sainte-Marie-de-Kent est en voie de devenir le premier défenseur dans l’histoire de la LHJMQ à terminer dans le top-5 des meilleurs pointeurs de la ligue. Avec ses 39 points en 30 duels, Cormier (14-25) occupe actuellement le cinquième échelon, à égalité avec Elliott Desnoyers (16-23) qui a cependant droit à la quatrième place en raison d’un plus grand nombre de buts. Brett Budgell (11-30), un autre membre des Islanders, se retrouve au troisième rang avec 41 points.

Dans l’histoire de la LHJMQ, seulement trois défenseurs sont parvenus à se hisser dans le top-10 des meilleurs pointeurs. Il s’agit de Guillaume Gélinas des Foreurs de Val-d’Or (7e en 2013-2014), Derrick Walser de l’Océanic de Rimouski (9e en 1997-1998) et Pierre Lacroix des Draveurs de Trois-Rivières (9e en 1978-1979).

Excellent départ pour le cadet

Les partisans des Wildcats de Moncton ont encore frais en mémoire les exploits d’Ivan Barbashev avec l’équipe de 2012 à 2015. En 200 matchs, séries éliminatoires incluses, Ivan a compilé pas moins de 262 points, dont 108 buts.

Son jeune frère Maxim est bien parti pour suivre ses traces. Même que ses trois buts et deux mentions d’aide en trois parties sont de loin supérieurs aux deux passes qu’avait accumulées Ivan lors de ses trois premières rencontres dans la LHJMQ.

D’autant plus qu’Ivan était bien mieux entouré que ne l’est Maxim. En 2012-2013, Ivan pouvait compter sur des coéquipiers tels que Dmitrij Jaskin, Allain Saulnier, Alex Saulnier, Yannick Veilleux, Christophe Lalonde et Ross Johnston, entre autres. C’est sans oublier que des gars comme Phillip Danault, Jonathan Narbonne et Conor Garland sont venus s’ajouter au groupe en cours de route.

Bref, tout ça pour vous dire que même si l’échantillon est toujours mince avec seulement trois matchs derrière la cravate, Maxim fait très bien paraître le directeur des opérations hockey Ritchie Thibeau.

Un autre jeune qui va plutôt bien depuis quelques parties, c’est Mathis Cloutier. Limité à deux maigres passes lors de ses 15 premiers matchs avec les Wildcats, Cloutier a récolté deux buts et deux mentions d’aide dans ses trois derniers duels. Il lui reste maintenant à utiliser davantage son lancer.