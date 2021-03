L’«irrealpolitik» de Joe Biden

Alors que l’administration Biden s’apprêtait à rencontrer pour la première fois une délégation chinoise en Alaska cette semaine, ses conseillers auraient été avisés de se procurer un exemplaire d’un important nouveau livre par l’ancien ministre français des affaires étrangères Hubert Védrine. Intitulé «Un dictionnaire amoureux de la géopolitique» (Plon, 2021), une de ses entrées porte sur l’«irrealpolitik» et ses dangers.

Le terme est utilisé en opposition à la «realpolitik» qui s’entend généralement au sens d’une politique basée sur des objectifs pratiques plutôt que sur des idéaux. En tant que telle, la realpolitik suggère une vision pragmatique, et non absurde, de la politique entre grandes puissances, ce qui doit les amener à considérer leurs intérêts mutuels dans une logique de franche réciprocité.

La réunion d’Anchorage en Alaska était destinée à réinitialiser les liens bilatéraux sino-américains après des années de tensions sur le commerce, les droits de l’homme et la cybersécurité pendant la présidence de Donald Trump. Cet espoir s’est néanmoins rapidement évaporé.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a critiqué la Chine sur son bilan en matière de droits humains à Hong Kong et dans le Xinjiang. Son homologue chinois Yang Jiechi a répondu que les États-Unis ne peuvent plus «parler à la Chine à partir d’une position de force», invoquant le racisme américain.

Toujours cette semaine, dans une interview à la chaîne américaine ABC, Biden répondait par l’affirmative à un journaliste qui lui demandait si son homologue russe Vladimir Poutine était un «tueur». «Vous verrez bientôt le prix qu’il va payer», a ajouté Biden en référence à l’ingérence présumée de la Russie dans les élections américaines de 2016 et 2020.

Poutine a commenté avec malice l’attaque verbale de Biden. Référant au sens profond et psychologique des propos de Biden, il a dit: «Nous voyons toujours en l’autre nos propres caractéristiques». De son côté, Pékin a ouvert ce vendredi le procès des deux «Michael» canadiens qui pourraient être exposés à une lourde sanction.

Biden affiche un discours de fermeté à l’égard de la Chine et de la Russie, en raison de leur autoritarisme et de «leur détermination à perturber notre démocratie». Mais quelles chances ont les Américains dans cette nouvelle croisade?

Barack Obama est généralement crédité d’une rare intelligence qui l’avait amené à intérioriser les limites de la puissance, y compris de l’«hyperpuissance» américaine. Prudent, lucide, il ne croyait pas que la priorité était d’aller se promener partout pour imposer les valeurs et croyances occidentales.

Hubert Védrine regrette toutefois que Biden se soit écarté de cet héritage, au profit d’un dangereux «messianisme» incarné par la plupart de ses prédécesseurs moins immédiats comme Bill Clinton. Biden veut que son pays dirige à nouveau.

Dans l’ère post-Trump, cette proposition de leadership recèle une vision erronée, voire dangereuse, de la relation que les États-Unis sont appelés à entretenir avec le reste du monde. On peut, en particulier, trouver discutable une des justifications de Biden.

«Pendant 70 ans, écrivait-il dans Foreign Affairs, les États-Unis, sous les présidents démocrate et républicain, ont joué un rôle de premier plan dans l’écriture des règles» qui «font progresser la sécurité et la prospérité collectives».

Le livre de Doy H. Levin Meddling in the Ballot Box (2020) invite toutefois à moins romantiser le leadership américain. L’auteur y démontre que, entre 1945 et 1989, les États-Unis se sont 63 fois immiscés dans les élections étrangères.

Originaire d’Haïti, j’en sais quelque chose d’expérience. Historiquement, les dictatures en Amérique latine et dans les Caraïbes (celle des Duvalier en Haïti de 1957 à 1986) ont généralement reçu le soutien de l’administration américaine.

Aujourd’hui, l’intellectuel haïtien Hérold Jean-François, comme beaucoup d’observateurs, range les États-Unis de Biden parmi «les suppôts de la dictature» de Jovenel Moïse en Haïti. Comme le rappelle Jean-François, la CIA (service de renseignement américain) intervenait pour contrôler les espaces politiques nationaux et renverser les gouvernements progressistes dans la sous-région.

Quel serait aujourd’hui le fondement moral du leadership américain? Ensemble, le produit intérieur brut (PIB) de l’Union européenne, mesuré parité de pouvoir d’achat, est presque aussi important que celui des États-Unis. Depuis 2010, celui de la Chine était déjà plus grand, et la pandémie de coronavirus ne fera probablement qu’élargir l’écart.

Dans ce contexte, l’expression «leadership» américain suppose une hiérarchie de puissance qui, du moins économiquement, n’existe plus dans la réalité. S’il est sincère, Biden devrait, pour ainsi dire, faire de l’humilité – et non du leadership – son mot d’ordre pour approcher le monde.

Après les horreurs de l’ère Trump, la poursuite aveugle de l’hégémonie américaine serait à l’origine de nouveaux antagonismes. Et ignorer leur nature conduirait dangereusement au redouté «choc des civilisations».