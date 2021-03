Votre télé sur le net – 20 mars 2021

J’ai vu pour vous

The Falcon and the Winter Soldier (Disney+)

Pour la deuxième fois en quelques mois, l’univers cinématographique Marvel se transporte au petit écran. Après Wanda Maximoff et Vision, c’est au tour des personnages de Falcon (Anthony Mackie) et de Winter Soldier, alias Bucky Barnes (Sebastian Stan), de débarquer sur Disney+. Le premier épisode de la série, mis en ligne vendredi, m’a semblé extrêmement prometteur. Pendant que Falcon choisit de ne pas devenir le nouveau Capitaine America, Bucky tente (avec plus ou moins de succès) de s’affranchir de son passé. On suit les deux héros dans leur quotidien et leurs aventures. Déjà, les scènes d’action sont plus réussies que dans WandaVision et les personnages immensément mieux définis. Le premier épisode nous promet au moins trois sous-intrigues vraiment intéressantes. Ajoutez à cela des apparitions de Zemo (Daniel Brühl) et Sharon Carter (Emily VanCamp) au cours des prochaines semaines et vous avez là les ingrédients pour une série très spéciale. (4/5)

The Luminaries (Amazon Prime)

Anna Wetherell (Eve Hewson) connaît toutes sortes d’ennuis dans The Luminaries. – Gracieuseté

Après un premier épisode intéressant, cette série dramatique néo-zélandaise s’écroule malheureusement sous le poids de ses ambitions. Elle se déroule au milieu du 19e siècle, alors que la Nouvelle-Zélande est le théâtre d’une ruée vers l’or. Ayant quitté l’Angleterre, la jeune Anna Wetherell (Eve Hewson, que l’on a récemment vue dans Behind Her Eyes) se retrouve sous l’emprise d’une femme manipulatrice (interprétée par l’ex-Bond Girl Eva Green). Chassée dans un village minier où elle est forcée de se prostituer, Anna sera accusée de meurtre. Si la reconstitution historique est excellente, le scénario, lui, n’est pas à la hauteur. À commencer par le fait que le sort des personnages nous indiffère totalement – on ne s’identifie pas du tout à l’ennuyeuse Anna. Les motifs de la méchante sont de plus obscurs, sans compter que, trop souvent, les décisions des personnages sont totalement illogiques. L’histoire se déroulant de plus sur trois lignes du temps très rapprochées, elle manque parfois de clarté. Bref, on se laisse guider dans un récit plein de mysticisme – il y est notamment question du concept extrêmement flou de jumeaux cosmiques -, dans laquelle on se pose plus de questions qu’on obtient de réponses. (2/5)

À surveiller cette semaine

Sky Rojo (Netflix) (En ligne depuis vendredi)

Le créateur espagnol Alex Pina (Money Heist) fait un retour attendu sur Netflix avec cette série qui se déroule dans le domaine de la prostitution.

Invincible (Amazon Prime) (En ligne vendredi)

Cette série d’animation est adaptée d’une bande dessinée de Robert Kirkman par Seth Rogen et Evan Goldberg, les deux hommes qui nous ont donné les irrévérencieuses séries Preacher et The Boys. On y suit un adolescent qui tente de suivre les traces de son puissant et dangereux père, Omni-Man.

The Mighty Ducks: Game Changers (Disney+) (En ligne vendredi)

Trente ans après la série de films qui a popularisé le hockey dans certaines régions des États-Unis, Gordon Bombay (Emelio Estevez) est de retour. Les Ducks sont depuis devenus un programme de hockey ultra compétitif du Minnesota. Une mère (l’hilarante Lauren Graham), son fils et Bombay vont tenter de ramener un peu de plaisir dans le sport.